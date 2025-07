Cây bút review: "Cất iPhone 16 Pro để sang dùng điện thoại mới của Samsung, tôi đã bất ngờ trước thứ này"

Dòng sản phẩm Galaxy Z Flip từ lâu đã là dòng thiết bị gập phổ biến nhất của Samsung, và sức hấp dẫn của nó là điều không cần bàn cãi. Với thành viên mới nhất trong gia đình - Galaxy Z Flip 7, Samsung đã tập trung vào thế mạnh hấp dẫn nhất của dòng điện thoại này: di động hơn với thiết kế mỏng hơn.

Tuy nhiên, với mức giá 1.099 USD, Z Flip 7 vẫn nằm trong phân khúc điện thoại cao cấp. Để xác định xem liệu sản phẩm này có đáng tiền hay không, Cây bút Sabrina Ortiz của ZDNET đã tạm cất iPhone 16 Pro và chuyển sang sử dụng Z Flip 7 trong suốt cuối tuần. Kết quả đã khiến cô cảm thấy bất ngờ một cách đầy thú vị.

Dưới đây là chia sẻ của Ortiz.

Màn hình FlexWindow gây bất ngờ

Màn hình FlexWindow giữa Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Flip 6

Sự thay đổi dễ thấy nhất, và có lẽ cũng được mong chờ nhất, chính là màn hình ngoài FlexWindow. Màn hình này giờ đây đã lớn hơn, trải dài từ góc này sang góc kia của thân máy với phần viền gần như vô hình – một bản nâng cấp lớn so với thế hệ tiền nhiệm. Thay đổi này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao, gợi nhớ đến vẻ ngoài của Moto Razr 60 Ultra, mà còn thiết thực hơn rất nhiều.

Màn hình FlexWindow 4,1 inch cũng sáng hơn, với độ sáng tối đa 2.600 nits và tần số quét 120Hz mượt mà hơn. Nó còn được trang bị VisionBooster, một tính năng giúp tăng cường khả năng hiển thị ngoài trời, biến đây trở thành màn hình FlexWindow sáng và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Khi sử dụng Z Flip 7 trong những chuyến đi bộ cuối tuần, tôi có thể nhìn vào màn hình mà không hề bị mỏi mắt, ngay cả khi ánh nắng chói chang của New York chiếu thẳng vào điện thoại và phản chiếu từ vỉa hè cũng như mọi tòa nhà bóng loáng trong thành phố.

Vậy tại sao điều này lại là một điểm cộng lớn? Để tận dụng thiết kế gập vỏ sò không chỉ vì hoài niệm, bạn cần có khả năng sử dụng màn hình ngoài cho các tác vụ cơ bản. Và màn hình lớn hơn cùng tần số quét nhanh hơn đã tạo ra một sức hút khó cưỡng, khiến bạn không muốn mở điện thoại ra nữa.

Trong 24 giờ đầu tiên sử dụng, tôi nhận thấy mình dùng màn hình phụ để thực hiện các tác vụ cơ bản như chụp ảnh, xem thông báo, và thậm chí tra cứu thông tin nhiều hơn hẳn so với các mẫu trước đây. Nguyên nhân có lẽ là vì trên các model cũ, kích thước màn hình hạn chế và tần số quét kém mượt mà đã không đủ sức hấp dẫn để tôi từ bỏ thói quen mở điện thoại.

Sau cả một cuối tuần, tôi nhận ra mình đã dựa vào màn hình phụ nhiều đến mức nó thực sự ngăn cản tôi khỏi những thói quen sử dụng điện thoại không mấy lý tưởng của mình. Điển hình là việc vô tình sa đà vào lướt mạng xã hội mỗi khi định xem một thông báo, và đối với tôi, đây là một thắng lợi lớn.

Nếu quan tâm đến AI trên thiết bị di động, màn hình phụ này sẽ giúp bạn nhận được sự hỗ trợ tức thì mà không cần mở điện thoại. Giờ đây, Gemini Live đã có thể truy cập ngay trên màn hình phụ, thông qua thao tác nhấn giữ nút cạnh hoặc qua ứng dụng. Nó có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi của bạn khi đang di chuyển hoặc truy cập các ứng dụng để thực hiện tác vụ, chẳng hạn như tạo ghi chú hay thêm sự kiện vào lịch.

Bạn cũng có thể truy cập thanh Personalized Now Bar và Now Brief từ màn hình phụ, một tính năng trước đây chỉ có trên Galaxy S25 Ultra. Điều này giúp bạn dễ dàng xem nhanh các thông tin cá nhân hóa như thời tiết, tóm tắt sự kiện và tin tức. Ngoài ra, One UI 8 còn mang đến các tính năng AI hữu ích khác như cải thiện khả năng chỉnh sửa ảnh và âm thanh.

Thiết kế mỏng gọn hơn

Flip 7 mỏng hơn, chỉ dày 13,7mm khi gập lại, so với con số 14,9mm của năm ngoái. Mặc dù sự khác biệt về số đo có vẻ không nhiều, nhưng máy trông rõ ràng ít cồng kềnh hơn. Điều này giúp việc đút máy vào túi quần trở nên thoải mái hơn, giảm thiểu cảm giác khó chịu như thể đang có hai chiếc điện thoại nhỏ chồng lên nhau.

Dù mỏng hơn, Samsung không hề cắt giảm các thành phần quan trọng. Máy sở hữu màn hình trong lớn hơn với kích thước 6,9 inch, so với 6,7 inch trên Galaxy Z Flip 6, và viên pin lớn hơn 4.300mAh (tăng từ 4.000mAh) có thể đáp ứng tới 31 giờ xem video, theo công bố của Samsung.

Trong suốt cuối tuần, tôi không gặp vấn đề gì về việc pin không đủ dùng trong cả ngày. Thậm chí, tôi thường kết thúc một ngày với ít nhất 30% pin còn lại. Tôi cho rằng thời lượng pin kéo dài này đến từ việc mình đã dành ít thời gian sử dụng điện thoại hơn đáng kể nhờ vào màn hình phụ đã đủ dùng.

Khi lần đầu nghe tin về việc tăng kích thước màn hình, giữa những thông số kỹ thuật khác, tôi vốn không chú ý nhiều. Tuy nhiên, sau khi sử dụng nó trong một cuối tuần và lướt mạng xã hội, dù ít hơn bình thường, tôi mới nhớ ra mình thực sự thích thú như thế nào khi dùng một chiếc điện thoại có màn hình lớn.

Thông thường, điều khiến tôi không thích ở các mẫu máy màn hình lớn là chúng trông cồng kềnh, đó là lý do tại sao tôi đã mua iPhone 16 Pro 6,3 inch thay vì iPhone 16 Pro Max 6,9 inch.

Với Z Flip 7, tôi có thể tận hưởng màn hình 6,9 inch để lướt TikTok, trong khi phần lớn thời gian chỉ sử dụng màn hình phụ như một chiếc điện thoại 4,1 inch.

Máy có thông số camera tương tự năm ngoái, với cảm biến góc rộng 50MP và góc siêu rộng 12MP. Trên Z Flip 6 năm ngoái, hệ thống camera này đã là một sự thúc đẩy lớn từ Z Flip 5, và bài đánh giá của ZDNET cho thấy rằng dù không mang lại hiệu năng đỉnh cao như các dòng flagship, đây vẫn là một hệ thống camera mạnh mẽ, đặc biệt xuất sắc trong điều kiện đủ sáng và tạo ra những bức ảnh sống động, chi tiết.

Tôi đã chụp nhiều bức ảnh trong cuối tuần này, từ những lúc đi dạo, làm việc vặt, đi chơi, và đều hài lòng với kết quả.

Nhìn chung, trong cuối tuần vừa qua, tôi đã thực sự tận hưởng trải nghiệm của mình với Flip 7. Điểm nổi bật nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó là màn hình phụ lớn hơn, giúp tôi dễ dàng giữ điện thoại ở trạng thái gập. Về tổng thể, Samsung đã nâng cấp thông số kỹ thuật của Galaxy Z Flip 7 trên gần như mọi phương diện.