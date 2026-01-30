HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày

Trường Nguyên |

Cây mai anh đào lớn trong Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đang nở rộ, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của nhiều du khách.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (đường Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên Đà Lạt) được công nhận là Di tích quốc gia năm 2009.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 2.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt trở nên rộn ràng hơn bởi ngoài lượng khách tham quan di tích còn có rất đông người đến ngắm cây mai anh đào lớn đang nở rộ trong khuôn viên.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 3.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 4.

Mai anh đào tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đang trong những ngày nở đẹp nhất, hoa dày từng chùm vươn ra xung quanh, nhuộm hồng một khoảng sân của Nhà lao.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 5.

Do cây đang có dáng khá nghiêng nên đơn vị quản lý phải dùng 3 cọc sắt chống đỡ để cây khỏi ngã đổ.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 6.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 7.

Theo nhân viên tại di tích, trong cả tuần qua, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách khắp nơi đổ về đây check-in với cây mai anh đào này. Khách đến nơi đây chỉ cần mua vé giá 15.000 đồng/vé, vừa tham quan Di tích quốc gia, vừa thỏa thích chụp ảnh với cây mai anh đào đang "siêu hot" của Đà Lạt.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 8.

Bên hông Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt còn hàng chục cây mai anh đào khác đang nở, tuy không đẹp bằng cây mai anh đào lớn ở cổng chính nhưng có nhiều góc ảnh đẹp. Tại đây cũng có nhiều thợ chụp ảnh để phục vụ khách đến check-in.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 9.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 10.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 11.

Mai anh đào nhìn từ bên ngoài và bên trong cửa sổ của một phòng giam Nhà lao Thiếu nhi. Công trình này được xây dựng năm 1971 - giải tán năm 1973 với tên gọi chính thức là “Trung tâm giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt”, từng là nơi giam giữ hơn 600 tù nhân Thiếu nhi (tuổi từ 12 đến 17).

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 12.

Sau khi được công nhận là Di tích quốc gia vào năm 2009, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được trùng tu và đưa vào hoạt động tham quan từ năm 2016 đến nay.

Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 13.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 14.
Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày - Ảnh 15.

Do tán cây xòe rộng, tạo ra không gian lớn nên người dân và du khách không cần phải chờ lâu để có được góc chụp ảnh đẹp với cây mai anh đào này. Ngoài địa điểm này, khắp Đà Lạt mai anh đào cũng đang nở rất đẹp như hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Vạn Kiếp, hướng đi về Xuân Thọ...

