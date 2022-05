CellphoneS mở bán Smart TV chính hãng, nhiều ưu đãi giá tốt

Tivi nói chung và Smart Tivi nói riêng là một trong những thiết bị điện tử cần thiết, đáp ứng nhu cầu giải trí hàng ngày và trong nhà mỗi gia đình. Cùng với sự phát triển của ứng dụng xem phim có mức chi phí ngày càng hấp dẫn, việc chọn mua Smart Tivi tại thị trường Việt Nam vẫn còn tiềm năng. Hệ thống CellphoneS chính thức mở bán thêm mảng điện tử gia dụng - Tivi từ tháng 4/2022.



CellphoneS chủ yếu bán sản phẩm Tivi thuộc các thương hiệu lớn và có sự an tâm của người dùng như Samsung, LG. Các dòng sản phẩm đều là dòng chủ lực và thuộc top sản phẩm bán chạy tại thị trường Việt Nam như: Tivi Samsung với The Serif, The Sero, The Frame … LG với Standbyme, Nanocell, 4K 75 inch và 70 inch.

Ngoài mức giá ưu đãi, CellphoneS cũng chú trọng vấn đề an tâm mua sắm tại hệ thống với dịch vụ: bảo hành Tivi chính hãng lên đến 2 năm tại TTBH ủy quyền của hãng, bảo hành remote điều khiển 1 năm, đổi mới tận nhà nếu xảy ra lỗi trong 1 tháng, hỗ trợ lắp đặt và vận chuyển miễn phí tại khu vực Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Hướng đến đối tượng khách hàng có tìm hiểu về sản phẩm cũng như quan tâm nhiều ưu đãi, CellphoneS hiện tại tập trung các sản phẩm Tivi phân khúc chính hãng 10 - 18 triệu. Một số dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm mua sắm tại CellphoneS :

● SmartTV 4K Samsung The Serif 55 inch (2021) hiện đang có giá chỉ 16.9 triệu.

● SmartTV 4K Samsung The Sero 43 inch (2021) đang giảm còn 17.9 triệu.

● SmartTV LG Stand by me 27 inch giảm 3 triệu còn 19.99 triệu.

● SmartTV Samsung màn hình cong 55 inch 55TU8300 giá sốc chỉ 11.99 triệu.

● SmartTV Cooca 32 inch 32S3U giảm còn 3.69 triệu.

Hệ thống CellphoneS cũng cho biết thêm, thiết bị điện tử gia dụng sẽ trở thành một trong những ngành hàng mũi nhọn, được CellphoneS chú trọng phát triển. Dự kiến đến cuối năm 2022, CellphoneS sẽ tăng số lượng dòng sản phẩm cũng như các thương hiệu Tivi chính hãng nhiều hơn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Hệ thống sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh Tivi các thương hiệu chính hãng như Xiaomi, Cooca … trong thời gian sắp tới.

Trong tháng 5 này, CellphoneS đang có chương trình sale Seagames rộn rã - Ưu đãi thả ga, hòa chung không khí những trận bóng đá cuồng nhiệt với loạt sản phẩm Smart TV ưu đãi giảm đến 46%.

Khách hàng quan tâm các sản phẩm Tivi, smartphone, tablet, laptop, PC, phụ kiện nhà thông minh chính hãng có thể đến trải nghiệm tại hơn 80 cửa hàng trên cả nước hoặc đặt hàng online, tư vấn thông qua hotline miễn phí 18002097.

Trong năm 2022 , CellphoneS tiếp tục không ngừng mở rộng cửa hàng có không gian lớn và đi đến các tỉnh thành phố trong cả nước. Để khách hàng có được trải nghiệm mua sắm thú vị và thoải mái, CellphoneS cũng triển khai nhiều chương trình như giao hàng miễn phí, hỗ trợ khách hàng cài đặt sản phẩm, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu ...

https://soha.vn/cellphones-mo-ban-smart-tv-chinh-hang-nhieu-uu-dai-gia-tot-2022052012143317.htm