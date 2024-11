CellphoneS tung Sale Bỏng Tay - Chốt Mua Ngay, giảm tận 50%++ dịp Black FireDay

Thu hút khách hàng quan tâm từ sớm, có sự đồng hành loạt thương hiệu lớn giảm giá sâu tận 50%++.

Black Fire-Day là lối đi riêng của CellphoneS trong suốt nhiều năm vừa qua, giúp thương hiệu nắm giữ vị trí top đầu về từ khoá Black Friday so với các đối thủ bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử. Đây là năm thứ 6 CellphoneS triển khai vào dịp sale thứ Sáu đen, CellphoneS tung nhiều deal giảm giá tốt trên thị trường, deal giá sốc giới hạn có sự hậu thuẫn từ nhiều nhãn hàng lớn.

Cơ hội duy nhất trong năm để mua sắm sản phẩm công nghệ chính hãng với giá tiết kiệm nhất, CellphoneS mang đến Black Fire-Day Deal Bỏng Tay - Chốt Mua Ngay từ ngày 29/11 - 02/12:

Tham gia minigame trên website đến hết ngày 28/11, trúng voucher đến 200.000đ và cơ hội trúng quà tặng khủng gồm: 1 giải nhất iPhone 16, 2 giải nhì đồng hồ Apple Watch SE 2024, 7 giải ba với đồng hồ BlackShark GT3.

Loạt sản phẩm từ điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC, nhà thông minh cho đến phụ kiện âm thanh, cáp sạc, đồng hồ ốp lưng giảm tận 50%++

Flash Sale giá sốc vào 2 khung giờ gồm 9h - 11h và 14 - 16h mỗi ngày, giá tốt nhất thị trường và rẻ nhất trong năm.

Billboard 3D thu hút người qua đường về chương trình Black Fire-Day CellphoneS

Đặc biệt duy nhất ngày 29/11, 100 khách hàng xếp hàng trước 8 cửa hàng sớm nhất từ 6 giờ sáng, có cơ hội trúng 93 voucher giảm 500,000 đồng và 7 voucher may mắn trị giá 3 triệu.

Không chỉ giảm giá hấp dẫn, chính sách bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng tuỳ sản phẩm, miễn phí giao hàng dành cho SVIPS và khách SMember mua đơn hàng trên 300,000 đồng. CellphoneS còn giảm thêm dành cho thành viên SMember và học sinh - sinh viên S-Student. Cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán thẻ ngân hàng đến 2 triệu, trợ giá đến 2 triệu khi thu cũ lên đời, trả góp dễ dàng công ty tài chính, thẻ tín dụng hoặc mua trước trả sau Kredivo, trả góp MoMo,…

Để có mức giá deal sản phẩm tốt và duy nhất thị trường, hệ thống nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các thương hiệu lớn như: Apple, Samsung black friday, Xiaomi, Asus, Acer, Dell Lenovo, Sony, JBL, MSI, Sony, OPPO, JBL, Energizer, UAG, Mophie, Gear4, Logitech, Aukey, Anker, Garmin…

Theo chia sẻ từ đại diện của CellphoneS, hệ thống đặt mục tiêu doanh số bán ra mùa Black Fire-Day 2024 tăng trưởng gần 40% so với năm ngoái. Đại diện CellphoneS đánh giá nhu cầu tiêu dùng của khách hàng với Black Friday vẫn rất cao. Đến từ việc người dùng sẽ chọn lựa thời điểm mua sắm giảm giá nhiều dịp gần cuối năm, để tiết kiệm chi phí.

Đa dạng ngành hàng đều có sản phẩm giảm giá hấp dẫn, được CellphoneS cho rằng thu hút sự quan tâm mua sắm từ khách hàng trong mùa sale Black Fire-Day năm nay. Một số mẫu điện thoại, máy tính bảng và laptop giảm giá đáng chú ý : Galaxy S24 Plus chỉ hơn 18 triệu, Galaxy S24 Ultra giảm còn 24.9 triệu đồng, Xiaomi 14T Pro 5G giá chỉ từ 14.49 triệu đồng, Tecno CAMON 30s hấp dẫn chỉ 4.39 triệu đồng, Xiaomi POCO X6 Pro 5G cấu hình mạnh mẽ giảm còn 7.79 triệu đồng, máy tính bảng Lenovo Tab M9 giá chỉ từ 2.99 triệu đồng, laptop Masstel E140 Celeron giá sốc 2.99 triệu đồng, laptop Acer Gaming Aspire 7 giá từ 16.99 triệu đồng.

Phụ kiện loa - tai nghe, cáp sạc, gia dụng, nhà thông minh cũng có mức giá hấp dẫn: Loa Harman Kardon Onyx 8 giá chỉ từ 4.49 triệu đồng, Tai nghe chống ồn Sony WF-1000XM5 giảm còn 4.79 triệu đồng, Tai nghe Samsung Galaxy Buds FE chỉ 990,000 đồng, Cáp sạc Mophie, adapter sạc Anker giá chỉ từ 99,000 đồng, GOOGLE TV COOCAA FHD 43 INCH giá chỉ hơn 4 triệu đồng, Máy lọc không khí Levoit Core 300 giảm còn 1.79 triệu đồng, Nồi chiên không dầu GAABOR 5L chỉ 790,000 đồng, Máy hút bụi cầm tay ROIDMI M10 giá sốc chỉ 990,000 đồng, Máy cạo râu chính hãng chỉ 139,000 đồng, phụ kiện bao da, ốp lưng chính hãng giảm đến 30%.

Các sản phẩm đến từ Apple cũng được điều chỉnh giá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của khách hàng từ sớm: iPhone 16 PRO MAX giảm đến 1.5 triệu đồng, iPhone 13 128GB chỉ hơn 13 triệu đồng, Macbook Air M1 256GB giá sốc chưa đến 18 triệu đồng, Apple Watch series 9 41mm giảm hơn 2 triệu đồng, iPad Gen 10 10.9 inch chỉ hơn 8 triệu đồng.

Đại diện CellphoneS cũng chia sẻ trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt về giá cả, khách hàng của CellphoneS am hiểu công nghệ, sản phẩm và biết khá rõ nơi để lựa chọn mua hàng . Do vậy các sản phẩm, các deal trong chương trình sale luôn được CellphoneS lựa chọn rất kỹ lưỡng về mặt hàng cũng như những ưu đãi, giá bán cuối thực sự có khả năng cạnh tranh so với toàn thị trường.

Sau 6 năm tổ chức chương trình sale Black Fire-Day gây nhiều tiếng vang, nhiều hãng đã đồng hành với CellphoneS, mang đến các deal sản phẩm giá trị hấp dẫn cho khách hàng. Ưu tiên tiêu chí deal chất lượng phải đi kèm số lượng nhiều phục vụ, nên CellphoneS khi đã có mức giá rẻ của một deal sản phẩm thì số lượng phải nhiều. Đừng bỏ lỡ chương trình sale lớn nhất năm của CellphoneS, thời điểm thích hợp để mua sắm tân trang lại các thiết bị công nghệ với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Bên cạnh CellphoneS, chương trình Black Friday 2024 cũng diễn ra từ ngày 29/11 - 2/12 tại các cửa hàng sửa chữa điện thoại - máy tính, mua sắm phụ kiện - điện thoại cũ giá rẻ Điện Thoại Vui. Đây là dịp có một không hai trong năm để sửa chữa, tân trang lại các thiết bị điện thoại - máy tính giúp tiết kiệm : Thay màn hình Apple, Android giảm thêm đến 15%, thay pin cho Macbook, Android giảm đến 15%, các dịch vụ sửa chữa khác giảm thêm đến 25%, phụ kiện giá sốc, giảm giá thêm đến 50% chỉ từ 29,000 đồng, tất cả điện thoại cũ giảm giá thêm đến 800,000 đồng.

CellphoneS hiện có gần 130 cửa hàng trên 35 tỉnh thành toàn quốc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp sale lớn nhất năm Black Fire-Day. An tâm khi mua sắm tại CellphoneS với chính sách bảo hành chính hãng và hậu mãi hấp dẫn. Vui lòng liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn phí 18002097 hoặc đến các cửa hàng của hệ thống CellphoneS.