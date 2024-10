"Not first, but best" (Tạm dich: "Không phải là người đi đầu, nhưng là người tốt nhất"), ông Tim Cook cùng các lãnh đạo Apple đã chia sẻ về chiến lược AI của công ty trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal (WSJ).

Tập đoàn công nghệ Apple đã công bố sáng kiến về trí tuệ nhân tạo (AI) của mình mang tên "Apple Intelligence" vào tháng 6/2024. Trong khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, theo sau đó là sự ra đời của hàng loạt chatbot, chip AI và phần mềm AI từ Google, Microsoft và Meta, "gã khổng lồ công nghệ" Apple vẫn giữ thái độ im lặng.

Tuy nhiên, theo ông Tim Cook - người đứng đầu Apple từ năm 2011, công ty tập trung vào việc hoàn thiện bộ công cụ AI của mình thay vì chạy đua trong một cuộc thi chưa rõ đích đến. "Chúng tôi hoàn toàn ổn với việc không phải là người đầu tiên", ông Cook phát biểu với WSJ. "Trên thực tế, để làm mọi thứ trở nên thực sự xuất sắc, cần phải có thời gian. Điều đó đòi hỏi sự cải tiến liên tục và cần phải chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi khi, quá trình này mất nhiều thời gian hơn".

Dòng iPhone 16 mới không cài sẵn Apple Intelligence (Ảnh: Bloomberg)

"Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm và đóng góp có ý nghĩa cho người dùng, thay vì chỉ chạy đua để ra mắt sản phẩm đầu tiên. Nếu chúng tôi có thể làm cả hai điều đó, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ có thể làm một, chúng tôi không có gì phải lo lắng. Nếu bạn hỏi 100 người, thì cả 100 người sẽ nói rằng điều quan trọng là trở thành người giỏi nhất", ông Cook chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, việc triển khai Apple Intelligence cũng đã bị trì hoãn: Phần mềm này không được cài đặt sẵn trên dòng iPhone 16, như thông thường các phần mềm mới thường có, mà sẽ được giới thiệu dưới dạng bản cập nhật phần mềm vào cuối tháng 10/2024.

Apple Intelligence mang đến nhiều tính năng mới cho các mẫu iPhone 15 Pro trở lên, bao gồm khả năng hiểu và tạo hình ảnh, ngôn ngữ; biên tập, thay đổi tông giọng và kiểm tra văn bản; cũng như tạo biểu tượng cảm xúc (emoji) mới dựa trên mô tả văn bản. Trợ lý ảo Siri cũng sẽ trở nên tự nhiên hơn, phù hợp hơn và được cá nhân hóa, đồng thời cho phép người dùng truy cập ChatGPT trực tiếp từ thiết bị của mình.