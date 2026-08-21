CĐV Việt Nam có hành động khiến báo Thái Lan bất ngờ trước chung kết AFF Cup

Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan đã nhắc tới CĐV Việt Nam với động thái bất ngờ trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026.

“Các cổ động viên Việt Nam đã đổ xô đến sân vận động Rajamangala, mua hết vé để xem đội tuyển quốc gia thi đấu trận chung kết ASEAN Cup 2026, lấp đầy sân vận động đến mức tối đa”, đây là tiêu đề một bài viết vừa được đăng tải trên Thairath vào sáng 21/8.

Trang Thairath tỏ ra bất ngờ khi CĐV Việt Nam đã mau chóng mua hết toàn bộ số vé dành cho người hâm mộ của đội khách ở trận lượt đi, trong khi đó lượng vé dành cho CĐV Thái Lan vẫn chưa bán kết dù các đơn vị tổ chức đã tiến hành giảm giá.

Hình cảnh CĐV Việt Nam được Thairath đăng tải.

Thairath đưa tin: “Người hâm mộ Việt Nam đã mua hết vé cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 vào ngày 22 tháng 8, khiến khu vực khán đài dành cho CĐV đội khách coi như kín chỗ.

Theo cập nhật mới nhất trên trang web ThaiTicketMajor, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã mua hết vé cho trận đấu sân khách này tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, với tổng cộng 3.680 chỗ ngồi (chiếm 8% tổng sức chứa 49.000 chỗ).

Đối với người hâm mộ Thái Lan, vẫn còn rất nhiều vé ở tất cả các khu vực, giống như mọi trận đấu trước đây, mặc dù giá vé đã được giảm 100 baht mỗi khu vực và người hâm mộ Thái Lan có thể xem truyền hình trực tiếp miễn phí”.

Ngoài việc đề cập tới CĐV Việt Nam, trang Thairath viết thêm: “Trước đó, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã thua Việt Nam ở cả hai lượt trận sân nhà và sân khách tại chung kết ASEAN Cup 2024, và giành vị trí á quân ở kỳ giải đấu đó”.

Liên quan tới 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2026, trang fanpage chính thức của ĐTQG Thái Lan sáng 21/8 đã đăng tải lại hình ảnh Theerathon Bunmathan ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, cũng trên sân Rajamangala. Ở giải năm đó, hai đội hòa nhau 2-2 tại lượt đi trên sân Mỹ Đình. Đến trận về, Theerathon ghi bàn duy nhất giúp “Voi chiến” thắng 1-0 qua đó lên ngôi vô địch.

Hình ảnh được trang fanpage của tuyển Thái Lan đăng tải sáng 21/8.

Trang fanpage chính thức của ĐTQG Thái Lan cho rằng hình ảnh ăn mừng này của Theerathon chính là một trong những ký ức đẹp nhất mỗi khi “Voi chiến” chạm trán tuyển Việt Nam. Hình ảnh này cũng đang thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau vài giờ đăng tải.