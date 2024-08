Cây cầu gần 5.000 tỷ dần lộ hình hài, kết nối huyện có nhiều khu công nghiệp nhất với cảng biển lớn thứ hai Việt Nam

Ngày 15/4/2024, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định chuyển đổi gần 3ha rừng trồng phòng hộ trên địa bàn xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý sang mục đích khác để làm dự án Cầu Phước An. Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong từ lâu.