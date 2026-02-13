Cay đắng cho nữ diễn viên ở nhà bị chồng “cắm sừng”, ra ngoài bị “hồng hài nhi” lừa tình 900 triệu

Jeon Won Joo là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt phim truyền hình ăn khách như Tình Cờ (hợp tác cùng Kim Hee Sun), Prime Minister and I (hợp tác cùng Yoona nhóm SNSD),...

Mới đây, Jeon Won Joo đã xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và bất ngờ chia sẻ về loạt biến cố xảy đến với mình, khiến công chúng không khỏi xôn xao. Trước ống kính, nữ minh tinh Tình Cờ cho biết đã bị ông xã "cắm sừng", phản bội: "Chồng tôi ra ngoài có thể ôm ấp người phụ nữ khác, nhưng lại chẳng bao giờ ôm tôi. Thế nên tình cảm cũng phai nhạt dần theo thời gian".

Jeon Won Joo cho biết mình phải trải qua cuộc hôn nhân không như mơ. Ảnh: Naver

Sau khi ông xã qua đời, có giai đoạn Jeon Won Joo bị thiếu thốn tình cảm, sự yêu thương. Trong khoảng thời gian đó, nữ diễn viên đã rơi vào chiếc bẫy tình cảm do "hồng hài nhi" giăng ra. Jeon Won Joo tiết lộ về cuộc gặp gỡ định mệnh khiến nữ diễn viên trở thành nạn nhân của 1 vụ lừa tình: "Tôi tham gia câu lạc bộ leo núi thì quen biết được 1 người đàn ông rất đẹp trai, trẻ hơn tôi nhiều tuổi. Hắn ta cứ bám theo gọi tôi là ‘Chị ơi, chị à’ 1 cách ngọt xớt. Hóa ra tất cả chỉ vì tiền. Vì người đó quá đẹp trai nên khi hắn hỏi vay tiền, tôi đã quyết định cho vay luôn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cho người khác vay tiền".

Nữ diễn viên giải thích 1 cách chi tiết: "Khi người đàn ông đó nói ‘Em có thứ này muốn mua chị ạ’, rồi tôi hỏi ‘Là cái gì vậy? Nói thử chị nghe xem nào’. Rồi người đó nói ‘Có mảnh đất này rẻ lắm, em rất muốn mua nhưng lại thiếu tiền mất rồi ạ’. Lúc đó, tôi cũng tò mò ‘Thiếu bao nhiêu? Đừng lo lắng quá em’ rồi đưa tiền cho hắn vay mà không chút do dự. Số tiền cho vay là 50 triệu won (903 triệu đồng). Nhưng rồi tôi đã không thể đòi lại được số tiền đã cho vay. Sau đó mới biết là mình bị lừa".

Nữ diễn viên cay đắng vì bị "hồng hài nhi" lừa tình, lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Naver

Jeon Won Joo hối hận: "Lúc đó vì yêu mù quáng nên cái gì tôi cũng sẵn sàng trao cho đối phương. Chỉ cần người đó tựa vào tay mình là tôi sẵn sàng thực hiện cho đối phương mọi tâm nguyện. Đôi khi tôi còn nghĩ ‘Có như thế đàn ông mới dựa dẫm vào mình. Mình phải chi tiền thì họ mới chịu ở lại. Sau cùng vẫn là tôi chịu thiệt và bị lừa".

Jeon Won Joo sau cùng đúc rút ra 1 kinh nghiệm xương máu và chia sẻ tới khán giả và hậu bối: "Phải cẩn thận với những người đàn ông dẻo miệng. Những người đàn ông chân thành thường ít nói và họ sẽ chứng minh cho chúng ta thấy bằng hành động cơ".

Được biết, Jeon Won Joo là 1 trong những phú bà ở Kbiz, có khả năng đầu tư nhạy bén đáng nể. Hiện nữ ngôi sao sở hữu khối tài sản kếch xù ngoài số tiền mặt khổng lồ còn có hơn 3 tỷ won (54 tỷ đồng) cổ phiếu, 1 tỷ won (18 tỷ đồng) vàng cùng nhiều khối bất động sản tại Sinchon và căn hộ cao cấp ở phường sầm uất bậc nhất Seoul Cheongdam (Gangnam). Do nữ diễn viên từng vài lần lên truyền hình khoe về sự giàu có của bản thân nên đã trở thành mục tiêu bị 1 số đối tượng xấu nhắm đến để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như câu chuyện nêu trên.