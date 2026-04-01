CĐV Việt Nam có hành động đặc biệt để chế nhạo tuyển Malaysia

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một biểu ngữ do người hâm mộ Việt Nam sử dụng trên khán đài dường như đang chỉ trích đội tuyển Malaysia về vấn đề giấy tờ giả mạo của bảy cầu thủ.

Tấm biểu ngữ này có hình biếm hoạ 7 cầu thủ nhập trái phép của Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal, Imanol Machuca và Gabriel Palmero, cùng dòng chữ "Chúng tôi là khách du lịch chứ không phải hổ".

Tấm biểu ngữ này sau đó đã xuất hiện trên trang báo Metro của Malaysia, cũng như một số trang mạng xã hội tại Việt Nam.

Nhóm 7 cầu thủ nói trên đã được nhắc tới suốt nhiều tháng qua. Họ từng thi đấu trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam, tuy nhiên sau đó họ đã bị FIFA đình chỉ thi đấu, và việc nhập tịch trái phép cũng khiến “Hổ Mã Lai” bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup trong đó có trận lượt đi gặp Việt Nam, qua đó bị loại khỏi cuộc đua.

Ở trận đấu tối qua, các CĐV đã cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khán đài sân Thiên Trường ngập tràn sắc đỏ, tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời. Như để đền đáp, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng trình diễn một trận đấu tưng bừng để giành chiến thắng 3-1 cực kỳ thuyết phục.

Trong khi đó, vài ngày trước, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đồng thời cũng là cựu tuyển thủ quốc gia Datuk Dollah Salleh, đã dành lời khen cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam: "Nhìn từ xa thì họ trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra họ rất thân thiện”.