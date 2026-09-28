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Cây cầu vượt sông 2 tầng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Hà Giang
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Cây cầu này được xem là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Xô.

- Ảnh 1.

Cầu Thăng Long (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Cầu Thăng Long - niềm tự hào của người dân Hà Nội và đội ngũ xây dựng cầu đường Việt Nam

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng (Hà Nội) được khởi công xây dựng vào ngày 26/11/1974, với sự giúp đỡ của Liên Xô. Đến tháng 5/1985, cầu chính thức khánh thành, trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội và đội ngũ xây dựng cầu đường Việt Nam.

Sau hơn 40 năm khai thác, đến nay cầu Thăng Long vẫn góp phần không nhỏ trong giao thông, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các tỉnh phía Bắc với Hà Nội.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đây là công trình cầu rất lớn ở thời điểm đó, việc thi công phải do 4 xí nghiệp cầu, 1 xí nghiệp cơ giới (thuộc Xí nghiệp Liên hợp cầu Thăng Long, tiền thân của Tổng Công ty Thăng Long) thực hiện.

Tổng Công ty Thăng Long cho biết, việc cầu Thăng Long khánh thành đã đánh dấu bước trưởng thành cả về tri thức và công nghệ, cũng như năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của tập thể những người làm cầu.

Ngoài việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo đội ngũ thợ cầu có tay nghề trình độ, sau đó có thể tham gia xây dựng những cây cầu mang thương hiệu "Made in Vietnam", cầu Thăng Long cũng được xem là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Xô.

- Ảnh 2.

Cầu Thăng Long (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Cầu Thăng Long có phần cầu chính (vượt sông) dài 1.688m, gồm 15 nhịp dầm thép. Cầu có 2 tầng: tầng dưới gồm hai tuyến đường sắt khổ ray 1.435mm và hai đường xe thô sơ rộng 3,5m; tầng trên là đường dành cho ô tô kèm lối đi bộ hai bên. Đây là cầu 2 tầng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Vào ngày 3/11/1983, cầu lắp xong 15 nhịp dầm thép nối liền 2 bờ. Ngày 15/1/1984, tầng dưới được thông xe. Dự án chính thức thông xe làn đường sắt vào tháng 6/1984 và cắt băng khánh thành vào tháng 5/1985.

Tại thời điểm xây dựng, tổng khối lượng bê tông dùng cho cầu Thăng Long là 230.000m3 và tổng khối lượng sắt thép là 53.294 tấn. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chế tạo và lao lắp 946 phiến dầm bê tông các loại (mỗi phiến nặng từ 54 tấn - 130 tấn), đóng 110.000m cọc ống bê tông dự ứng lực đường kính D = 550mm. ﻿

Cầu Thăng Long hạn chế xe tải, xe khách từ ngày 15/9

Kể từ khi chính thức khánh thành vào năm 1985, cầu Thăng Long đã trải qua nhiều đợt sửa chữa, nâng cấp lớn nhỏ khác nhau để khắc phục tình trạng xuống cấp do phải gồng gánh lưu lượng phương tiện và tải trọng qua lại lớn.

Gần nhất, để phục vụ thi công cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, từ ngày 15/9 đến 10/11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Tốc độ tối đa của các phương tiện qua khu vực thi công được giảm xuống 40km/giờ. Các phương tiện cũng bị cấm dừng, đỗ tại khu vực tổ chức thi công. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long.

Vào ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, theo hướng bổ sung các phương tiện dịch vụ công ích được phép qua cầu ngoài giờ cao điểm.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 10/11/2026, xe ô tô thu gom, vận chuyển rác thải; xe quét, hút bụi; xe rửa đường và xe tưới cây được lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều, ngoài các khung giờ cao điểm.

Tags

cầu Thăng Long

Hà Nội

Sông Hồng

cầu 2 tầng

Liên Xô

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