CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý cam kết lãi suất không tưởng 80%/năm, phát triển hệ thống môi giới theo mô hình “Ponzi” - lấy tiền của người trước trả cho người sau

Theo thông tin vào sáng nay (7/9), trên Báo Công An Nhân Dân Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội cho biết, qua quá trình tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân cũng như sự chủ động trong nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra những dấu hiệu vi phạm của Công ty bất động sản Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm Tổng Giám đốc.

Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, nhiều thông tin cảnh báo về bất thường trong việc huy động vốn trả lãi cao của Bất động sản Nhật Nam được đưa ra. Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào lời hứa của bà Thúy, rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền.

(Ảnh VTV).

Nhiều người không khỏi sửng sốt về mức lãi suất mà Nhật Nam hứa trả cho nhà đầu tư, trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80%/năm. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là mức lãi suất không tưởng.

Bên cạnh đó, cứ đầu tư 4 tỷ sẽ có 1 sổ cổ đông chiến lược, mỗi tháng ngoài lợi nhuận, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Công ty Bất động sản Nhật Nam chỉ trả lãi suất cho nhà đầu tư trong 10 tháng và đã dừng 1 năm nay.

Ngoài tặng sổ cổ đông, công ty Bất động sản Nhật Nam còn hào phóng tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá 1 cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng, thậm chí là 27.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Bất động sản Nhật Nam cũng không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng sẽ hưởng 7% hoa hồng.

Trước đó, các cơ quan, địa phương đã đưa ra thông tin cảnh báo về hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp ngày. Cụ thể, hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo, trong đó có nêu Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thúy để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngay sau đó, hàng loạt địa phương như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ… đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất "khủng" của Công ty Bất động sản Nhật Nam.