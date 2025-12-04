Khủng hoảng bộ nhớ đang phủ bóng lên toàn bộ ngành PC, và theo cảnh báo mới nhất từ Wallace Santos — CEO của MAINGEAR (một hãng chuyên lắp ráp PC chơi game và workstation tại Mỹ) — người dùng không nên chờ đợi. Ông cho rằng giá linh kiện sẽ tiếp tục tăng mạnh khi thị trường bước vào giai đoạn thiếu hụt DRAM nghiêm trọng hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu DRAM từ ngành AI ngày càng lớn, giá RAM đã leo thang và các nhà sản xuất PC chỉ giữ được mức giá bán hiện tại nhờ lượng tồn kho tích trữ từ những quý trước. Santos cho biết kho dự trữ này chỉ đủ dùng thêm vài tháng; khi cạn, người dùng sẽ lập tức cảm nhận mức giá mới của thị trường.

Khi được hỏi liệu game thủ có nên đợi để nâng cấp hay không, CEO Santos cho rằng thời điểm tốt nhất chính là ngay hiện tại, đặc biệt trong mùa giảm giá Black Friday vừa qua, khi nhiều linh kiện vẫn chưa bị đội giá theo mức giá DRAM mới. Ông cho biết RAM, SSD và GPU đều đang chịu áp lực tăng giá từ chuỗi cung ứng. Những sản phẩm đời mới như Intel Panther Lake hay AMD Gorgon Point dự kiến sẽ đắt hơn đáng kể do các hãng như ASUS, Acer hay Lenovo không còn nhiều hàng tồn để bình ổn giá.

Một mẫu PC do MAINGEAR lắp ráp

MAINGEAR chia sẻ rằng họ cũng đang đối mặt nguy cơ thiếu RAM trong các đợt nhập hàng tới. Thời gian chờ linh kiện có thể kéo dài, và trong trường hợp xấu, RAM tiêu dùng có thể rơi vào tình trạng khan hiếm, thậm chí “cháy hàng”. Những ngày gần đây, RAM DDR5 cao cấp đã vượt ngưỡng 1.000 USD, báo hiệu thị trường đang bước vào giai đoạn bất ổn mạnh.

Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng vì các nhà sản xuất DRAM như Samsung và SK Hynix tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho mảng AI, từ HBM đến LPDDR, khiến thị trường PC bị thiếu hụt kéo dài. Họ cũng hạn chế mở rộng sản xuất để tránh rủi ro dư cung nếu nhu cầu AI đột ngột giảm, khiến chuỗi cung ứng DRAM khó có thể tăng tốc trong ngắn hạn.

Với tất cả những yếu tố đó, CEO hãng lắp PC cho rằng giá linh kiện trong năm 2026 gần như chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ông nhấn mạnh rằng nếu người dùng đang cân nhắc nâng cấp — dù là tăng RAM, đổi GPU hay lắp PC mới — thì tốt nhất nên mua càng sớm càng tốt, trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới.