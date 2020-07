CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Việt Nam cần nhiều người dám nổ hơn nữa

Mới đây, CEO BKAV đã có buổi giao lưu trực tuyến với cộng đồng người dùng Bphone (Bphone Fans Club) trên Facebook. Chủ đề được đặt ra trong buổi thảo luận này cũng là chủ đề rất nóng trong thời gian qua, đó là "Nổ".

Sau màn ra mắt Bphone B86 hồi giữa tháng 5, bên cạnh những lời khen ngợi, BKAV cũng phải đón nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đã có nhiều vụ lùm xùm liên quan đến Bphone B86 về việc máy chụp ảnh không đẹp, thiếu chứng chỉ Play Protect, phần mềm bảo mật BMS không hiệu quả, tự gửi tin nhắn khiến tài khoản bị trừ tiền...

Bphone đang phải đón nhận nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng

Thế nhưng, những vấn đề về sản phẩm chỉ là một phần của câu chuyện, bởi lẽ mọi sản phẩm tiêu dùng đều tồn tại những điểm yếu chứ không riêng gì Bphone. Điều khiến cho nhiều người có ác cảm với BKAV chính là cách truyền thông của hãng này. Phía BKAV, trong đó bao gồm CEO Nguyễn Tử Quảng liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc như "2 camera của Bphone B86 bằng 5 camera của hãng khác", "Phím là nhô lên còn nút là lõm xuống", "Không phải điện thoại nào cũng dùng được ở Nam Cực hay Bắc Cực, nhưng Bphone thì có thể".

Khi kết hợp với những vấn đề kể trên, "nickname" Quảng "nổ" của ông Nguyễn Tử Quảng lại một lần nữa liên tục được người ta nhắc đến.

Có lẽ vì lý do này, vậy nên ông Quảng đã lựa chọn chủ đề "nổ" để đưa ra bàn luận. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp đề cập về những vụ lùm xùm kể trên, ông Quảng lại sử dụng câu chuyện của ca nghi nhiễm COVID-19 người Indonesia hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Để tóm tắt, ông Quảng khẳng định những phát biểu "khác người" của ông "đều xuất phát từ sự thật lòng muốn đem điều tốt đến xã hội", và "đều dùng logic cùng với trải nghiệm thực tế để tìm ra bản chất".

"Khi đã ra bản chất tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó. Trong các công việc khác từ An ninh mạng, phần mềm, smarthome hay smartphone tôi đều làm như vậy và rất hay gây tranh cãi.".

Ông Quảng cho rằng một lý do khách quan khác dẫn đến nickname Quảng "nổ" là do niềm tin của người dùng với các sản phẩm công nghệ Việt Nam chưa cao.

"Trong một lần trả lời phỏng vấn, tôi đã lý giải về việc tại sao tôi lại hay bị gọi là Nổ. Tính tôi thẳng thắn, thấy thế nào thì nói vậy và làm theo đúng những gì mình nói. Tuy nhiên, việc bị gọi là nổ cũng có những lý do, cả từ chủ quan từ tôi lẫn khách quan do hoàn cảnh.

Nếu ai đó nói với mọi người là tôi làm cái cốc, cái chén này 'long lanh' chẳng kém gì hàng ngoại thì không ai nói gì. Nhưng nếu bảo làm sản phẩm công nghệ này tốt hơn nước ngoài, mà nhất là so với những anh đứng đầu thế giới thì đúng là khó tin thật. Nhất là khi Việt Nam lại là một nước kém phát triển về công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc những người không tin gọi tôi là Quảng 'nổ' cũng có lý do của họ.

Vì ít có tiền lệ các sản phẩm công nghệ trong nước lại có thể cạnh tranh bình đẳng với nước ngoài, nên trọng số niềm tin đối với các phát biểu như vậy là rất thấp, đó cũng là một hoàn cảnh khách quan. Do đó, tôi chấp nhận việc có thể có nhiều người chưa tin mình."

Dưới phần bình luận, ông Quảng cũng đã phản hồi bình luận của một số fan Bphone (và cả antifan?) về chủ đề trên. Chúng tôi xin được tổng hợp những câu hỏi và trả lời ở dưới đây:

Nguyễn Văn Quân: Anh Nguyễn Tử Quảng đã quen với cụm từ đó rồi sao?

Nó đã gắn với tôi hơn 10 năm nay rồi ??

Thiên Nhiên: Lần đầu tiên em biết đến tên anh có kèm theo chữ NỔ là năm em 23 tuổi ạ. Mà cũng do người khác nói lại cơ. Cho em hỏi những năm trước đó sao anh không tạo điều kiện để em tìm hiểu nhỉ!

Bởi vì trước đây anh cũng không biết là mình "nổ" ??

Nguyễn Minh Huy: Trong các loại chất Nổ, anh thích loại nào nhất?

Khát vọng, tình yêu đất nước là Chất nổ mạnh nhất.

Vũ Chiến: Tôi xin mạnh dạn hỏi anh Quảng 1 câu: Việc anh cố tình những phát ngôn của mình gây sốc và biết không được lòng số đông như thế để nhằm mục đích gì? Có phải muốn mọi người, mọi lĩnh vực tự tin hơn trong suy nghĩ của họ hay không?

Muốn mọi người tự tin vào dân tộc mình, vào bản thân mình là đúng. Còn cố tình gây sốc thì chưa hẳn đúng. Bởi vì nó là bản chất con người tôi, và cũng như tôi đã giải thích ở trong đề dẫn ở trên.

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng

Nguyen Trung Son: Nổ về vật lý là có 2 trường hợp: nổ chủ động và nổ bị động. Tôi nghĩ anh Quảng nổ chủ động nên trong mọi tình huống anh ấy đều làm chủ và có các bước đi tiếp theo chắc hơn. Để đến khi nổ banh nóc nhà Thế giới mọi người vẫn thấy bình thường.

Cảm ơn bạn. Như ở trong đề dẫn tôi có nói mọi vấn đề tôi đều dùng logic cùng với trải nghiệm thực tế để tìm ra bản chất. Khi đã ra bản chất tôi có NIỀM TIN mãnh liệt vào điều đó.

Long Nguyen: Mình thì không trách cứ gì chuyện PR một sản phẩm hơi lố chút, tuy nhiên cần phải chú ý đến nội dung để tránh đụng chạm và có chừng mực. Ví dụ bạn làm được 9 mà nói 10 thì dễ chấp nhận hay nổ sương sương, làm 7, 8 mà nói 10 là nổ banh chuồng gà, làm 5, 6 mà nói 10 là nổ banh nóc nhà, làm 3, 4 mà nói 10 là nổ xuyên quốc gia, làm 1, 2 mà nói 10 thì nổ tầm thế giới, không làm được mà nói như đúng rồi, nói xạo, nói không biết thẹn thì đó là nổ tầm vũ trụ rồi. Nói tóm lại cái gì cũng nên chừng mực sẽ hay. Làm lố quá thì có thể nhận lấy sự cười chê, giễu cợt.

Nếu bạn đọc kỹ lời đề dẫn của tôi ở trên thì bạn sẽ hiểu tôi hơn. Nói 1 cách thật lòng những thứ tôi phát biểu đều dựa trên các cơ sở khoa học và các nỗ lực của bản thân và đội ngũ tập đoàn Bkav. Chúng tôi lao động 1 cách nghiêm túc để có những kiến thức, có những kết quả để có thể phát biểu. Và những phát biểu của tôi còn ít hơn những thứ chúng tôi có thể.

Tôi lấy ví dụ ngay gần đây là trong post về Bkav tham gia ngành Công nghiệp camera giám sát an ninh thì tôi có nói Bkav là một trong những nhà sản xuất đầu tiên tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI vào camera giám sát an ninh. Sau đó một số người vẫn theo thói quen nói tôi là nổ, cứ phải đầu tiên trên thế giới.

Trong khi thứ nhất tôi nói rõ là "một trong những", thứ 2 nếu bạn tìm hiểu thực tế thì đúng ra tôi thực sự có thể nói Bkav là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI vào camera giám sát an ninh bởi vì cho đến nay thực sự chúng tôi cũng chưa tìm được nhà sản xuất nào làm được điều đó, nhưng để cho cân thận vì có thể mình chưa tìm hết, nên tôi nói là "một trong những", tức là có thể đã giảm khả năng của chúng tôi.

Bạn thấy đấy, nếu tìm hiểu kỹ thì những thứ Bkav nói nhiều thứ còn dưới mức Bkav làm.

Song Anh: Em khuyên anh, nên khiêm tốn thì tốt hơn ạ.

Việt Nam mình có câu: "Khiêm tốn bằng 4 tự kiêu". Còn tôi tự nhận mình là người thẳng thắn.

Minh Tung: Nổ khác chém gió, theo quan điểm của tôi, để tạo ra những cú Nổ phải có nội lực. Có thể những lần đầu Nổ còn nhỏ, còn chưa trúng đích mà nhiều người mong đợi. Nhưng dần dần nó sẽ to hơn, gây tiếng vang hơn. Lĩnh vực công nghệ bên BKAV theo đuổi khó để mọi người hiểu được khó khăn cũng như đánh giá được thành quả. Mình đánh giá cao lựa chọn này, sau này BKAV thành công sẽ là một trong những xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Làm chủ công nghệ phần cứng cũng như phần mềm sẽ sở hữu được phần lợi nhuận cao nhất, đóng góp được nhiều nhất cho nền kinh tế. Tuy nhiên vì sản phẩm vẫn sẽ phải có sự đón nhận của người tiêu dùng cá nhân, do vậy BKav nên cải thiện cách tiếp cận, quảng cáo và đẩy nhanh việc tiếp nhận ý kiến và hoàn thiện sản phẩm của mình, càng sớm càng tốt.

Đúng rồi bạn. Động lực để chúng tôi làm Bphone đúng như bạn nói đó là xây dựng ngành công nghiệp Smartphone của VN. Hơn thế nữa nó có thể là 1 ví dụ tốt để những người khác, giới trẻ của Việt Nam có thể làm như vậy với lĩnh vực của họ, để Việt Nam có thể trở nên hùng cường.

Đức Phan: Nếu bạn làm đúng giải ra đáp án. Thì chả ngại ngần gì mà hô to thưa cô cho em trả lời. Phải to và thật to. Vì đó là ý chí cho những người sau phấn đầu. Và nhìn đó làm tấm gương. Nếu em là bác em cũng sẽ nổ. Nổ để phấn chấn người đi sau. Nổ để khẳng định mình đã làm đúng. Và sẽ xa hơn.

Bạn nói đúng. Ở Việt Nam mình hay khuyên nhau là phải khiêm tốn nhưng tôi chưa chắc mọi người đã hiểu đúng như thế nào là khiêm tốn. Và theo tôi rất nhiều là sự khiêm tốn giả tạo, khiêm tốn bằng 4 tự kiêu.

Mình hãy thẳng thắn và mạnh mẽ dựa trên nền tảng hiểu biết và lý luận vững chắc thì lúc đó thì khiêm tốn mới là thực chất. Còn đối với người họ có thể chưa hiểu thì có thể họ gọi đó là nổ. Và chúng ta phải thay đổi điều đó ở Việt Nam để nhiều người dám nổ hơn nữa.

Huy Nguyen: Có người từng nói với em về anh Quảng: có làm được ông ta mới dám nổ, các anh chị có dám nổ như vậy không khi không có gì trong tay. Thực tế anh làm được, nhưng quả thực còn nhiều cái cần phải cải thiện hơn rất nhiều thứ còn tồn tại.

Không ai và cũng không sản phẩm nào có thể hoàn hảo ngay từ đầu. Tôi vẫn thường xuyên trực tiếp đọc tất cả các comment trên BFC. Một cách thật lòng, tôi và toàn thể Bkav ghi nhận tất cả các góp ý một cách cầu thị. Nhưng không phải vì như vậy, mình phải nhận lép vế trước các thương hiệu nước ngoài vì họ cũng vậy, họ cũng không hoàn hảo.

Xuansanh Bui: Mình thấy anh Quảng có dáng dấp gì đó giống HLV Klopp của Liverpool. Khi ông đến Liv thì không ai nghĩ Liv sẽ vô địch ngoại hạng Anh. Ông đã nói cho ông 4 năm, ông sẽ giúp Liv vô địch. Mình fan Chelsea và nghĩ rằng Klopp chỉ Nổ. Nhưng đến nay là 5 năm và Liverpool vô địch cả C1 và ngoại hạng Anh. Thật khâm phục Klopp. Tự tin với ý tưởng của mình và đã thành công. Mình cũng tin anh Quảng đã có những ý tưởng của mình và mong anh sẽ thành công. Mong là 5 năm nữa Bphone sẽ không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn tiến xa trên thị trường thế giới, đưa Việt Nam nổi bật trên thế giới công nghệ. BKAV tiến lên.

Cảm ơn bạn. Đây đúng là những điều chúng ta đang làm.