CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra lợi thế cực lớn của Trung Quốc so với Mỹ giữa cơn sốt AI.

CEO Nvidia Jensen Huang nhận định Trung Quốc có lợi thế về cơ sở hạ tầng AI so với Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng.

Trong khi Mỹ vẫn giữ được lợi thế về chip AI, CEO Nvidia cho rằng Trung Quốc có thể xây dựng các dự án lớn với tốc độ chóng mặt.

"Nếu muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Mỹ, từ giai đoạn khởi công đến lắp đặt một siêu máy tính AI, có lẽ phải mất khoảng 3 năm", Jensen Huang nói với Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế John Hamre vào cuối tháng 11. "Trong khi đó, Trung Quốc có thể xây 1 bệnh viện chỉ trong 1 tuần".

Không chỉ là tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, CEO Jensen Huang cũng bày tỏ bận tâm về nguồn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc vốn thúc đẩy sự bùng nổ AI.

Trung Quốc có "nguồn năng lượng gấp đôi chúng ta và nền kinh tế của chúng ta cũng lớn hơn họ. Điều này chẳng hợp lý chút nào", Huang nói.

"Ông trùm" công nghệ nói thêm rằng công suất điện của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng "theo chiều thẳng đứng", trong khi của Mỹ vẫn đi ngang.

Tuy nhiên, Huang vẫn khẳng định Nvidia "đi trước Trung Quốc nhiều thế hệ" về công nghệ chip AI và quy trình sản xuất chất bán dẫn.

Nhưng ông cảnh báo không nên tự mãn, đồng thời nói thêm rằng "bất kỳ ai nghĩ rằng Trung Quốc không thể sản xuất thì thật sai lầm".

Tuy nhiên, Huang vẫn hy vọng về tương lai của Nvidia, lưu ý đến nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa các công việc sản xuất trở lại và thúc đẩy đầu tư vào AI.

Raul Martynek, CEO của DataBank, cho biết chi phí trung bình của một trung tâm dữ liệu là 10 triệu đến 15 triệu USD cho mỗi megawatt (MW) và một trung tâm dữ liệu thông thường ở quy mô nhỏ hơn cần 40 MW.

Martynek cho biết: “Tại Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có từ 5 - 7 gigawatt được đưa vào sử dụng trong năm tới để hỗ trợ nhu cầu AI”. Con số này tương đương với 50 - 105 tỷ USD.

Tham khảo: Fortune﻿