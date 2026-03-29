Cây xanh bật gốc đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Viên Minh/VTC News |

Sáng 29/3, mưa dông kèm gió giật mạnh khiến cây xanh bật gốc, đổ trúng người đi xe máy trên phố Tô Hiệu, phường Hà Đông.

Sáng 29/3, thời tiết tại Hà Nội bất ngờ chuyển xấu khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, kèm gió giật mạnh và sấm chớp.

Đến khoảng 10h20, trên phố Tô Hiệu (phường Hà Đông), một cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ trúng người đi xe máy.

Cây xanh đổ chắn ngang đường Tô Hiệu, phường Hà Đông. (Ảnh: Hoàng Lê)

Chiếc xe máy bị thân cây đè trúng. (Ảnh: Hoàng Lê)

Vụ việc khiến người lái xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, thân cây nằm chắn ngang mặt đường, đè lên chiếc xe máy khiến phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng nay, tại Phú Thọ, mưa dông kèm mưa đá làm đổ rặng cây si cổ thụ nằm phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Rặng si này gồm nhiều cây lớn, tạo thành tuyến đường rợp bóng đặc trưng của khu di tích.

Cây cổ thụ nằm phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị gió quật ngã. (Ảnh: Tin nóng Phú Thọ)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, hiện tượng mưa to kèm sấm sét xuất hiện tại Hà Nội trong hôm nay là do tác động tổng hợp của khối không khí ẩm từ biển kết hợp với nền nhiệt cao trong ngày, tạo nên trạng thái bất ổn định mạnh trong khí quyển.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió đã kích thích các khối mây dông phát triển nhanh theo chiều thẳng đứng.

Quá trình đối lưu mạnh này không chỉ gây mưa lớn cục bộ mà còn làm gia tăng hoạt động phóng điện trong mây, dẫn đến hiện tượng sấm sét xảy ra với tần suất cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30/3, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ chuyển nắng, nền nhiệt tăng.

Ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36°C, có nơi trên 37°C. Thời gian nắng nóng nhất khoảng 13 - 16 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4 nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

00:59
01:00
01:11
00:54
01:09
