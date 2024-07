Cây cổ thụ bị gió mạnh quật đổ đè bẹp ô tô đỗ bên đường

Vào 12h30 trưa nay 11/7, tại khu vực đồi Cư H’Lâm, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar xuất hiện mưa to, gió lớn. Do gió mạnh, một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi với đường kính khoảng trên dưới 1 mét, dài gần 15 mét ven tỉnh lộ 8 đã bị quật bật gốc, ngã đổ, đè trúng hai xe ô tô ven đường. Trong đó một xe hư hỏng nặng. May mắn không ai bị thương.

Chiếc xe bán tải màu trắng may mắn chỉ bị cây đổ sượt qua phần đầu

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn kèm giông lốc và gió giật mạnh.

Do mưa lớn, nước lũ trên rẫy cà phê ở buôn Aring, xã Cuôr Đăng tràn về đã cuốn trôi nữ chủ tịch hội nông dân xã tử vong; hàng chục cây sầu riêng trong vườn của người dân bị quật ngã khi đang chuẩn bị thu hoạch, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được

Còn chiếc xe 5 chỗ bị cây đè trúng phần đuôi bẹp dúm, hư hỏng nặng hơn

Hàng tấn sầu riêng non ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị chín bị giông lốc, gió giật làm rơi rụng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Vị trí cống thoát nước nơi bà H'Mươn Êban - Chủ tịch Hội nông dân xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi tử vong