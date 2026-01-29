CEO Đình Triển chia sẻ về dịch vụ lên tích xanh nền tảng Facebook, TikTok, Instagram tại CORE MEDIA

Tích xanh mạng xã hội – Yếu tố then chốt xây dựng uy tín thương hiệu số

Theo CEO Đình Triển, trong môi trường số đầy cạnh tranh, người dùng ngày càng trở nên thận trọng trước thông tin và các tài khoản họ tương tác. Dấu tích xanh không chỉ đơn thuần là một biểu tượng xác minh, mà còn là "tấm vé niềm tin" giúp thương hiệu và cá nhân nổi bật giữa hàng triệu tài khoản khác.

Trên Facebook, TikTok hay Instagram, tài khoản có tích xanh thường được đánh giá cao hơn về mức độ chính thống, minh bạch và đáng tin cậy. Điều này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp kinh doanh online, KOLs, chuyên gia, nghệ sĩ hay những người xây dựng thương hiệu cá nhân. CEO Đình Triển cho rằng, trong nhiều trường hợp, tích xanh còn giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm nguy cơ giả mạo và bảo vệ danh tiếng trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội liên tục siết chặt chính sách xác minh, khiến việc tự đăng ký tích xanh trở nên khó khăn hơn với phần lớn người dùng. Đây chính là lý do các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, minh bạch và đúng chính sách như Core Media ngày càng được quan tâm.

CEO Đình Triển nói gì về dịch vụ lên tích xanh tại CORE MEDIA

Chia sẻ về định hướng phát triển dịch vụ, CEO Đình Triển nhấn mạnh rằng Core Media không chạy theo số lượng mà tập trung vào tính bền vững và hợp pháp. Mỗi hồ sơ đăng ký tích xanh đều được đội ngũ phân tích kỹ lưỡng, đánh giá mức độ phù hợp với tiêu chí của từng nền tảng như Facebook, TikTok hay Instagram.

Theo ông, sai lầm lớn nhất của nhiều cá nhân và doanh nghiệp là tìm đến các dịch vụ "lên tích xanh siêu tốc", không rõ quy trình, tiềm ẩn nguy cơ bị từ chối hoặc thậm chí ảnh hưởng xấu đến tài khoản. Core Media lựa chọn cách tiếp cận bài bản hơn: xây dựng hồ sơ truyền thông, tối ưu hình ảnh thương hiệu, chuẩn hóa nội dung và hỗ trợ khách hàng từng bước trong quá trình xác minh.

CEO Đình Triển cũng chia sẻ rằng, thành công của dịch vụ không chỉ nằm ở việc khách hàng nhận được tích xanh, mà còn ở việc họ hiểu rõ giá trị lâu dài của nó. Tích xanh là nền tảng để phát triển thương hiệu bền vững, mở rộng hợp tác, quảng bá sản phẩm và tăng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Quy trình lên tích xanh Facebook, TikTok, Instagram tại CORE MEDIA

Một trong những điểm khác biệt lớn của Core Media là quy trình triển khai rõ ràng, minh bạch và phù hợp với từng nền tảng. Theo CEO Đình Triển, mỗi mạng xã hội đều có tiêu chí xác minh riêng, vì vậy không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả.

Đối với Facebook, Core Media tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp hoặc cá nhân, xây dựng sự hiện diện truyền thông đồng bộ và đảm bảo các yếu tố xác thực theo tiêu chuẩn của Meta. Với TikTok, yếu tố nội dung, mức độ ảnh hưởng và sự nhận diện thương hiệu được đặt lên hàng đầu.

Trong khi đó, Instagram lại chú trọng vào tính nhất quán hình ảnh và độ tin cậy của tài khoản. Toàn bộ quá trình đều được đội ngũ Core Media theo dõi sát sao, cập nhật liên tục cho khách hàng và tư vấn điều chỉnh khi cần thiết.

Tầm nhìn của CEO Đình Triển với dịch vụ tích xanh trong tương lai

Nhìn về tương lai, CEO Đình Triển cho rằng tích xanh sẽ không còn là "đặc quyền" của người nổi tiếng, mà dần trở thành tiêu chuẩn cần có đối với các thương hiệu hoạt động nghiêm túc trên nền tảng số. Khi thị trường online ngày càng phát triển, nhu cầu xác thực danh tính và bảo vệ thương hiệu sẽ tiếp tục gia tăng.

Core Media đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp tích xanh toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc xác minh tài khoản mà còn hỗ trợ chiến lược truyền thông, quản trị rủi ro và phát triển thương hiệu lâu dài. Với kinh nghiệm thực chiến, tư duy cập nhật xu hướng và cam kết làm việc đúng chính sách, Core Media đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Những chia sẻ từ CEO Đình Triển không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, mà còn cho thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm của Core Media trong hành trình đồng hành cùng khách hàng chinh phục dấu tích xanh trên Facebook, TikTok và Instagram.

