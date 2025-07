Cây bút công nghệ: "Tôi bỏ iPhone 16 Pro Max sau 2 tháng để về lại iPhone 14 Pro chỉ vì ăn bánh vẽ"

Cây bút Chris Smith của trang BGR đã chia sẻ câu chuyện thú vị về việc anh trả lại chiếc iPhone 16 Pro Max để trở về với chiếc iPhone 14 Pro cũ kỹ đã 2 năm tuổi. Tất cả chỉ vì chiếc "bánh vẽ" của Apple. Dưới đây là câu chuyện của anh.

Tôi đã nói lời chia tay với iPhone 16 Pro Max

Vậy là xong. Tôi đã trả lại chiếc iPhone 16 Pro Max sau hai tháng trải nghiệm mẫu iPhone được mệnh danh là tốt nhất từ trước đến nay của Apple.

Trước đó, sau nhiều năm gắn bó với những chiếc iPhone màn hình 6.1 inch, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần một chiếc iPhone có màn hình lớn hơn.

Thực tế là tôi đã từng dùng iPhone 16 Plus có kích thước lớn từ năm ngoái. Nhưng tôi đã trả lại chiếc iPhone 16 Plus vì nhiều vấn đề. Nó quá khổ so với gu của tôi và gây không ít khó khăn trong việc cầm nắm. Việc sử dụng Nút Điều Khiển Camera (Camera Control) cũng rất bất tiện, trong khi tôi từng rất háo hức vì nó.

Trong lần dùng thử iPhone 16 Pro Max lần này, tôi chỉ kỳ vọng một trải nghiệm nhỉnh hơn đôi chút so với phiên bản Plus: màn hình lớn hơn một xíu, vi xử lý nhanh hơn một tẹo, hệ thống camera được nâng cấp và viền màn hình mỏng hơn. Chỉ có vậy.

Và rồi, một điều kỳ lạ mà đến giờ tôi vẫn không tài nào lý giải nổi đã xảy ra. Chiếc iPhone 16 Pro Max, không hiểu bằng cách nào, lại cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn hẳn bản Plus. Nên nhớ, Pro Max mới là chiếc máy lớn hơn. Nó có màn hình 6.9 inch, cao hơn 2mm, dày hơn 0.45mm, dù chiều ngang hẹp hơn 0.2mm. Và cuối cùng, bản Plus chỉ nặng 199g, tức nhẹ hơn Pro Max đến 28g.

Sau hai tháng trải nghiệm từng máy, tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng iPhone 16 Pro Max cho cảm giác thoải mái hơn khi cầm trên tay và đút trong túi quần. Tôi thậm chí đã đeo nó chạy marathon mà gần như không cảm thấy vướng víu. Trong khi đó, chiếc Plus lại là cả một vấn đề khi chạy bộ.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, Nút Điều Khiển Camera trên iPhone 16 Pro Max hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với bản Plus. Tôi đã dùng nó liên tục để khởi động nhanh camera bằng một tay.

Tôi thuận tay trái, nên nút bấm này trên bản Plus gần như nằm ngoài tầm với. Độ dày của iPhone 16 Pro Max đã giải quyết được vấn đề này.

Xét đến hệ thống camera đỉnh cao và thời lượng pin còn ấn tượng hơn nữa, iPhone 16 Pro Max thực sự là một thiết bị đáng kinh ngạc. Thêm vào màn hình lớn, nó trở thành một công cụ tuyệt vời, đặc biệt là trong những chuyến du lịch. Chiếc máy này đã là người bạn đồng hành lý tưởng của tôi ở Tokyo, nơi tôi phải dò dẫm giữa một thành phố xa lạ, xử lý công việc với hai SIM và chụp vô số ảnh.

Nhưng, giống như nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, tôi biết thời gian của mình sắp hết, và tôi sẽ phải trả lại chiếc iPhone 16 Pro Max.

Bánh vẽ mang tên AI

Tôi nào có ngờ được chuyện sẽ xảy ra. Apple tuyên bố rằng các tính năng Siri thông minh bên trong Apple Intelligence sẽ bị trì hoãn ít nhất cho đến năm 2026.

Về cơ bản, Apple đã thừa nhận rằng tính năng AI đỉnh nhất mà họ mường tượng cho Apple Intelligence chỉ là "bánh vẽ" (vaporware) – một lời hứa hẹn suông.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng một khi mớ bòng bong về Apple Intelligence bị phơi bày, tôi biết mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Trả lại chiếc iPhone 16 Pro Max. Nó không phải là chiếc "điện thoại AI" mà Apple đã hứa hẹn với chúng tôi.

Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, tôi muốn có Apple Intelligence trên iPhone của mình, và đó là lý do quan trọng để nâng cấp lên iPhone 16 Pro Max, Hơn nữa, AI chính là chủ đề được Apple quảng cáo rầm rộ trong nhiều tuần liền với thế hệ này.

Nhưng giờ đây, với việc không có AI, iPhone 16 Pro Max cũng chẳng khác nhiều so với chiếc iPhone 14 Pro đã hai năm tuổi mà tôi đang dùng, bởi cả hai đều chỉ chạy các ứng dụng AI của bên thứ ba.

Apple Intelligence, khi thiếu vắng các tính năng Siri thông minh, trở nên vô dụng. Apple thực tế đã gây hiểu lầm cho người dùng qua các chiến dịch marketing của mình, và công ty vẫn chưa hoàn toàn đứng ra nhận trách nhiệm về chiến dịch quảng cáo sai sự thật này.

Rồi sẽ đến lúc dòng iPhone 16 trở thành một thiết bị tuyệt vời cho Apple AI. Nhưng hiện tại thì chưa.

Không thể phủ nhận, đây là dòng điện thoại phi thường. Thế hệ iPhone 16 sở hữu vô số tính năng thú vị dù không có AI. Nó là một bản nâng cấp tuyệt vời, đặc biệt nếu bạn đang dùng các mẫu máy đời cũ.

Nhưng tôi hoàn toàn có thể dùng chiếc iPhone 14 Pro 6.1 inch của mình thêm vài tháng nữa để chờ đến iPhone 17 Air ra mắt.

Lý do khiến tôi chờ đón iPhone 17 Air sẽ không phải là AI hay Nút Điều Khiển Camera. Tôi muốn một thiết kế mới. Tôi muốn một chiếc iPhone mỏng hơn, thanh lịch hơn với màn hình lớn, và tôi sẵn sàng chấp nhận những sự đánh đổi khác.