CEO MB: "Novaland từ ngày có quan hệ với MB chưa bao giờ có nợ xấu"

Thảo Vân |

CEO MB cho biết các khoản vay với Novaland vẫn được kiểm soát, không phát sinh nợ xấu từ khi hai bên thiết lập quan hệ tín dụng, giữa bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sáng 18/4, câu chuyện tín dụng bất động sản đặc biệt là các khoản vay liên quan đến Novaland tiếp tục thu hút sự quan tâm của cổ đông trong bối cảnh nhiều ngân hàng có xu hướng thận trọng hơn với lĩnh vực này.

Liên quan đến các khoản vay của Novaland - doanh nghiệp từng gặp nhiều vướng mắc về pháp lý dự án, ông Phạm Như Ánh cho rằng vấn đề này không còn mang tính thời điểm như trước.

Theo ông, các dự án trọng điểm của Novaland, đặc biệt là Aqua City, đã từng bước được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đủ điều kiện triển khai các thủ tục như cấp sổ đỏ, mở bán và thi công trở lại.

"Novaland đã qua giai đoạn khó khăn. Khó khăn trước đây không phải do nội tại doanh nghiệp, mà chủ yếu đến từ cơ chế và pháp lý dự án", ông nhận định.

Về phía MB, dư nợ liên quan đến Novaland không có biến động tăng và được phản ánh rõ trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đáng chú ý, khoản vay này không bị xếp vào nhóm nợ xấu.

"Novaland từ khi quan hệ với MB đến nay không có nợ xấu", ông Ánh nhấn mạnh.

CEO MB: "Novaland từ ngày có quan hệ với MB chưa bao giờ có nợ xấu" - Ảnh 1.

Ông Phạm Như Ánh trả lời cổ đông về tín dụng bất động sản.

Ngoài Novaland, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh cho biết ngân hàng vẫn duy trì hoạt động cho vay bất động sản theo hướng kiểm soát chặt chẽ và phân tách rõ các nhóm khách hàng.

Theo ông Ánh, MB triển khai cho vay bất động sản theo ba phân khúc chính gồm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và khách hàng cá nhân.

Hiện tổng quy mô cho vay bất động sản của ngân hàng chiếm dưới 12% tổng danh mục tín dụng. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản dao động quanh mức 10%. "Hội đồng quản trị đang giám sát rất chặt chẽ mảng này", ông nói.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản được lãnh đạo ngân hàng đánh giá là ở mức an toàn. Nếu tỷ lệ nợ xấu chung của MB năm vừa qua ở mức khoảng 1,2%, thì nợ xấu riêng mảng bất động sản "thấp hơn rất nhiều".

Thảo Vân

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

