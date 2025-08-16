Cây “nhà quê” lên đời thành báu vật giá trăm tỷ

Cây sanh “Nham thạch bách niên” - cây cảnh đắt nhất Việt Nam

Cây sanh cổ thụ mang tên “Nham thạch bách niên” từng gây chấn động giới chơi cây khi xuất hiện tại triển lãm ở Thanh Hóa. Sở hữu tuổi đời hàng trăm năm, cây có tới 9 thân vạm vỡ, tán xòe rộng, thế dáng được ví như “quần tụ rồng” – hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh và sự sung túc.

Cây sanh cổ thụ mang tên “Nham thạch bách niên”

Giá trị của cây không chỉ nằm ở hình dáng kỳ công mà còn ở yếu tố độc bản, khó có thể nhân bản. Nhiều doanh nhân, trong đó có cả khách quốc tế, từng ngỏ ý mua. Một doanh nhân Nhật Bản định giá cây ở mức 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) – mức giá khiến nó được xem là “cây cảnh đắt nhất Việt Nam” cho đến nay.

Cây duối khổng lồ và khế cổ 300 năm trở thành tài sản bạc tỷ

Tại vườn của nghệ nhân quốc gia Võ Phi Sơn, hiện lưu giữ nhiều tác phẩm cây cảnh “độc nhất vô nhị”. Nổi bật là cây duối khổng lồ cao 7m, giá khoảng 20 tỷ đồng; cặp khế cổ hơn 300 năm tuổi từng được định giá 7 tỷ đồng; và cây cà na cổ thụ cũng có giá hàng chục tỷ đồng.

Điểm chung của những cây này là tuổi đời lâu năm, thế dáng độc bản và giá trị nghệ thuật cao. Chúng không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn được xem như tài sản quý, thể hiện gu thưởng thức tinh tế và đẳng cấp của chủ sở hữu.

Siêu cây “mâm xôi con gà” được định giá 120 tỷ đồng

Hơn 150 năm tuổi, cây sanh “mâm xôi con gà” được giới chơi cây xếp vào hàng “tứ kỳ mộc” của đất Thăng Long. Cây có thế dáng mềm mại, cân đối, vừa mang vẻ mạnh mẽ của thân – cành, vừa toát lên sự tinh xảo trong từng đường nét uốn lượn.

Siêu cây “mâm xôi con gà”

Năm 2010, tại một triển lãm sinh vật cảnh, cây được định giá 6 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng). Từ đó, “mâm xôi con gà” trở thành biểu tượng trong giới chơi cây cảnh, gắn liền với nhiều giai thoại và câu chuyện thú vị về hành trình sưu tầm, chăm sóc của chủ nhân.