CEO AVES Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh doanh nghệp sẽ tập trung vào xây dựng năng lực sản xuất thay vì ưu tiên mở rộng bán hàng ngay từ đầu.

Ông Nguyễn Văn Thanh - CEO AVES

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh, CEO AVES chia sẻ về hành trình xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Hưng Yên.

Ông cho biết doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ ngày 9/9 với xuất phát điểm gần như bằng không, chưa có nhà xưởng hay sản phẩm. AVES được hình thành từ một nhóm người có chung mong muốn tự sản xuất những chiếc xe điện mang thương hiệu Việt Nam.

Đến ngày thứ 70, doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng cho nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm R&D tại Hưng Yên. Đây được xác định là nơi sản xuất những chiếc xe đầu tiên của AVES.

Chia sẻ về cơ hội thị trường, ông Thanh cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, gần 1/3 lượng xe máy bán ra tại Việt Nam là xe điện. Theo CEO AVES, tốc độ chuyển dịch sang phương tiện điện của người tiêu dùng trong nước đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. AVES kỳ vọng sản phẩm của hãng sẽ có mặt trong lựa chọn của người tiêu dùng từ năm tới.

Tuy nhiên, thay vì ưu tiên mở rộng bán hàng ngay từ đầu, AVES lựa chọn triển khai đầu tư theo thứ tự: trung tâm R&D, nhà máy sản xuất, hai trung tâm hậu mãi quy mô lớn tại hai đầu đất nước và cuối cùng là hệ thống đại lý.

“Đi nhanh không có nghĩa là đi tắt. Để chuẩn bị cho ngày đó, chúng tôi chọn đầu tư cho trung tâm R&D trước, tiếp đến là nhà máy, rồi hai trung tâm hậu mãi lớn ở hai đầu đất nước, cuối cùng mới là hệ thống đại lý. Nói đơn giản là lo xong chuyện làm ra một chiếc xe tốt và chăm sóc nó, rồi mới tính tới chuyện bán. Làm theo thứ tự này tốn thêm chi phí và công sức ngay từ khi chưa bán được chiếc xe nào tuy nhiên sẽ giúp AVES có nền tảng sâu hơn và thực sự tập trung vào đại lý và khách hàng cuối nhiều hơn”, ông Thanh chia sẻ.

Trung tâm R&D và Nhà máy xe điện của AVES.

Theo kế hoạch, nhà máy tại Hưng Yên dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2027, với công suất thiết kế tối đa 300.000 xe mỗi năm khi vận hành đủ 3 ca. Nhà máy cùng trung tâm R&D dự kiến tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương, bao gồm công nhân sản xuất và đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, phát triển.

Đánh giá về chặng đường phía trước, CEO AVES ví startup này như một đứa trẻ mới tập đi. Ông cho biết đội ngũ tham gia dự án mỗi người mang theo những kinh nghiệm khác nhau và cùng đặt kỳ vọng vào các sản phẩm đầu tiên. Doanh nghiệp mong muốn nhận được phản hồi từ người dùng khi xe ra mắt để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.