CEO Nvidia: Né AI là hạ sách, kiểu người mất kỹ năng này chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau!

Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sống còn của con người không phải là viết mã hay làm chủ một công cụ cụ thể, mà là khả năng học hỏi liên tục và thích nghi nhanh.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn với CNBC thời gian qua, Jensen Huang liên tục nhấn mạnh rằng AI đang bước vào giai đoạn thay đổi bản chất công việc, chứ không chỉ thay thế một số vị trí riêng lẻ. Theo ông, AI sẽ ngày càng đảm nhiệm phần việc mang tính lặp lại, xử lý dữ liệu khổng lồ và tối ưu hóa hiệu suất, trong khi giá trị của con người nằm ở tư duy, phán đoán, sáng tạo và trách nhiệm cuối cùng.

“AI sẽ làm cho mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ với những ai biết cách học và làm việc cùng nó”, Huang nói trong một sự kiện công nghệ. Ông cảnh báo rằng nguy cơ lớn nhất không phải là AI cướp việc làm, mà là con người từ chối học cách sử dụng AI. Những người né tránh công nghệ mới sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, không phải vì AI quá thông minh, mà vì họ mất khả năng thích nghi.

CEO Nvidia đặc biệt đề cao kỹ năng tư duy hệ thống và đặt câu hỏi đúng. Theo ông, AI có thể tạo ra câu trả lời trong vài giây, nhưng không hiểu được toàn bộ bối cảnh xã hội, đạo đức hay hệ quả dài hạn của một quyết định. “AI không có trực giác, không có trách nhiệm. Con người thì có,” Huang từng nói khi bàn về vai trò của lãnh đạo và chuyên gia trong thời đại AI, theo Financial Times.

Trong các phát biểu trước sinh viên và giới doanh nghiệp, Jensen Huang cũng cho rằng giá trị của kỹ năng lập trình truyền thống đang thay đổi. Việc viết code không biến mất, nhưng không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất. Thay vào đó, người lao động cần hiểu cách dùng AI để tăng năng suất, biết kiểm soát đầu ra của AI và kết hợp nó với kiến thức chuyên môn, hiểu biết con người và bối cảnh thực tế.

Thông điệp của CEO Nvidia đặc biệt có trọng lượng trong bối cảnh chính công ty ông đang là trụ cột phần cứng của làn sóng AI toàn cầu, cung cấp chip cho hầu hết các mô hình AI lớn hiện nay. Khi người đứng đầu doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ AI lại nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của con người, điều đó cho thấy cuộc chơi không phải là “AI vs con người”, mà là ai biết tận dụng AI tốt hơn.

Dĩ nhiên, trong thời đại AI, vẫn có những kỹ năng, vị trí 'miễn nhiễm', không thể bị thay thế. ﻿Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Channel 4 (Anh), Jensen Huang đã nói một câu khiến cả giới công nghệ lẫn thị trường lao động phải giật mình: “Nếu bạn là thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ mộc, chúng tôi sẽ cần hàng trăm nghìn người như bạn để xây dựng nên tất cả những nhà máy này”.

Một câu nói ngắn, nhưng phản ánh xu hướng sâu sắc đang định hình lại thế giới việc làm: kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ tạo ra những kỹ sư lập trình siêu giỏi, mà còn đòi hỏi một đội ngũ lao động tay nghề cao, những người trực tiếp xây dựng hạ tầng vật lý cho kỷ nguyên dữ liệu.

Fortune là một trong những tờ đầu tiên đăng tải lời phát biểu này, cho biết Huang tin rằng “skilled trades” - nhóm nghề thủ công có kỹ năng như điện, cơ khí, lắp đặt - sẽ là trụ cột của nền kinh tế mới. Để duy trì cỗ máy AI khổng lồ toàn cầu, thế giới cần nhiều hơn những thứ bên ngoài mô hình ngôn ngữ: là các trung tâm dữ liệu, trạm năng lượng, hệ thống làm mát, dây chuyền sản xuất chip.

“AI không thể tự lắp đặt cáp điện, không thể kết nối ống dẫn nước làm mát cho máy chủ, và cũng không thể tự xây nhà máy”, bài viết của PC Gamer nhận định.﻿

Theo Times of India, CEO của NVIDIA còn khẳng định rằng “ngay cả khi bạn không có bằng đại học, bạn vẫn có thể kiếm sáu con số” - một lời nhắn gửi thẳng tới thế hệ Gen Z, rằng giá trị của lao động không nằm ở tấm bằng, mà ở kỹ năng thực hành. Khi hàng loạt công trình trung tâm dữ liệu mọc lên ở Mỹ, châu Âu và châu Á, nhu cầu về thợ điện, kỹ sư công trình, chuyên viên HVAC (điều hòa và làm mát) đang tăng mạnh. Một số báo cáo cho thấy lương trung bình của thợ điện công nghiệp tại Mỹ đã tăng hơn 25% trong ba năm qua, cao hơn tốc độ tăng của kỹ sư phần mềm trung cấp.﻿

