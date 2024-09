HONOR vừa ra mắt mẫu điện thoại gập Magic V3 tại sự kiện IFA 2024 ở Berlin, đánh dấu sự xuất hiện của chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới. Trong suốt buổi giới thiệu, HONOR đã liên tục so sánh thiết bị mới của mình với các dòng iPhone của Apple thay vì các điện thoại gập khác. Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về lý do đằng sau sự so sánh này của nhà sản xuất Trung Quốc.

George Zhao, CEO của HONOR, đã giải thích rằng công ty chỉ so sánh Magic V3 với iPhone vì họ cho rằng hiện không có đối thủ xứng tầm trong dòng điện thoại gập.

"Thẳng thắn mà nói, hiện nay tôi không thấy có bất kỳ chiếc điện thoại gập nào có thể cạnh tranh với HONOR Magic V3. Không có đối thủ thực sự nào trong phân khúc điện thoại gập. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm đối thủ chính của mình ở dòng điện thoại thanh. Và tôi nghĩ những điện thoại thanh tốt nhất là Samsung Galaxy S và iPhone. Vì vậy, chúng tôi muốn nhắc nhở người dùng iPhone hãy kiểm tra đánh giá về HONOR Magic V3, và có thể họ sẽ tìm thấy một lựa chọn mới" , Zhao chia sẻ.

Đây là một tuyên bố mạnh mẽ từ HONOR, và xét về phần cứng, thật khó để phủ nhận. Magic V2 của năm ngoái đã mỏng hơn so với các điện thoại gập mới ra mắt như Google Pixel 9 Pro Fold và Samsung Galaxy Z Fold6. Với thiết kế còn mỏng hơn nữa, Magic V3 cũng vượt trội hơn các đối thủ về sạc nhanh có dây và không dây, pin lớn hơn, dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn, và phần cứng camera tốt hơn.

Tuy nhiên, khi thực sự sử dụng Magic V3, các nhận định này lại không hoàn toàn chính xác. Trang Android Authority đánh giá Magic V3 và phê bình về thời lượng pin yếu (dù điều này có thể được khắc phục qua bản cập nhật), phần mềm "bình thường" và các tính năng AI không mấy ấn tượng. Trong khi đó, các dòng điện thoại gập của Samsung và Google thường được khen ngợi vì phần mềm mượt mà và các tính năng AI tinh chỉnh. Hơn nữa, Samsung và Google cũng có chính sách cập nhật dài hạn hơn so với HONOR. Điều này khiến Magic V3 tụt hậu so với các đối thủ ít nhất là ở 3 khía cạnh này.

Android Authority cũng chỉ trích về sự hạn chế trong thị trường phân phối của Magic V3, và đây là một điểm đáng lưu ý. Dù điện thoại của HONOR có mặt ở nhiều quốc gia nhưng lại vắng mặt tại thị trường trọng điểm là Mỹ, điều này khiến Magic V3 không thể cạnh tranh với các thiết bị như Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold6 và OnePlus Open.