CĐV Thái Lan lý giải sức mạnh U23 Việt Nam, thừa nhận "họ là số 1 Đông Nam Á"

Quốc An |

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 đã mang đến nhiều sự phấn khích của CĐV Thái Lan.

Trận tứ kết thứ hai U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số suốt 120 phút.

Lê Phát mở tỉ số ở phút 40, trước khi U23 UAE gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Đình Bắc giúp Việt Nam vượt lên, nhưng U23 UAE nhanh chóng san bằng 2-2. Bước vào hiệp phụ, U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn tạo làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan.

Trong bài đăng tải trên fanpage SiamSport (Thái Lan), CĐV Thái Lan thừa nhận Việt Nam giờ đây thực sự là số 1 Đông Nam Á và đặt niềm tin U23 Việt Nam vào chung kết.

CĐV Thái Lan lý giải sức mạnh U23 Việt Nam, thừa nhận "họ là số 1 Đông Nam Á" - Ảnh 1.

Nhận xét của một người hâm mộ Thái Lan: "Xem đủ 120 phút mới thấy vì sao tuyển Việt Nam lứa này rất mạnh: xử lý bước một tốt, chơi một chạm hay, thể lực dồi dào, dứt điểm sắc. Họ ít chuyền về, vượt trội so với Thái Lan. Không bất ngờ nếu Việt Nam vô địch năm nay vì họ thực sự giỏi".

Một số nhận định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt và có nguồn thể lực dồi dao so sánh cách làm của Thái Lan. Một số CĐV Thái Lan bình luận mỉa mai về đội nhà: "Nhìn họ và quay lại xem chúng ta, tuyển Thái Lan không còn gì để nói", "Họ giỏi hơn tuyển Thái Lan nữa, cả đội trẻ lẫn tuyển quốc gia",...

Với kết quả này, U23 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết, tiếp tục thắp lên hy vọng cho bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường châu lục. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra sân ở trận bán kết ngày 20-1, hứa hẹn đối mặt thêm một thử thách lớn.

