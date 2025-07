Cây bút công nghệ: "Không phải Samsung, đây mới là điện thoại Android thú vị nhất năm nay"

Cây bút Prakhar Khanna của ZDNET đã có cơ hội trải nghiệm Nothing Phone 3, thế hệ điện thoại "trong suốt" mới nhất của Nothing, từng gây nhiều tiếng vang trong những năm gần đây. Anh cho rằng đây là thiết bị Android thú vị nhất của năm 2025 thay vì các sản phẩm của Samsung hay Google. Dưới đây là phân tích của Khanna.

Canh bạc mạo hiểm

Nothing Phone 3, mẫu flagship mới nhất của Nothing, là sản phẩm đắt nhất và cũng mạo hiểm nhất của hãng cho đến nay. Với mức giá 799 USD (khoảng 20 triệu đồng), Nothing Phone 3 không còn giữ vị thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ tầm trung.

Thay vào đó, chiếc điện thoại này trực tiếp đối đầu với những tên tuổi lớn như iPhone Pro, Pixel Pro và Galaxy S, nổi bật với thiết kế ấn tượng, các tính năng AI hữu dụng và phần mềm được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Để làm được điều đó, Nothing Phone 3 đã phải hy sinh tính năng mang tính biểu tượng nhất của mình: dải đèn Glyph Lights. Giờ đây, chúng đã được thay thế bằng giao diện Glyph Matrix tinh tế và độc đáo hơn.

Tôi đã có cơ hội trải nghiệm Nothing Phone 3 tại sự kiện ra mắt của Nothing ở London, và đây là lý do tại sao nó được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

"Vui vẻ" trong công năng

Là một người đam mê công nghệ, tôi không thể không biết đến các hình ảnh rò rỉ của Nothing Phone 3 trước khi ra mắt. Vì vậy, tôi đã đến buổi trải nghiệm với kỳ vọng không quá cao. Tôi không mong đợi nhiều từ thiết kế bất đối xứng này, nhưng Phone 3 đã khiến tôi bất ngờ một cách tích cực. Thậm chí tôi dám nói, tôi yêu sự "kỳ lạ" của nó.

Glyph Matrix mới ở mặt lưng mang đến một nét tinh nghịch so với đời trước. Tôi tin rằng nó còn mang tính ứng dụng cao hơn so với giao diện Glyph Interface trên các mẫu trước đây.

Glyph Matrix bao gồm 489 đèn mini-LED riêng lẻ, được điều khiển bằng một nút vật lý mang tên Glyph Button ở mặt lưng. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tiện ích như đồng hồ bấm giờ, Glyph Mirror, các tương tác hiển thị thông tin môi trường như chỉ báo pin, đồng hồ, và các trò chơi như Magic 8 Ball. Hoặc bạn cũng có thể tắt hoàn toàn đèn LED để có một vẻ ngoài tinh tế hơn.

Việc bổ sung một nút vật lý để bật/tắt đèn LED và chuyển đổi giữa các chức năng khác nhau là một động thái thông minh – đến mức tôi muốn gọi Glyph Button là bổ sung lớn nhất vào thiết kế của Nothing năm nay.

Trong quá khứ, đôi khi Glyph Lights vô tình được kích hoạt ở những nơi công cộng, và tôi đã phải vật lộn để tắt chúng thông qua bảng cài đặt nhanh. Thiết kế mới này đã giúp tôi thoát khỏi tình huống đó.

Ngoài ra, có một hình vuông màu đỏ nằm bên dưới mặt lưng trong suốt, nhấp nháy khi bạn đang ghi âm hoặc quay video. Đây là một điểm nhấn thú vị để hiển thị thông tin xung quanh.

Sự thay thế mới mẻ cho Samsung?

Với trọng lượng 218 gram, Phone 3 không phải là chiếc flagship nặng nhất. Bạn sẽ có các cạnh phẳng với góc bo cong và thiết kế "kẹp bánh mì" bằng kính, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và hỗ trợ khả năng kháng bụi, kháng nước IP68.

Máy được trang bị màn hình LTPS AMOLED 6,67 inch, có tần số quét từ 30Hz đến 120Hz thay vì xuống thấp tới 1Hz như các tấm nền LTPO. Mặc dù LTPO tiết kiệm pin hơn, nhưng viên pin 5.150mAh của Phone 3 vẫn đủ để sử dụng cả ngày. Tôi chỉ có thể tương tác với Nothing Phone 3 trong điều kiện ánh sáng trong nhà, vì vậy tôi chưa có nhận xét gì về khả năng hiển thị ngoài trời.

Không giống như các flagship khác, Nothing Phone 3 được trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 4 của Qualcomm, không có lõi CPU Oryon mới. Dựa trên thông số kỹ thuật, hiệu năng của máy dự kiến sẽ ngang bằng với chipset Snapdragon 8 Gen 3 của năm ngoái.

Nothing cho biết việc lựa chọn chip 8s Gen 4 thay vì SoC flagship năm 2024 đã giúp họ cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn. Phone 3 được hứa hẹn sẽ nhận được 5 năm cập nhật hệ điều hành Android và 7 năm cập nhật bảo mật.

Chiếc flagship của Nothing sở hữu ba camera 50MP ở mặt lưng và một camera selfie 50MP ở mặt trước. Camera chính 1/1.3 inch của máy được cho là mang lại những bức ảnh "không mất dữ liệu ở tiêu cự 35mm (1.5x) và 48mm (2x)", và nó được kết hợp với một cảm biến tele tiềm vọng có khả năng zoom quang học 3x và một camera góc siêu rộng 114 độ.

Nothing Phone 3 hỗ trợ TrueLens Engine 4, được cho là xử lý ảnh nhanh hơn 125% so với Phone 2. Nó cũng giúp cải thiện hiệu suất HDR, phân đoạn cảnh thời gian thực, giảm nhiễu và chuyển động mượt mà hơn.

Máy chạy Nothing OS dựa trên Android 15 và được hứa hẹn sẽ nhận Android 16 vào cuối năm nay. Nó đi kèm với tính năng AI yêu thích của tôi, Essential Space, nơi chứa mọi thứ bạn ghi lại bằng Essential Key và nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn có một tính năng mới gọi là Flip to Record, ghi âm và chuyển đổi các bản ghi âm giọng nói khi bạn úp điện thoại xuống.

Dựa trên những ấn tượng ban đầu của tôi, Nothing Phone 3 có vẻ là một chiếc điện thoại đáng giá 799 USD, bất chấp việc không có chip Snapdragon 8 Elite.

Dựa trên những trải nghiệm trước đây, tôi thích cách Nothing tinh chỉnh phần mềm và hoạt ảnh. Nếu Phone 3 có thể mang lại trải nghiệm phần mềm mượt mà tương tự cùng với việc cải thiện hiệu suất camera, nó có thể sẽ cạnh tranh với những chiếc điện thoại tốt nhất trên thị trường trong suốt phần còn lại của năm 2025.