Cây bút công nghệ: "Dùng iPhone 15 Pro Max được một năm, tôi quyết định sắp tới không mua iPhone mới nữa"

Trong suốt một năm qua, cây bút Josh Render của trang Tom's Guide đã sử dụng iPhone 15 Pro Max làm điện thoại chính và rất hài lòng với nó.

Dù iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt được cho là sẽ có những cải tiến đáng kể ở một vài khía cạnh, nhưng anh tỏ ra không mấy hứng thú. Anh quyết định sẽ không mua mẫu iPhone mới này vào tháng 9 tới.

Render thuộc tuýp người không thích nâng cấp (anh đã giữ chiếc iPhone 12 của mình rất lâu), cho rằng với các mẫu điện thoại thông minh hiện đại, động lực để "lên đời" ngày càng ít đi.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Màn hình lớn hơn nhưng không phải cái gì cũng hay

Để nói thẳng vào vấn đề gây tranh cãi nhất, tôi thực sự không phải là người hâm mộ thiết kế mới được đồn đoán của dòng iPhone 17 Pro.

Đây rõ ràng là sở thích cá nhân, nhưng cụm camera được mở rộng thực sự không hợp gu của tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể dùng ốp lưng, nhưng hầu hết các hình ảnh ốp lưng bị rò rỉ đều không che được khu vực mà tôi muốn.

Về kích thước màn hình, iPhone 17 Pro Max dường như vẫn giữ nguyên màn hình 6.9 inch như trên iPhone 16 Pro Max, dù có tin đồn rằng phần Dynamic Island có thể sẽ được thu nhỏ lại.

Kích thước này lớn hơn màn hình 6.7 inch trên chiếc iPhone 15 Pro Max của tôi. Sau khi trải nghiệm mẫu iPhone 6.9 inch, tôi nhận thấy chúng gần như quá lớn so với túi quần của mình.

iPhone 17 Pro Max cũng được đồn đoán sẽ sở hữu bộ ba camera khá ấn tượng, ít nhất là khi so sánh với chiếc iPhone hiện tại của tôi. Nhưng một lần nữa, đây là vấn đề cá nhân, việc có thêm một ống kính góc siêu rộng (Ultrawide) 48MP và một ống kính tele 48MP không thực sự có nhiều ý nghĩa.

Có thể Apple đang muốn tập trung vào các nhà quay phim và nhà sáng tạo nội dung, nhưng tôi không thuộc nhóm nào trong số đó và hiếm khi sử dụng nhiều hơn camera chính.

Hiệu năng và dung lượng RAM được cải thiện?

Mặc dù những cải tiến phần cứng như camera và màn hình rất đáng giá, một trong những yếu tố tôi quan tâm hàng đầu là hiệu năng. Dù chưa có thông tin rò rỉ nào về hiệu suất của chip A19, chúng ta biết rằng chip A19 Pro có thể sẽ được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC.

Nếu điều này trở thành sự thật, nó sẽ mang lại một sự cải thiện hiệu năng đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điện thoại của Apple vốn đã là một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất trên thị trường. Dù các con chip mới có thể mạnh hơn, nhưng đến một ngưỡng nào đó, sự khác biệt này sẽ trở nên không đáng kể đối với người dùng thông thường.

Không chỉ con chip được nâng cấp, Apple được cho là sẽ tăng dung lượng RAM từ 8GB lên 12GB. Đây có thể không phải là một thay đổi bạn nhận ra ngay lập tức, nhưng lại là điều mà Apple lẽ ra nên làm từ lâu.

Nhìn lại một chút về lịch sử, phần lớn các mẫu iPhone trước đây chỉ có 6GB RAM. Nhưng với việc Apple Intelligence đòi hỏi ít nhất 2GB để hoạt động, dòng iPhone 15 Pro và iPhone 16 đều đã được tăng dung lượng RAM. Đó là một thay đổi cần thiết tại thời điểm đó, và việc nâng cấp lên 12GB lần này cũng tương tự. Tuy nhiên, tôi lo rằng điều này có thể dẫn đến một số vấn đề trong tương lai.

Nếu dòng iPhone 17 ra mắt với dung lượng RAM lớn hơn, Apple sẽ có nhiều "đất" để phát triển hơn, nhưng điều đó lại đẩy những người dùng còn lại như chúng tôi vào một tình thế khá khó xử.

Cứ nhìn cách Apple sẵn sàng "bỏ rơi" phần lớn các dòng máy cũ hơn khi ra mắt Apple Intelligence, tôi nghi rằng họ sẽ có thêm một cú hích lớn để mang nhiều tính năng hơn lên thế hệ iPhone tiếp theo — những tính năng mà những người dùng iPhone cũ như chúng ta sẽ không được trải nghiệm.

Thế nhưng, nếu tôi thực sự muốn có trải nghiệm AI tốt nhất, có lẽ tôi sẽ chọn một trong những chiếc điện thoại Android hàng đầu. Apple sẽ phải tung ra một thứ gì đó thực sự ấn tượng để thuyết phục tôi rằng mình cần một chiếc điện thoại mới, và tôi không chắc liệu Táo Khuyết đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa.

Chưa kể, iPhone 15 Pro Max sẽ còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong ít nhất ba năm nữa, và hiệu năng của nó đã quá đủ cho nhu cầu sử dụng của tôi.

Vậy có nên nâng cấp?

Ngày nay, chúng ta có xu hướng sử dụng điện thoại lâu hơn bao giờ hết, điều này buộc các công ty phải tạo ra một sản phẩm thật sự đột phá để thu hút khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, tôi không xem iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại có thể khiến tôi phải nâng cấp. Dù vậy, nếu đang dùng iPhone 14 Pro Max, có lẽ tôi sẽ nghĩ khác.

Công bằng mà nói, những tin đồn và rò rỉ chỉ nên được xem là thông tin tham khảo. Còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết, và nhiều chi tiết có thể sẽ khác xa so với sản phẩm cuối cùng.