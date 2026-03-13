CellphoneS mở bán iPhone 17e mới, thêm màu sắc Hồng, ưu đãi hơn 2.5 triệu

CellphoneS mới đây đã chính thức mở bán Apple iPhone 17e, với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sản phẩm có giá niêm yết từ 17,99 triệu cho phiên bản dung lượng tiêu chuẩn 256GB.

Khách hàng mua điện thoại iPhone 17e tại CellphoneS sẽ nhận được ưu đãi trợ giá thu cũ lên đời chỉ từ 15.34 triệu đồng. Khách hàng thành viên Smember còn được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng đối với hạng SVIP, đồng thời thêm trợ giá khi thu cũ lên đời.

CellphoneS đã triển khai chương trình trả góp 3-Không cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 3-6 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng. Hệ thống mong muốn mang đến cho các khách hàng thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu nhanh chóng các sản phẩm Macbook, iPhone, iPad, …

iPhone 17e là mẫu iPhone giá cả phải chăng mới của Apple, gây ấn tượng với chip A19 mới được tối ưu hóa cho tính năng AI của Apple. Mặt trước trang bị kính Ceramic Shield 2, mang lại khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước, cùng đặc tính chống phản chiếu khi dùng ngoài trời nắng.

Ngoài ra, camera sau của mẫu iPhone mới này được trang bị hệ thống xử lý hình ảnh chế độ Chân dung được cải tiến, tự động phát hiện đối tượng, hỗ trợ ảnh chân dung thế hệ mới với tính năng Điều khiển lấy nét và Độ sâu trường ảnh.

iPhone 17e cũng tích hợp modem C1X thế hệ mới nhất của Apple từ iPhone Air, mang lại hiệu năng mạng di động nhanh hơn gấp 2 lần so với iPhone 16e.

Đại diện CellphoneS chia sẻ iPhone 17e không phải sản phẩm tạo doanh số đột biến trong ngày mở bán bán ổn định, nhưng là sản phẩm chủ lực mang lại doanh số dài hạn tốt. Lý do là vì đây là model iPhone có mức giá khởi điểm hợp lí trong dòng iPhone 17 - iPhone 17 Pro và đầy đủ tính năng thiết yếu, khoảng 18 triệu đồng cho bản 256GB.

Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những người muốn nâng cấp thiết bị iPhone cũ nhưng không cần các tính năng cao cấp, như những người dùng lớn tuổi, nhân viên văn phòng hoặc các thành viên trẻ trong gia đình cần một thiết bị dễ sử dụng để làm quen với hệ sinh thái iOS.

Hệ thống hiện có hơn 170 cửa hàng tại 45 tỉnh, thành phố, được trang bị đầy đủ khu vực trải nghiệm cao cấp của Apple. Ngoài ra, CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành uỷ quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng.

Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, iPhone 17e cũng như các sản phẩm điện thoại iPhone 17 Pro Max khác tại CellphoneS hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.