CEO Nguyễn Thị Thảo Anh: Người phụ nữ chuẩn hiện đại

Nguyễn Thị Thảo Anh là CEO của chuỗi hệ thống cửa hàng mỹ phẩm và quần áo AN NANA tại thành phố Vinh, Nghệ An. Mỹ phẩm AN NANA chính là đứa con tinh thần mà Thảo Anh đã đạt được sau ngần ấy thử thách và chị luôn tự hào khi nhắc lại những ngày đầu khởi nghiệp của mình.



Sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Quốc gia Nga năm 2016, chị trở về Việt Nam sống và làm việc. Chị bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2012 khi còn là sinh viên năm nhất đại học và tiên phong trong việc bán hàng online.

Cuộc sống viên mãn của CEO Nguyễn Thị Thảo Anh và chồng ở tuổi 29.

Thảo Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, nhờ đó chị có một số kiến thức cơ bản về kinh doanh. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, việc kinh doanh Thảo Anh gặp không ít trắc trở, khó khăn.

Có những dự án kinh doanh thành công, cũng có những dự án thất bại, gặp được nhiều đối tác tốt hỗ trợ, nhưng cũng có lúc gặp phải nhiều người gây khó dễ và lừa lọc. Trải qua nhiều thất bại, Thảo Anh cũng rút ra được bài học kinh doanh cho riêng mình, từ đó chị có sự điều chỉnh để phù hợp với thị trường.

Thảo Anh, người phụ nữ bản lĩnh, hiện đại.

Sau 9 năm nỗ lực, Thảo Anh đưa thương hiệu mỹ phẩm AN NANA đến gần hơn với khách hàng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thương hiệu mỹ phẩm này dần dần được nhiều người biết đến, tin tưởng hơn.

Công việc kinh doanh ngày một phát triển, cũng đồng nghĩa với số lượng nhân sự được tuyển dụng ngày tăng lên, vậy nên việc đào tạo và chăm lo cho nhân sự cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà Thảo Anh luôn quan tâm.

Thảo Anh đã và đang trở thành gương mặt quen thuộc và được nhiều bạn trẻ yêu quý, mến mộ khi chị đồng hành cùng rất nhiều chương trình, dự án ý nghĩa của các bạn trẻ THPT, Đại học, Đoàn phường trong thành phố nơi chị sinh sống.

Năm 2017, một trong những dự án mà chị tài trợ và đồng hành đó là Dự án "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em S – Project". Vào năm 2018, chị phối hợp tổ chức sự kiện âm nhạc "Vinh Music Festival 2018" quy tụ dàn sao hạng A. Đồng thời, chị được chọn là 1 trong 20 thanh niên tiêu biểu được toàn Tỉnh tuyên dương "Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi" năm 2019.

Ngoài ra, chị còn là Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN phường Hồng Sơn. Chị được đánh giá là một đoàn viên tích cực, thường xuyên có những đóng góp về vật chất cũng như ủng hộ các phong trào, hoạt động của Đoàn phường, của địa phương.

Được sự tin tưởng và uỷ nhiệm, năm 2021, chị được mời làm chủ tịch câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại Đoàn phường và đồng thời cũng được mời tham dự đội ngũ HĐND phường Hồng Sơn.

Nguyễn Thị Thảo Anh cho rằng, tiền đề để khởi đầu một gia đình hạnh phúc chính là làm một người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại là dám nghĩ, dám làm, dám thất bại, dám thay đổi.

"Các bạn phải tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn và cố gắng vì nó. Sẽ có rất nhiều người nói bạn thế này hay thế khác, nhưng người biết rõ nhất vẫn là chính mình nên các bạn hãy cố gắng theo đuổi đam mê trở thành một người phụ nữ hiện đại, độc lập và tự chủ", Thảo Anh chia sẻ.

Là một doanh nhân thành đạt, song chị cũng thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình.

Hiện tại chị đã kết hôn và sắp chào đón một thiên thần ra đời. Nguyễn Thị Thảo Anh đại diện cho người phụ nữ hiện đại khi vừa là người phụ nữ chu toàn với gia đình, vừa là một doanh nhân xuất sắc, đầy bản lĩnh trên thương trường.