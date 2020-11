Cây đu đủ bé xíu nhưng ra quả to như cây trưởng thành, dân mạng nhìn vào điểm này là biết ngay sự thật

Có những lúc “mẹ thiên nhiên” đem đến bất ngờ cho con người với những loại hoa quả, cây cối, động vật với hình thù và tính chất khác thường, ngỡ như sản phẩm của photoshop hay phép thuật vậy?! Nhưng chỉ là trường hợp rất hiếm thôi nhé, còn lại gần như đều là “sản phẩm” có sự can thiệp của bàn tay con người mà thành.

Ví dụ như trường hợp của cây đu đủ đang gây xôn xao nhất MXH Việt hôm nay. 80% cư dân mạng đặt ra nghi vấn “giả trân” xoay quanh nó.

Chủ nhân cây đu đủ đăng ảnh với caption: “Cây đu đủ nhà em trồng cả năm nay giờ mới ra trái đấy mọi người ạ, không uổng công chăm sóc và chờ đợi”. Và hình dáng của nó đây:

Cây đu đủ bé xíu, chỉ cao khoảng 20cm, thân có đường kính ~1cm, lác đác vài chiếc lá. Vậy mà quả đã to, chín mọng như vậy rồi?

Ban đầu, có người còn đoán rằng cây đu đủ này đã bị “đột biến” vì với hình dáng mini kia mà đã kết trái lớn như vậy. Nhưng lập tức dân mạng đã nhìn ra điểm “giả trân”, vạch trần ý đồ của chủ post.



Theo đó, ở một góc chụp khác, nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần cuống của quả đu đủ còn to hơn thân cây và lại còn bị tách ra. Điều này đã giúp dân mạng tìm ra sự thật, đơn giản là chủ post chỉ đặt quả đu đủ vào bên cạnh cây non rồi đăng lên mạng câu like thôi.

Nhìn kỹ sẽ thấy phần cuống quả đu đu “long” ra khỏi thân cây rồi nè. Không hề giả trân chút nào...

Kinh nghiệm vẫn là đừng quá tin vào những gì thấy trên mạng nhé!



Nguồn: Nguyễn Phi Vân