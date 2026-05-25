CEO Lamborghini: Siêu xe điện chưa thể thay thế cảm xúc của động cơ xăng

Mạnh Hùng / VTC News
CEO Lamborghini nhận định hãng chưa vội chuyển sang siêu xe thuần điện vì khách hàng vẫn muốn âm thanh, cảm xúc và trải nghiệm đặc trưng từ động cơ đốt trong.

Theo tạp chí Forbes , CEO Lamborghini Stephan Winkelmann cho rằng siêu xe thuần điện vẫn chưa phải tương lai gần của hãng, dù Lamborghini hiện đã điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm bằng công nghệ hybrid.

"Sau COVID-19, chúng tôi có cơ hội làm mới toàn bộ dải sản phẩm Lamborghini" , Winkelmann cho biết. " Chúng tôi cần giảm phát thải CO2 nhưng đồng thời vẫn phải duy trì ADN thương hiệu".

Dù xe điện ngày càng thống trị cuộc đua hiệu năng, CEO Lamborghini cho rằng thời điểm của siêu xe EV vẫn chưa đến.

"Chúng tôi bán những giấc mơ, không chỉ là phương tiện di chuyển" , CEO Winkelmann nhấn mạnh. "Khách hàng của Lamborghini muốn cảm xúc".

Temerario hiện là mẫu siêu xe động cơ đặt giữa mới nhất của Lamborghini, nhưng nay đã được điện hóa với hệ truyền động hybrid.

Theo ông, ngay cả những khách hàng trẻ tuổi hơn cũng vẫn muốn tiếng động cơ và cảm giác cơ khí truyền thống.

Lamborghini đã cam kết với khách hàng rằng các mẫu xe thế hệ mới sẽ có thiết kế mới, hiệu năng tốt hơn nhưng lượng phát thải thấp hơn thế hệ cũ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải giữ được cảm xúc đặc trưng phía sau vô-lăng.

“Khi nói về hiệu năng, luôn có hai mặt”, ông nói. Một là các con số như khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa hay thời gian chạy track (đường đua). Mặt còn lại là cảm xúc: âm thanh, độ rung và cảm giác cầm lái.

Lamborghini là thương hiệu đặt nền móng cho khái niệm siêu xe hiện đại với Lamborghini Miura ra mắt năm 1966. Mẫu xe này sở hữu động cơ V12 đặt giữa và từng là xe thương mại nhanh nhất thế giới trong nhiều năm.

Khi ra mắt vào năm 1966, Lamborghini Miura đã định nghĩa lại phân khúc siêu xe động cơ đặt giữa.

Hiện tại, Lamborghini đang đặt cược vào chiến lược hybrid với các mẫu xe như Lamborghini Temerario hay Lamborghini Revuelto. Temerario sử dụng động cơ V8 tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện, cho công suất 907 mã lực và khả năng tăng tốc 0-96 km/h dưới 2,7 giây.

Lợi thế lớn nhất của hệ truyền động hybrid nằm ở khả năng bám đường và phân bổ mô-men xoắn khi tăng tốc mạnh, trong khi Lamborghini vẫn cố giữ tiếng động cơ đầy kịch tính - thứ được xem là "linh hồn" của thương hiệu.

CEO Winkelmann cho biết khách hàng đang đón nhận các mẫu hybrid theo hướng tích cực. "Nhu cầu đặt mua rất cao" , ông nói. Lamborghini hiện tiếp tục áp dụng hybrid cho cả những mẫu giới hạn như Lamborghini Fenomeno Roadster - mẫu xe đã bán hết trước cả khi ra mắt chính thức.

Forbes cho biết xu hướng trì hoãn EV thuần túy cũng đang xuất hiện ở nhiều hãng siêu xe khác. Maserati được cho là đã hoãn kế hoạch MC20 thuần điện vì nhu cầu thấp, trong khi Bugatti chọn hệ truyền động hybrid cho mẫu Bugatti Tourbillon mới nhất.

(Nguồn: Forbes)

