CCTV tóm gọn nam diễn viên lấy 200 ngàn hàng hóa trong siêu thị, bị nhân viên chặn ngay ở cửa, nghe lời giải thích mà chối tai

Danh sách các loại thực phẩm bị nam diễn viên này trộm đi đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 17/10, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên hài Nhật Bản Sugiyama Hiroyuki (thuộc nhóm hài Wagaya) hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ hoa anh đào vì có hành vi trộm cắp trong siêu thị.

Theo nguồn tin, Sugiyama bị cáo buộc đã ăn cắp các mặt hàng thực phẩm bao gồm cốt súp mì ramen, đậu cô ve đông lạnh, thịt xá xíu, xúc xích,... với tổng giá trị là 1.189 yên (200 ngàn đồng) tại 1 siêu thị ở Meguro, Tokyo vào khoảng 13h20 chiều ngày 15/9 mới đây. Qua hệ thống camera an ninh, nam diễn viên bị phát hiện rời khỏi siêu thị mà không quét mã vạch sản phẩm tại quầy tự thanh toán. Nhân viên đã chặn nam nghệ sĩ ngay ở cửa rồi nhanh chóng đi trình báo cảnh sát.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Sugiyama cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận cáo buộc và đưa ra lời giải thích rằng: “Vì thu nhập giảm sút nên tôi cảm thấy bất an, tôi muốn giữ lại số tiền mặt trong người nên mới nảy sinh ra ý định trộm cắp”. Tuy nhiên, lời giải thích này đã ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng Nhật Bản.

Sugiyama Hiroyuki sụp đổ hình tượng vì có hành vi ăn cắp vặt trong siêu thị. Ảnh: Yahoo News

Trong diễn biến mới nhất, nam diễn viên đã bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát. Song song với đó, công ty quản lý vừa ra tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động của Sugiyama Hiroyuki.

Thông báo đầy đủ từ phía công ty chủ quản của Sugiyama có nội dung như sau: “Các phương tiện truyền thông vừa đưa tin về vụ việc nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng tôi là Sugiyama Hiroyuki bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát vì có hành vi trộm cắp tại siêu thị ở Tokyo. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã gây ra rắc rối cho siêu thị, đồng thời khiến người hâm mộ và các đối tác phải lo lắng. Sugiyama đã thừa nhận mọi cáo buộc và đang kiểm điểm sâu sắc bản thân mình. Anh ấy cũng đã nhận thức rõ được về mức độ nghiêm trọng trong hành vi do bản thân gây ra. Chúng tôi quyết định đình chỉ mọi hoạt động của Sugiyama Hiroyuki kể từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra, và sẽ đưa ra hình thức xử lý thích đáng dựa trên tiến trình điều tra”.

Nam nghệ sĩ vừa bị công ty đình chỉ hoạt động vì có hành vi lệch chuẩn. Ảnh: Yahoo News

Sugiyama Hiroyuki là nam diễn viên hài có tiếng ở Nhật Bản. Anh thuộc nhóm hài 3 thành viên Wagaya, từng ghi dấu ấn qua nhiều chương trình giải trí ở xứ sở hoa anh đào.

Trước khi có hành vi trộm cắp, Sugiyama từng phải nhập viện vào hôm 31/7 vì chứng tê bì chân tay. Ngoài ra, anh được chẩn đoán mắc bệnh cơ do hạ kali máu và từng có thời gian đi lại khó khăn, nhưng đã được xuất viện vào ngày 5/8. Đến ngày 14/8, anh đã quay trở lại làm việc khi tham gia 1 buổi biểu diễn hài kịch tại Saga (Nhật Bản).