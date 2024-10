CEO tập đoàn hàng không làm giáo sư đại học

Doanh nhân nổi tiếng của Châu Á và giám đốc điều hành của tập đoàn AirAsia Tan Sri Tony Fernandes đã được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Universiti Malaya (ĐH Malaya, Malaysia) trong thời hạn ba năm, New Straits Times dẫn tuyên bố của đại học này cho biết.

Cụ thể, Phó Hiệu trưởng Universiti Malaya, Giáo sư Noor Azuan Abu Osman cho biết kinh nghiệm phong phú của CEO AirAsia trong ngành hàng không và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc và nguồn cảm hứng vô giá cho sinh viên, giảng viên và trường đại học.

Ông Tony Fernandes (thứ hai từ phải) trong lần đến phát biểu tại Universiti Malaya hồi cuối tháng 9.

Ông Fernandes được biết đến nhiều nhất với việc biến AirAsia thành một trong những hãng hàng không lớn nhất và thành công nhất Châu Á, Phó Hiệu trưởng Universiti Malaya nêu.

"AirAsia, dưới sự lãnh đạo của ông, đã trở thành một cái tên quen thuộc, cách mạng hóa du lịch hàng không trên khắp khu vực”.

“Đây vẫn là một phần cốt lõi trong cách tiếp cận hướng tới tương lai của chúng tôi trong việc thúc đẩy sức mạnh tập thể và nhấn mạnh sự hợp tác tiên phong với các ngành công nghiệp chủ chốt để mang lại lợi ích cho nguồn nhân lực của chúng tôi và trao quyền cho việc xây dựng quốc gia”, lãnh đạo Universiti Malaya nói thêm.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong nhiều ngành khác nhau, việc ông Fernandes được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng được kỳ vọng sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội hiểu biết chuyên ngành, kết nối kiến ​​thức học thuật với các hoạt động kinh doanh thực tế.

Lãnh đạo AirAsia sẽ có nhiều bài giảng, hội thảo và hội thảo chuyên đề và hỗ trợ trường đại học trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

Ông Tony Fernandes sẽ làm giáo sư thỉnh giảng tại Universiti Malaya trong 3 năm.

Đến chiều 4/10, website của Khoa Kinh doanh và Kinh tế thuộc đại học này đã cập nhật tên của Tony Fernandes như một giáo sư thỉnh giảng.

Theo quy định của Universiti Malaya, giáo sư thỉnh giảng là giáo sư bán thời gian, thường có sự nghiệp chính bên ngoài cơ sở đào tạo.

Universiti Malaya là đại học ra đời sớm nhất tại Malaysia. Trường này được xem là trường đại học số 1 ở Malaysia; xếp hạng thứ 60 thế giới, theo BXH QS năm 2025. Nhiều nhân vật nổi tiếng là cựu sinh viên trường này.

Tony Fernandes vực dậy AirAsia

Là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Châu Á, Tony Fernandes được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng lập hãng hàng không giá rẻ AirAsia cùng với Datuk Kamarudin Meranun, trang web của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Chứng khoán Malaysia (SIDC) nêu.

Tony Fernandes và Datuk Kamarudin nổi tiếng với việc mua lại hãng hàng không đang gặp khó khăn này với số tiền tượng trưng là 1 MYR (khoảng 0,25 USD) và 40 triệu MYR tiền nợ, giúp hãng hàng không này vực dậy trong vòng hai năm và phát triển từ một hãng hàng không nội địa của Malaysia thành hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Châu Á về lượng hành khách chuyên chở.

Ông Tony Fernandes là một kế toán viên, từng học tại Anh.

Ông học tập tại Vương quốc Anh và đủ điều kiện trở thành Thành viên liên kết của Hiệp hội Kế toán công chứng được chứng nhận vào năm 1991 và Thành viên chính thức vào năm 1996.

Là một kế toán viên được đào tạo bài bản, Fernandes bắt đầu sự nghiệp của mình tại Virgin Group của Richard Branson trước khi trở về Malaysia với tư cách là Phó Chủ tịch Warner Music Group khu vực Đông Nam Á trước khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh hàng không.

Tony Fernandes đã nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình. Bao gồm Huân chương Chỉ huy Đế chế Anh, do Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng năm 2011, và Huân chương Chỉ huy Bắc đẩu Bội tinh, do chính phủ Pháp trao tặng vì những đóng góp to lớn của ông cho nền kinh tế Pháp thông qua ngành hàng không.

Năm qua, tập đoàn Capital A Berhad ghi nhận doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD.

Hiện tại, tập đoàn Capital A Berhad (tập đoàn mẹ của AirAsia) được tái cấu trúc thành năm ngành dọc: AirAsia Aviation Group, Capital A Aviation Services (Asia Digital Engineering, Santan, Darts và AirAsia Consulting), Logistics (Teleport), MOVE Digital (AirAsia MOVE và BigPay) và Capital A International.

Năm qua, tập đoàn Capital A Berhad ghi nhận doanh thu là 14,8 tỷ RM (khoảng 3,5 tỷ USD) và EBITDA là 2 tỷ RM, cho thấy doanh thu tăng 129% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA tăng 42 lần.

Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận ròng là 508 triệu RM. Chỉ hoạt động với 80% máy bay của năm tài chính 2019, tập đoàn đã vượt qua doanh thu năm tài chính 2019 là 25%.

AirAsia, và các hãng hàng không trực thuộc, khai thác mạng bay rộng khắp Châu Á, Đại dương, vươn tới Châu Âu và Mỹ. Theo thống kê không đầy đủ của Statista, quy mô đội bay của hãng hàng không giá rẻ AirAsia lên tới 216 tàu bay vào cuối năm 2023, tăng so với quy mô đội bay của công ty này trong năm trước.