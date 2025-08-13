CEO MB “lần đầu chia sẻ” yếu tố cốt lõi để đổi mới sáng tạo trong thời đại số

Hé lộ những phương pháp quản trị giúp MB thành ngân hàng Big 5

Trong tập đầu tiên của MB InnoWave, cùng Host là Hoa hậu Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đã chia sẻ những kinh nghiệm giá trị được đúc kết từ hơn 20 năm làm việc và điều hành một ngân hàng Big 5 có tốc độ tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Nổi bật trong buổi trò chuyện là quan điểm sáng tạo mang tính đột phá mà ông chia sẻ: "Kỷ luật không triệt tiêu sáng tạo, mà chính là nền tảng để sáng tạo", một triết lý quản trị cho thấy sự cân bằng tinh tế giữa tự do sáng tạo và quy trình vận hành chặt chẽ, tạo nên môi trường lý tưởng để các ý tưởng mới mẻ, đột phá có thể được triển khai và mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

MB ứng dụng các phương pháp làm việc Agile và tư duy thiết kế Design thinking trong việc phát triển sản phẩm, giúp tạo ra những giải pháp tài chính linh hoạt, đón đầu các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, MB cũng áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát thông qua mô hình Sandbox và sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP), cho phép sai nhanh, sửa nhanh trong một ngưỡng rủi ro đã được chủ động kiểm soát. Qua đó, sản phẩm được hoàn thiện liên tục và đạt được sự phù hợp tối ưu với thị trường (market-fit product). Các sản phẩm được sáng tạo dựa trên nghiên cứu và đa dạng cho tất cả các phân khúc, đặc biệt là nhóm khách hàng ưu tiên.

Nhờ đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm liên tục, MB đang ngày càng củng cố vị thế trong Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với nền tảng tài chính vững mạnh. Tính đến 30/06/2024, quy mô tổng tài sản MB đạt 1.290 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng CASA cao hàng đầu thị trường, và hiệu quả sinh lời vượt trội (ROE 20,71). Đồng thời, MB đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các ngân hàng đồng hạng nhờ tốc độ tăng trưởng vững chắc, năng lực quản trị hiệu quả và nền tảng số hóa mạnh mẽ.

Chia sẻ về hành trình cá nhân

Bên cạnh những con số ấn tượng và triết lý quản trị sâu sắc, ông Phạm Như Ánh còn chia sẻ câu chuyện cá nhân về đổi mới sáng tạo trong công việc hàng ngày và những kinh nghiệm điều hành tổ chức từ lúc là một giám đốc chi nhánh trẻ nhất hệ thống khi mới 26 tuổi, về cách hỗ trợ và gây dựng một tập thể với những nhân sự lớn tuổi hơn mình, cho đến khi trở thành Tổng Giám đốc MB.

Đối với thế hệ trẻ, đúc rút từ kinh nghiệm dẫn dắt hàng chục nghìn nhân sự, trong đó có 50% Gen Z, CEO Phạm Như Ánh đã chia sẻ lời khuyên chân thành từ vai trò lãnh đạo: cần kiên định, dám đối mặt với thử thách, sẵn sàng học hỏi từ sai sót để trưởng thành và luôn không ngừng đổi mới để dẫn dắt thành công trong kỷ nguyên số. Đây chính là tinh thần cốt lõi giúp MB trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều người trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo.