CEO Masterise Group Phan Thị Ánh Tuyết: Làm nhà ở xã hội, chúng tôi muốn trả ơn Đất nước

Trong hơn một tiếng đồng hồ trò truyện, bà Tuyết say mê nói về hành trình chuyển đổi của Masterise để trở thành doanh nghiệp số 1 trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Nữ CEO không giấu được niềm tự hào khi kể về cách Masterise đã hút được hàng triệu USD của giới siêu giàu quốc tế về Việt Nam. Thế nhưng, điểm thú vị của câu chuyện lại là ngã rẽ về nhà ở xã hội của Masterise Group.

Hai năm trở lại đây Masterise đã trở thành một "Tay chơi hàng hiệu" đích thực. Hành trình trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam ở phân khúc bất động sản siêu sang có gì đặc biệt?

Thực ra, chúng tôi không nhận mình là "Tay chơi hàng hiệu". Nói một cách chính xác hơn, chúng tôi đang tạo ra một phân khúc sản phẩm mới tại Việt Nam.

Trên thế giới, phân khúc Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) đã có lịch sử phát triển và được công nhận hàng trăm năm. Chúng tôi tự tin và tự hào khi giới thiệu đến thị trường Việt Nam một dòng sản phẩm đã được kiểm duyệt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất, được thế giới kiểm chứng và công nhận cho người Việt.

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp giai đoạn 2020-2022, phân khúc bất động sản cao cấp gặp khó thì Masterise Group bất ngờ chọn hướng đi ngược, khi ồ ạt ra mắt hàng loạt dự án BĐS hạng sang với mức giá kỷ lục lên đến nửa tỷ đồng/m2. Lúc đó, bà có sợ mình đi sai hướng?

Tại Masterise, trước khi cho ra đời một sản phẩm mới, chúng tôi phải làm rất nhiều nghiên cứu. Với bất động sản hàng hiệu, chúng tôi đã dành nhiều công sức, thời gian và nhân lực để tìm hiểu. Có rất nhiều yếu tố để chúng tôi quyết định phát triển dòng sản phẩm này: Ví dụ như tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước, mức độ phát triển của thị trường, sự sẵn sàng và khả năng chi trả của người dân Việt Nam.

Covid-19 xảy ra là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, số liệu thực tế lại chỉ ra rằng sức mua và giá trị của bất động sản ở thế giới và Việt Nam gần như không bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Chỉ số thực tế khá thú vị nhưng theo tôi điều này phản ánh sự hợp lý của cung cầu trên thị trường bất động sản, đặc biệt là những thị trường có tiềm năng tốt và sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng cuộc sống như Việt Nam.

Tôi cho rằng, dịch bệnh và sự ngăn cách đã làm thay đổi khá nhiều hành vi tiêu dùng của khách hàng. Mọi người có xu hướng đầu tư mạnh cho các tiêu chuẩn của cuộc sống và cũng khắt khe hơn khi chọn lựa các sản phẩm nhà ở. Đến thời điểm này, chúng tôi nghĩ rằng bất động sản hàng hiệu đã được khách hàng Việt Nam chấp nhận. Điều đó khiến chúng tôi tự tin vào hướng đi của mình.

Suy cho cùng, nhiều người cũng chỉ cần một căn nhà tốt để ở. Phát triển bất động sản hàng hiệu tại một trong những quốc gia nghèo và đang phát triển như Việt Nam cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu của một tầng lớp rất nhỏ người giàu. Điều này có tạo nên sự thành công vững bền cho Masterise Group không?

Về suy nghĩ Việt Nam nghèo, tôi có ý kiến riêng bởi hiện nay Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh của châu Á. Những con số vĩ mô của nửa đầu 2022 cho thấy Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút đầu tư FDI. Thế giới đang nhìn thấy hình ảnh Việt Nam vô cùng tích cực. Đồng thời, bản thân tôi và Masterise cũng mong muốn góp phần để quảng bá thêm nhiều hình ảnh tốt đẹp khác của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư, bạn bè thế giới.

Khi xây dựng các sản phẩm bất động sản hàng hiệu, chúng tôi có nghiên cứu về tháp nhu cầu Maslow của con người. Ngoài nhu cầu cơ bản như ăn, ở, thì nhu cầu cao nhất của con người chính là sự thỏa mãn và niềm tự hào. Đó là thành quả, nỗ lực đã được ghi nhận bằng một tài sản, một nơi sống tốt nhất. Nó khiến họ tự hào và hạnh phúc.

Ngoài thương hiệu, những lý do khách hàng Việt chọn bất động sản hiệu vì dịch vụ tiêu chuẩn tương đượng năm, sáu sao như có những nghệ nhân cắm hoa, chăm lo nhà cửa, thú cưng… Đồng thời, bất động sản hàng hiệu còn là một cách để họ thể hiện thành quả lao động của đời người, muốn để lại những di sản quý giá cho con cái, cũng như là sống trong một cộng đồng tinh hoa, kiệt suất.

Tại Masterise, lãnh đạo cấp cao là người nước ngoài khá nhiều. Điều này rất khác so với các công ty bất động sản lớn trong nước khi phần lớn là người Việt. Đâu là lý do và họ đem tới những giá trị gì đặc biệt cho Masterise?

Masterise mong muốn mang những gì tốt nhất thế giới về phụng sự con người và đất nước Việt Nam, cũng như đi đầu trong một phân khúc hoàn toàn mới. Để thực hiện được những điều đó, chúng tôi cần có một tập thể có đầy đủ kinh nghiệm và chuyên môn. Khi thế giới đã có những cái hay, thì sao chúng ta không học hỏi. Và chúng tôi học hỏi nhanh nhất bằng cách mời những người giỏi về Việt Nam làm việc.

Song song với những chuyên gia nước ngoài, chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ công nhân viên người Việt giỏi, chuyên nghiệp và có cùng đam mê. Khi đã có một đội ngũ Việt Nam hiểu tâm lý, nhu cầu, thị trường Việt, phối hợp cùng những chuyên gia nước ngoài với nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới thì sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh để thực hiện những sứ mệnh của Masterise.

Điều gì khiến Masterise muốn hợp tác với những thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng?

Bất động sản hàng hiệu ngoài vị trí còn phải có tiêu chuẩn về thương hiệu. Ví dụ như bạn đi ra ngoài, có ai hỏi bạn ở đâu, bạn bảo "Tôi ở Marriot" thì rõ ràng là khác biệt.

Chúng ta đi Bangkok, họ có rất nhiều thương hiệu khách sạn lớn. Chỉ cần đi dọc con đường ven bờ sông, có biết bao nhiêu khách sạn thương hiệu nước ngoài. Nhưng ở Việt Nam thì ít. Người nước ngoài tới Việt Nam, họ nhận ra TP.HCM gần như rất ít có các khách sạn đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế để ở.

Thế nên, chúng tôi muốn đóng góp xây dựng Việt Nam sẽ khác, sẽ có nhiều thương hiệu nước ngoài tới đây, làm thay đổi chuẩn về chất lượng dịch vụ quản lý. Tôi nhớ câu chuyện gần đây của một người bạn nước ngoài khi tới Việt Nam, anh ấy đã òa lên khi biết Việt Nam cũng có những tòa nhà mang thương hiệu The Ritz-Carlton sắp đưa vào sử dụng.

Chúng tôi không chỉ muốn đưa những thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng về Việt Nam mà còn muốn đem những dịch vụ tốt nhất về phục vụ người Việt. Bởi với tầng lớp tinh hoa nhà giàu Việt, họ muốn ở một căn nhà theo chất lượng đẳng cấp của thế giới. Họ muốn ngay trong ngôi nhà của mình mọi dịch vụ đều như khách sạn 5 sao. Đặc biệt, nơi ở đó sẽ còn hình thành cộng đồng mới, nơi khiến họ có thể tự hào.

Việc bắt tay với các nhà điều hành khách sạn quốc tế như Marriott, JW Marriott và The Ritz-Carlton để phát triển bất động sản hàng hiệu đã là thách thức. Nhưng quá trình vận hành dự án bất động sản hàng hiệu để xứng tầm thương hiệu mới là thách thức thực sự to lớn. Masterise đã chuẩn bị cho bài toán dài hơi này thế nào?

Khi phát triển dòng sản phẩm hay dịch vụ, điều quan trọng nhất là nhìn vào đối tượng khách hàng, hiểu được tâm lý, những nhu cầu của họ. Động lực cao nhất của con người khi mua một sản phẩm là cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Đó chính là điểm mà Masterise hướng tới. Điều đó không chỉ diễn ra trong vòng 1-2 năm mà là hàng chục năm, trong suốt quá trình khách hàng mua, nhận nhà, trải nghiệm, và cả những thế hệ tiếp theo của họ.

Chúng tôi luôn tư duy để mang đến sự hạnh phúc và tự hào khi khách hàng sở hữu sản phẩm của Masterise Homes. Do vậy chúng tôi phát triển sản phẩm, dịch vụ để làm sao vun đắp và duy trì quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng và đấy chính là khoản đầu tư giá trị lớn nhất của chúng tôi.

Với những sản phẩm căn hộ siêu sang ở trung tâm phố cổ Hà Nội hay biệt thự xa xỉ ở Quận 9, Sài Gòn, đối tượng Masterise đang nhắm đến là giới siêu giàu nước ngoài hay người Việt?

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển vượt bậc ở khu vực, giá trị tài sản của người Việt ngày càng lớn. Đặc biệt, giới nhà giàu Việt nhìn nhận việc mua bất động sản là một cách để "tích lũy" cho bản thân và thế hệ mai sau. Việc đưa những sản phẩm bất động sản hàng hiệu có giá trị lớn đến thị trường Việt Nam, chúng tôi đã có những nghiên cứu và chỉ ra rằng tại Việt Nam đã có những giao dịch bất động sản giá trị rất lớn.

Đối với bất động sản hàng hiệu, Masterise không nhìn vào giá trị trên m2 mà nhìn vào tổng giá trị khách hàng phải bỏ ra. Vì vậy, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để tạo ra nhiều giá trị khác biệt cho khách hàng. Chúng tôi tâm niệm những giá trị mà sản phẩm của Masterise Homes mang lại, ngoài việc tạo dựng cuộc sống phồn vinh còn mang đến giá trị phát triển bền vững, giúp cho khách hàng tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ.

Bất động sản hàng hiệu gắn với những khu lõi của Hà Nội, TPHCM. Nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày đang cạn kiệt, khi hết vị trí đắc địa Masterise sẽ phát triển những dự án siêu sang thế nào?

Bài toán kinh doanh bất động sản sẽ đến từ nhu cầu khách hàng và sự phát triển của hạ tầng các đô thị. Có những nơi khoảng 10 năm trước chưa đông đúc, chưa phải là trung tâm nhưng khi hạ tầng được hoàn chỉnh, thì mật độ dân cư sẽ nhanh chóng được bao phủ. Nói cách khác, nơi nào có nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và cư dân thì đấy sẽ là vùng trung tâm.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang tập trung phát triển hạ tầng mạnh mẽ, quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra với tốc độ cao, do vậy chúng tôi tin rằng trong vòng 5-10 năm tới, các thành phố sẽ càng ngày mở rộng ra, sẽ có nhiều trung tâm mới, đô thị mới. Khi nào khách hàng còn ủng hộ, và tiếp nhận thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục phát triển những dự án bất động sản mới cho thị trường.

Mục tiêu trong các năm kế tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra nhiều dòng sản phẩm hơn, đặc biệt là nhà ở xã hội (NOXH).

Vì sao khi đang làm phân khúc Bất động sản dành cho giới nhà giàu, Masterise lại chuyển sang làm phân khúc NOXH cho người nghèo?

Chúng tôi đã có nhiều khách hàng tin tưởng và đồng hành, và giờ chúng tôi phải quay trở lại trả ơn cho xã hội.

Với Masterise, ngoài việc kinh doanh chúng tôi còn chú trọng vào các hoạt động xã hội và xác định đó là hoạt động dài hạn. Hàng năm, chúng tôi đều tặng quà cho nhân công của các nhà thầu ở công trường vào dịp lễ Tết. Công ty cũng có những hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa, đến tận nơi trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nhà cho người nghèo tại các tỉnh còn khó khăn.

Việc chuyển hướng và phát triển NOXH sẽ mang đến cơ hội sở hữu nhà cho những người dân thu nhập thấp, đáp ứng sự phát triển đất nước. Chiến lược này của Masterise nằm trong kế hoạch ủng hộ Nhà nước hỗ trợ người nghèo!

Có rất nhiều chủ đầu tư thời gian gần đây chuyển hướng sang làm NOXH với những sản phẩm rất khác biệt như khu nhà ở liền kề thấp tầng với giá chỉ 800 triệu đồng, NOXH dát vàng… Còn Masterise, liệu có sự khác biệt nào trong cách triển khai các dự án NOXH?

Thực sự khi đưa ra phân khúc bất động sản mới, chúng tôi phân tích nhu cầu khách hàng để đáp ứng một cách tốt nhất. Masterise luôn thực hiện đúng mọi cam kết mà chúng tôi đưa ra. Vì thế, NOXH của Masterise Homes sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu của khách hàng một cách phù hợp nhất.

Bà có thể tiết lộ doanh nghiệp sẽ dự tính làm NOXH tại khu vực nào trước?

Chúng tôi sẽ triển khai phát triển khoảng 25,000 căn NOXH trong thời gian 3-5 năm tới. Đặc biệt chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác để tạo ra các giải pháp tài chính phù hợp (lãi suất thấp) nhằm đảm bảo khách hàng thuộc đối tượng có thể sở hữu NOXH của Masterise.

Đang làm phân khúc hàng hiệu rồi bất ngờ làm phân khúc dành cho người thu nhập thấp và trung bình, bà có sợ sự thay đổi này sẽ làm giảm hình ảnh "sang xịn mịn" của các sản phẩm hạng sang hiện tại?

Điều quan trọng với chúng tôi là làm tốt nhất các sản phẩm của mình. Hơn nữa, chúng tôi muốn phát triển trên tất cả các phân khúc. Chúng tôi không muốn bó buộc mãi trong hàng hiệu và tệp khách hàng chỉ là nhóm nhỏ trên thị trường. Khi mình mở rộng ra các phân khúc, đáp ứng nhu cầu của số đông khách hàng là cách vừa phát triển cho mình, vừa phát triển cho xã hội và cho đất nước.

"Xuất khẩu" BĐS ra nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã tham vọng, đã làm. Vậy cách làm của Masterise khác gì so với những người đi trước?

Chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm chín mùi để Việt Nam trở thành điểm đến cho cả thế giới. Chính vì vậy, ngoài những thị trường quen thuộc như châu Âu, châu Á... Masterise Homes cũng sẽ tập trung vào thị trường Trung Đông. Nếu các doanh nghiệp BĐS khác chỉ "xuất khẩu" bất động sản cao cấp thì Masterise chọn dòng sản phẩm bất động sản hàng hiệu vốn là dòng sản phẩm mà thế giới đã quen thuộc, đã được bảo chứng.

Chúng tôi không ngừng mở rộng ra các thị trường ra quốc tế và chúng tôi hoàn toàn tự tin để đưa sản phẩm bất động sản Việt Nam ra thế giới.

Làm thế nào để Masteri chinh phục được khách hàng nước ngoài mua sản phẩm của mình?

Ngày trước, Masteri Thảo Điền (dự án đầu tiên của Masterise Homes) cũng cần có khoản thời gian nhất định để lắp đầy, giá trị của dự án ngày càng tăng lên khi người dân về ở đông. Chúng tôi nhìn thấy giá trị đến từ Masteri Thảo Điền nên tiếp tục đưa ra sản phẩm, tạo ra tiêu chuẩn mới. Cái nhìn của chúng tôi bao quát về 1 quá trình là 10 năm 20 năm, mà không nhìn vào câu chuyện bán được hàng. Chúng tôi nhìn vào thời điểm bạn bỏ tiền ra mua, nhận sản phẩm, sinh sống trong căn nhà đó và giá trị của tài sản vẫn tiếp tục gia tăng theo thời gian.

Tiếp đến, câu chuyện pháp lý là yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi làm được mới bắt đầu quảng cáo truyền thông, bán hàng. Ngoài chất lượng sản phẩm, chúng tôi có dịch vụ đi kèm, hỗ trợ. Chúng tôi không chỉ giao cho khách hàng một nơi ở mới mà còn mang đến một phong cách sống. Những giá trị vô hình như vậy sẽ được thêm vào sản phẩm.

Tâm huyết của công ty là chuỗi giá trị kéo dài, chăm sóc khách hàng. Để khách hàng có thể bước ra khỏi căn nhà của mình, nói với mọi người rằng: "Chỗ ở của tôi tốt lắm!". Nhưng để đo lường được điều đó, phải nhìn theo khoảng thời gian dài, không thể vài năm.

Là nữ tướng một công ty lớn và liên tục phát triển như Masterise, chắc hẳn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực?

Chúng tôi là một công ty còn trẻ, năng động và luôn luôn cải tiến để phát triển. Ngoài ra, tôi cũng không dám nhận mình là "nữ tướng". Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ thuần Việt.

Phía gia đình, tôi may mắn là luôn có hậu phương vững chắc hỗ trợ. Ở công ty, tôi có những cộng sự tốt, chúng tôi có cùng văn hóa và mục đích là mong muốn góp phần nâng tầm Việt Nam trên bản đồ bất động sản thế giới. Mỗi ngày làm những việc khác biệt, có nhiều thử thách mới, niềm đam mê giúp tôi vượt qua những khó khăn, mệt mỏi của công việc. Quan trọng là đam mê, khi có đam mê thì mình sẽ vượt qua được tất cả.

Trước đây, bà phụ trách mảng kế toán – tài chính, công việc này đòi hỏi sự chỉn chu, kỹ năng cao nhưng thường khô khan với các con số. Khi chuyển sang làm CEO phải điều hành tất cả mọi thứ, từ xây dựng đến bán hàng. Sự xoay chuyển công việc rất nhanh như thế, bà đã thích ứng như thế nào?

Những thành quả của Masterise đã đạt được trong thời gian vừa qua, không được tạo ra từ một cá nhân nào cả, mà được tạo nên từ một tập thể vững mạnh, giàu kinh nghiệm bao gồm đội ngũ người Việt và quốc tế. Chúng tôi có cùng mục tiêu, niềm đam mê, bổ trợ cho nhau để tận dụng được hết điểm mạnh của nhau. Một hẩu hiệu dành cho nội bộ của chúng tôi là "One Team- One Spirit- One Win".

Đồng nghiệp công ty bảo tôi cười ở đầu văn phòng thì cuối văn phòng đều nghe thấy hết. Trong công việc, tôi là tạo cảm hứng, kết nối các bộ phận và tối ưu hóa chuyên môn của họ, và đảm bảo những việc chúng tôi làm là điều hướng tới sứ mệnh và mục đích chung của Tập đoàn.

Xin chân thành cảm ơn Bà!