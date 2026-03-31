Báo Malaysia choáng váng, đổ lỗi cho… thời tiết khi đội nhà “phơi áo” trước tuyển Việt Nam

“Peter Cklamovski đã phải nhận thất bại đầu tiên 'trên sân cỏ' dưới cương vị huấn luyện viên đội tuyển Harimau Malaya sau khi để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 trong trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường” – trang Bharian viết.

Trang Bharian khi tường thuật diễn biến trận đấu đã bình luận: “Trong khi tất cả người hâm mộ Malaysia đều kỳ vọng Harimau Malaya sẽ vùng lên trong hiệp hai, điều ngược lại đã xảy ra khi tuyển Việt Nam ghi thêm hai bàn thắng ở phút 51 và 59, cả hai đều bằng đầu của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son”.

Cây bút Zulfaizan Mansor cũng bày tỏ sự thất vọng về kết quả trận đấu: “Kết quả này khiến Harimau Malaya không đạt được mục tiêu như kỳ vọng là kết thúc chiến dịch vòng loại với một chiến thắng và giành điểm cho bảng xếp hạng FIFA.

Ngược lại, điều này mang lại một khoảnh khắc đầy ngọt ngào cho tuyển Việt Nam”.

Truyền thông Malaysia thất vọng với kết quả trận đấu.

Đáng bất ngờ hơn, trang Metro lại đổ lỗi cho… thời tiết là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội nhà đại bại trước tuyển Việt Nam:

“Thời tiết xấu của Việt Nam tiếp tục gây khó khăn cho đội tuyển Harimau Malaya khi hy vọng tạo bất ngờ trước đội tuyển Những chiến binh Rồng Vàng trước khán giả nhà tan vỡ, để thua 1-3 trong trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường.

Kết quả này khiến Malaysia tiếp tục chuỗi trận thua tại Việt Nam, lần gần nhất họ giành chiến thắng là vào năm 2014 tại Hà Nội” – Metro viết.

Sau khi đổ lỗi cho thời tiết, cây bút Firdaus Hashim của Metro cũng đề cập tới một nguyên nhân quan trọng khác, đó là những lỗ hổng phòng ngự đã khiến Malaysia phải trả giá trước tuyển Việt Nam.

“Trong trận đấu này, sự lơ là trong phòng ngự của tuyển Malaysia được xem là nguyên nhân thực sự dẫn đến ba bàn thua mà đối thủ lẽ ra có thể tránh được, đặc biệt là ở hàng phòng ngự trung tâm và cánh phải.

Sıkap chỉ đứng nhìn và không hề phản ứng trước các pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam, chứng kiến đội nhà dễ dàng để thủng lưới, đặc biệt là vào đầu mỗi hiệp đấu…

Sự yếu kém của hàng phòng ngự một lần nữa bị Xuân Son trừng phạt khi anh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Syihan ở phút 58, qua đó củng cố lợi thế cho đội chủ nhà”.

Metro cho rằng thời tiết nóng bức là một trong những nguyên nhân khiến Malaysia bại trận.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-1 nhờ bàn mở tỷ số của Duy Mạnh và cú đúp của Xuân Son. Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam đã có thể ghi ít nhất 2 bàn thắng nữa vào lưới Malaysia.

Tỷ số 3-1 cũng giúp tuyển Việt Nam giành thành tích toàn thắng cả 6 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, và thắng cả 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời HLV Kim Sang-sik.