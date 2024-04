CEO Bách Hóa Xanh: Từ tháng 12/2023 chúng tôi đã tự nuôi bản thân mình, 1- 2 năm nữa có thể lợi nhuận sẽ 4 chữ số

MWG: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Trọng, CEO Bách Hóa Xanh

Ngày 13/4, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Mở đầu đại hội, trong video phát đầu giờ nói về năm 2023, ông Phạm Văn Trọng, Giám đốc điều hành của Bách Hóa Xanh - chuỗi bán lẻ thực phẩm hàng hòa thiết yếu của Thế gới Di động cho biết: "Tháng 12 Bách Hóa Xanh đã có thể tự nuôi được chính mình".

Ông Phạm Văn Trọng cũng cho biết đây là một kỳ tích với Bách Hóa Xanh, nhưng nó đến từ sự nỗ lực của toàn bộ tập thể.

Theo bản báo cáo của Thế giới Di động, năm 2023 khó khăn với ngành bán lẻ nhưng Bách Hóa Xanh đã tăng trưởng 2 chữ số. Điều này đến từ việc chuỗi này đã tiến hành tái cấu trúc trong năm qua và hưởng lợi mộ phần từ việc khách hàng chuyển hướng mua sắm từ kênh truyền thống sang hiện đại. MWG cũng cho biết ngành hàng thực phẩm cũng bị tác động bởi việc người dân thắt chặt chi tiêu nhưng vì là mặc hàng thiết yếu nên Bách Hóa Xanh kinh doanh ổn định hơn.

Cụ thể, trong năm 2023 Bách Hóa Xanh đạt 31.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ 2022. Riêng quý 4 doanh thu của chuỗi tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Bách Hóa Xanh vẫn liên tục tăng doanh thu qua từng tháng dù không mở mới cửa hàng. So với cùng kỳ, số lượt mua hàng của Bách Hóa Xanh cũng đã tăng 20% và giá trị trên mỗi đơn hàng vẫn xấp xỉ năm 2022.

Kênh Online của Bách Hóa Xanh cũng đã có 2,6 triệu lượt giao dịch thành công và đóng góp 900 tỷ đồng. Cả mảng thực phẩm và FMCG đều tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt, trong tháng 12 Bách Hóa Xanh ghi nhận trung bình 1,8 tỷ đồng doanh thu/cửa hàng và đạt mục tiêu hòa vốn.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phạm Văn Trọng cũng cho biết trong năm 2024 Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí, có lợi nhuận để "dem tiền về cho mẹ". Chuỗi này có kế hoạch mở mới 100 cửa hàng và chuẩn bị một kế hoạch lớn hơn cho năm sau.

"Cuối năm nay chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để bàn xem có mở ra miền trung và bắc hay không", ông Phạm Văn Trọng chia sẻ.

Về tình hình quý 1/2024 của Bách Hóa Xanh, CEO Bách Hóa Xanh cho biết mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Công ty tự tin năm nay có lãi gộp. Ông Phạm Văn Trọng cũng tâm sự mình đã rất "liều" khi nhận làm CEO Bách Hóa Xanh, đó là điều tốt nhất mà ông làm được, còn thành quả của Bách Hóa Xanh đang đến từ 5 vị "tướng lĩnh" ngành hàng của chuỗi này cũng như 25.000 con người đã cùng ông nỗ lực mỗi ngày. Tương lai xa hơn đến năm 2030 thì ông Trọng chưa thể trả lời được.



"1- 2 năm nữa có thể Bách Hóa Xanh sẽ có lợi nhuận 4 chữ số" - Ông Trọng nói.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG cho biết để nói đến câu chuyện 2030 là hơi xa. Hiện MWG đã có hơn 3.000 cửa hàng bán điện thoại và điện máy nên câu chuyện của Bách Hóa Xanh là phải có một khối lượng cửa hàng lớn hơn rất nhiều.

"Đây là cái đích của chúng tôi nhưng nếu nói kế hoạch đến tận 2030 thì láo quá", ông Nguyễn Đức Tài cho biết.

Mới đây, Bách Hóa Xanh thông báo đã hoàn tất giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư. Tỷ lệ cổ phần chào bán là 5% (năm phần trăm) trên tổng số cổ phần đã phát hành của Đầu tư BHX. Với tình hình dòng tiền tích cực và kết quả kinh doanh liên tục cải thiện của Bách Hóa Xanh, đặc biệt là mục tiêu Bách Hóa Xanh bắt đầu có lợi nhuận sau thuế ở cấp độ công ty từ năm 2024, Đầu tư BHX không có nhu cầu chào bán cổ phần tối đa lên tới 20% như kế hoạch ban đầu. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để tài trợ nhu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh nói chung của Đầu tư BHX và CTCPThương mại Bách Hóa Xanh (Bách Hóa Xanh) là công ty con của Đầu tư BHX.