Cây mai anh đào "siêu hot" ở Đà Lạt, hàng trăm người chờ check-in mỗi ngày
Mai anh đào tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đang trong những ngày nở đẹp nhất, hoa dày từng chùm vươn ra xung quanh, nhuộm hồng một khoảng sân của Nhà lao.
Theo nhân viên tại di tích, trong cả tuần qua, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách khắp nơi đổ về đây check-in với cây mai anh đào này. Khách đến nơi đây chỉ cần mua vé giá 15.000 đồng/vé, vừa tham quan Di tích quốc gia, vừa thỏa thích chụp ảnh với cây mai anh đào đang "siêu hot" của Đà Lạt.
Mai anh đào nhìn từ bên ngoài và bên trong cửa sổ của một phòng giam Nhà lao Thiếu nhi. Công trình này được xây dựng năm 1971 - giải tán năm 1973 với tên gọi chính thức là “Trung tâm giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt”, từng là nơi giam giữ hơn 600 tù nhân Thiếu nhi (tuổi từ 12 đến 17).
Do tán cây xòe rộng, tạo ra không gian lớn nên người dân và du khách không cần phải chờ lâu để có được góc chụp ảnh đẹp với cây mai anh đào này. Ngoài địa điểm này, khắp Đà Lạt mai anh đào cũng đang nở rất đẹp như hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Vạn Kiếp, hướng đi về Xuân Thọ...