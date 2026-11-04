CCTV cái chết bí ẩn của sao nam 2 Ngày 1 Đêm

Hàng loạt nghi vấn trong cái chết của sao nam 2 Ngày 1 Đêm vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tài tử Kim Joo Hyuk (chương trình 2 Ngày 1 Đêm) đột ngột qua đời hồi tháng 10/2017 sau 1 vụ tai nạn giao thông thương tâm. Còn nhớ vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h50 chiều ngày 30/10/2017 trên con phố thuộc địa phận phường Samseong, quận Gangnam, Seoul. Chiếc xe do Kim Joo Hyuk điều khiển khi ấy đang di chuyển thì xảy ra va chạm lần 1 với ô tô Grandeur ở làn đường số 3. Ngay sau sự cố, 2 chiếc xe đã chạy chậm song song với nhau trong khoảng 10 giây.

Sau đó, xe của nam diễn viên họ Kim bất ngờ tăng tốc, quyệt vào chiếc Grandeur 1 lần nữa, rồi lao vào tường của 1 khu chung cư và lật nhào xuống bậc thang. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của sao nam 2 Ngày 1 Đêm.

Tới sáng 4/11, tờ Newsis vừa đăng tải bài viết phân tích những nghi vấn chưa được giải đáp xung quanh nguyên nhân vụ tai nạn của cố diễn viên họ Kim dưới góc nhìn pháp y.

Vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được làm rõ liên quan tới cái chết của Kim Joo Hyuk. Ảnh: Naver

CCTV ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng của Kim Joo Hyuk đã được truyền thông Hàn đăng tải. Nguồn: Naver



CCTV ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng của Kim Joo Hyuk đã được truyền thông Hàn đăng tải. Nguồn: Naver

Trong lời khai với cảnh sát, tài xế chiếc Grandeur khi đó cho biết: “Ngay sau cú va chạm đầu tiên, anh Kim Joo Hyuk đã ngả ngực lên vô lăng, 2 tay ôm chặt lấy vô lăng và tỏ ra vô cùng đau đớn”. Từ đây, các chuyên gia cùng khán giả đặt ra nghi vấn Kim Joo Hyuk đã gặp phải vấn đề cấp tính bất thường về sức khỏe ngay trước cú đâm định mệnh.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết của Viện Khoa học điều tra hình sự quốc gia, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của Kim Joo Hyuk được xác định là chấn thương sọ não nghiêm trọng do ngoại lực tác động trong quá trình xe bị lật.

Trong khi đó, lại không hề tìm thấy bằng chứng cho thấy sao nam 2 Ngày 1 Đêm bị nhồi máu cơ tim hay xuất huyết não trước khi xảy ra tai nạn. Giáo sư Yoo Seong Ho thuộc Khoa Pháp y, Đại học Y khoa thuộc Đại học Quốc gia Seoul giải thích: “Ngay cả trong kiểm tra mô học dưới kính hiển vi, cũng hoàn toàn không phát hiện thấy Kim Joo Hyuk có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như tổn thương động mạch vành, nhồi máu cơ tim hay viêm nhiễm”.

Những nghi vấn cho rằng Kim Joo Hyuk sử dụng ma túy hay có nồng độ cồn vượt mức quy định cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện thấy cồn hay loại thuốc đặc biệt nào trong xét nghiệm máu của tài tử họ Kim. Lượng thuốc kháng histamin được phát hiện chỉ ở mức 0,007mg/l là rất nhỏ, được xác định là thành phần còn sót lại từ thuốc đã uống vài ngày trước khi xảy ra sự cố. Qua đây có thể kết luận, thuốc kháng histamin không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Tuy nhiên, giáo sư Yoo chỉ ra rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng nam diễn viên bị rối loạn nhịp tim trước khi xảy ra vụ va chạm. Đáng nói, tình trạng rối loạn nhịp tim lại không thể xác nhận qua khám nghiệm tử thi. Điều này đã gây ảnh hướng tới hướng điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó.

Tình trạng rối loạn nhịp tim không thể xác nhận qua khám nghiệm tử thi, điều này gây ảnh hưởng đến kết luận của cơ quan chức năng về vụ tai nạn. Ảnh: Nate

Viện Khoa học điều tra hình sự quốc gia từng giám định chi tiết về khả năng xe bị lỗi. Thế nhưng họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy phương tiện của Kim Joo Hyuk bị tăng tốc đột ngột hay hệ thống phanh có vấn đề. Mặc dù vậy, việc thân ô tô bị nát vụn khiến công tác kỹ thuật bị giới hạn, không thể khôi phục và xác minh trọn vẹn 100% trạng thái của xe khi tai nạn xảy ra.

Giáo sư Yoo Seong Ho bày tỏ sự tiếc nuối: “Nguyên nhân tử vong rõ ràng là do chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân tai nạn - tức là tại sao Kim Joo Hyuk lại mất kiểm soát đối với phương tiện vào thời khắc đó - thì vẫn là bài toán còn đang dang dở”.

Cuối bài phỏng vấn, giáo sư Yoo đưa ra nhận định cuối cùng: “Nếu lời khai của nhân chứng là sự thật, cá nhân tôi cho rằng tình trạng rối loạn nhịp tim cấp tính đã khiến nam diễn viên tạm thời mất khả năng kiểm soát phương tiện của mình. Nhưng đáng tiếc, tình trạng rối loạn nhịp tim lại không thể được xác nhận qua khám nghiệm tử thi”. Vậy nên, đến nay hàng loạt nghi vấn về cái chết của Kim Joo Hyuk vẫn chưa thể được giải đáp.

Các chuyên gia chỉ dè dặt đưa ra nhận định về cái chết của Kim Joo Hyuk chứ cũng không dám khẳng định. Ảnh: Nate

Tài tử Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, là con trai của nam diễn viên quá cố Kim Moo Sung. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Joo Hyuk đã ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim cùng show giải trí ăn khách bao gồm Hur Jun - The Original Story, Chuyện Tình Prague, Hãy Nói Yêu Em, Người Hầu Gái, Siêu Trộm Chân Dài, Reply 1988, 2 Ngày 1 Đêm,...