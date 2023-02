CEO EDENA Trang Đặng - Hình mẫu phụ nữ hiện đại: Thành công - xinh đẹp - bản lĩnh

Trang Đặng tên thật là Đặng Thị Phương Trang, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô đã được khá nhiều thành công. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, Trang Đặng còn là chủ của thẩm mỹ viện EDENA và cửa hàng thời trang Thỏ Tây Boutique được đông đảo các tín đồ làm đẹp tin tưởng lựa chọn. Cô nàng 9x khiến khá nhiều người ngỡ ngàng khi biết tuổi thật của mình, dù là thế hệ giáp với Gen Z siêu gần nhưng Trang Đặng đã gặt hái được nhiều thành công đáng nể.

9x khởi nghiệp thành công với ngành làm đẹp

Chia sẻ về lí do khởi nghiệp với thị trường thẩm mỹ - thị trường được đánh giá là vô cùng khốc liệt và khó nhằn, Trang Đặng cho biết: "Lí do mình xây dựng EDENA bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu làm đẹp của đông đảo chị em phụ nữ, những người chưa được may mắn khi sở hữu những khuyết điểm trên khuôn mặt, hay những chị em mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo, xinh đẹp hơn nhưng chưa có điều kiện để làm hoặc còn e ngại vì chưa tìm được địa chỉ uy tín."

Xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu đó, Trang Đặng đã mạnh dạn dấn thân, xây dựng nên thương hiệu thẩm mỹ viện EDENA với mục tiêu trở thành địa chỉ làm đẹp hàng đầu của phái đẹp. Ngay từ khi mới thành lập, Thẩm mỹ viện EDENA đã luôn hướng tới mục tiêu: Uy tín thật - An toàn thật - Chất lượng thật - Giá hấp dẫn thật. Để làm được điều đó, Trang Đặng luôn cố gắng và nỗ lực để mang đến dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, EDENA đã là cái tên uy tín, có chỗ đứng nhất định trên thị trường và được đông đảo khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Để có được thành công như hiện tại, "Boss" Trang Đặng của EDENA đã phải trải qua không ít khó khăn. Cô chia sẻ bản thân không nhận được sự ủng hộ từ ông xã khi đưa ra ý tưởng làm ngành thẩm mỹ. Lí do vì thị trường thẩm mỹ vấp phải khá nhiều tranh cãi, và cũng có không ít thách thức, khó khăn. Nhưng với bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình, Trang Đặng không chỉ thuyết phục được ông xã mà còn khiến anh tình nguyện trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

Thời gian đầu, cô nàng phải lăn lộn học hỏi, tìm hiểu các kiến thức và kỹ năng trong nghề cả trong và ngoài nước. Trang Đặng không chỉ "lăn xả" mà còn "xê dịch" từ Hàn Quốc, qua cả các nước Châu Âu trong gần 5 năm. Không ngại khó khăn hay thử thách, Trang Đặng tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu khi trải nghiệm trực tiếp tại các thẩm mỹ viện - spa để tìm ra được hướng đi cho mình.

Đặc biệt, cô nàng cũng có vài trải nghiệm "hốt hoảng" khi nhiều địa chỉ có chất lượng không tương xứng, dịch vụ kém, nhiều đơn vị chui, bác sĩ thật ra là một kỹ thuật viên, chưa có tay nghề và trình độ.

Càng đi sâu tìm hiểu Trang Đặng càng thấu hiểu và đồng cảm với các khách hàng khi phải loay hoay tìm kiếm các địa chỉ làm đẹp uy tín. Nhưng cũng chính điều này đã thúc đẩy, giúp cô nàng cố gắng và khao khát đưa đến địa chỉ làm việc tin cậy cho các khách hàng.

Cũng nhờ thời gian tích cực trải nghiệm thực tế mà Trang Đặng tìm ra được hiệu quả cho từng dịch vụ và đưa ra được hướng phát triển đúng đắn. Cô nàng mạnh dạn đầu tư vào các loại máy móc cao cấp, bài bản cũng như không ngại khó khăn để mời được đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chất lượng đến với EDENA.

Thành quả đến từ sự cố gắng, nỗ lực và chữ "tâm"

Có thể thấy, thành công đến với Trang Đặng là điều có thể dự báo trước bởi sự tâm huyết, thông minh và bản lĩnh kinh doanh của cô nàng. Sự thành công của EDENA cũng là lời hồi đáp cho tâm sức mà cô nàng bỏ qua trong thời gian qua. Không chỉ thành công trên thương trường, Trang Đặng còn có mái ấm hạnh phúc với ông xã và thiên thần nhỏ xinh xắn.

Đây cũng là nguồn động lực to lớn giúp cô luôn vững vàng trước khó khăn và nỗ lực để phát triển hơn nữa. Nhan sắc xinh đẹp không kém các ngôi sao lớn, chiều cao lý tưởng và thân hình đẹp chuẩn cũng là điều khiến nhiều người ấn tượng khi nhắc đến Trang Đặng. Cô cho biết dù bận rộn nhưng bản thân luôn nghiêm túc duy trì lối sống tích cực trong cả sinh hoạt và cuộc sống.

Điều này đã giúp Trang Đặng luôn duy trì được vóc dáng và vẻ đẹp trẻ trung mà nhiều chị em ao ước. Sở hữu cả sắc, tâm và tài, Trang Đặng không chỉ là hình mẫu phụ nữ hiện đại được nhiều chị em hướng tới mà còn là hình ảnh tích cực, giúp hội chị em không ngừng nỗ lực để hướng tới cuộc sống trọn vẹn hơn.