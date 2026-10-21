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CEO Phạm Nhật Quân Anh đón tin vui bất ngờ từ Philippines

Tiêu Dao
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VF 3 - mẫu ô tô điện cỡ nhỏ của VinFast - đã vươn lên trở thành mẫu xe thuần điện (BEV) bán chạy nhất tại Philippines, với 2.906 xe được bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI).

- Ảnh 1.

Được mệnh danh là “Chiến binh tí hon” (Tiny Titan), VF 3 chinh phục người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính ứng dụng cao và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Sức hút của VF 3 tiếp tục tăng nhanh trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Philippines biến động mạnh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí.

Theo đại diện VinFast, thành công của VF 3 còn được hỗ trợ bởi Giải pháp Sở hữu Toàn diện của VinFast, nhằm tháo gỡ rào cản khi chuyển đổi sang xe điện. Trong đó, Chính sách Thuê pin giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu, song song Chương trình Đảm bảo Giá trị Bán lại góp phần bảo vệ giá trị xe lâu dài. Cùng với Chương trình Miễn phí sạc đến ngày 31/3/2029 và mạng lưới trạm sạc đang được mở rộng trên toàn quốc, VinFast mang đến một bài toán tổng chi phí sở hữu (TCO) cạnh tranh hơn cho VF 3.

Ông Antonio “Toti” Zara, Tổng Giám đốc VinFast Philippines, chia sẻ: “Việc vươn lên vị trí số một là dấu mốc cho thấy người dùng Philippines sẵn sàng chuyển sang xe điện dựa trên hệ sinh thái đồng hành trong suốt quá trình sở hữu. Thành công của VF 3 cũng cho thấy, khi những rào cản trước đây đã được tháo gỡ bằng hệ thống giải pháp sở hữu toàn diện, việc chuyển sang xe điện có thể trở thành một lựa chọn thuận tiện và thiết thực".

VinFast cho biết đang từng bước mở rộng dải sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái sở hữu xe điện toàn diện, từ mạng lưới đại lý trên toàn quốc, chính sách thuê pin và chương trình đảm bảo giá trị bán lại, đến mạng lưới V-Green và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Trong thời gian tới, VinFast dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới và hệ thống đại lý trên toàn Philippines.

Tags

VF 3

Philippines

Antonio

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