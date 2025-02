CEO Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh bên "tình yêu lớn nhất cuộc đời", ai cũng nhắc khéo 1 điều cảm động

Ngày mùng 4 Tết, Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay được biết tới với biệt danh Cường Đô La) vừa khoe ảnh bên "tình yêu lớn nhất đời". Cụ thể, anh chia sẻ hình ảnh với dòng caption: The biggest love of my life!

Hình ảnh bên nhân vật đặc biệt của doanh nhân Quốc Cường nhanh chóng khiến dần mạng xôn xao. Đó chính là bà Nguyễn Thị Như Loan- Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai - một doanh nghiệp hoạt động có tiếng trong lĩnh vực sản xuất gỗ và kinh doanh bất động sản. Bà chính là mẹ của đại gia Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, quê gốc tại Phú Yên. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bà Loan đã quyết định không theo đuổi con đường học vấn ở bậc đại học mà dấn thân vào con đường khởi nghiệp, trở thành Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Bà từng nằm trong danh sách 100 người được vinh danh "nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và nhận cúp "Bông hồng vàng".

Trên thương trường bà Loan là một người gai góc, sắc sảo. Còn trong gia đình, bà lại là một người phụ nữ rất khác. Mỗi khi xuất hiện, bà và con trai Nguyễn Quốc Cường thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Trong bức ảnh chụp cùng con trai, bà Như Loan mặc áo dài không quá nổi bật nhưng vẫn thanh lịch, khí chất. Con trai Quốc Cường thể hiện tình cảm và sự yêu thương với mẹ khiến ai nấy đều trầm trồ. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh – một người bạn thân thiết của Nguyễn Quốc Cường để lại bình luận "Đụng nóc kịch trần luôn nè".

Nhiều người dành lời khen ngợi tình cảm mẹ con của gia đình doanh nhân Quốc Cường, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới anh.

"Mẹ là điều tuyệt vời nhất cuộc đời dành cho mình, vững vàng và may mắn anh nhé".

"2 mẹ con dễ thương. Chúc anh cường vs mẹ . Năm mới nhiều sức khoẻ, thành công, may mắn, luôn vượt qua khó khăn".

"Còn mẹ là còn tất cả. Chúc bác gái nhiều sức khoẻ nha anh".

Ảnh: FB Nhân vật