Cây bút công nghệ: "Chán Android, tôi đổi sang dùng iPhone được một tháng thì lại quay về vì lý do này"

Cây bút Rahul Naskar của Android Police cảm thấy "chán" Android. Điều này thôi thúc anh tìm kiếm một mẫu điện thoại mới mẻ hơn thay vì chạy theo những thiết bị Android tốt nhất của năm 2025.

Lựa chọn không quá nhiều, bởi iPhone dĩ nhiên là cái tên lớn nhất lúc này. Nhưng chỉ sau một tháng, Naskar lại quay về với thế giới cũ chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Tôi lầm tưởng mình biết rõ cuộc chơi

Đây không phải là một quyết định bốc đồng. Tôi đã ấp ủ ý định mua iPhone từ gần bảy năm trước, kể từ khi mua chiếc máy Mac đầu tiên.

Cảm giác "mệt mỏi" với Android lên đến đỉnh điểm trong năm nay và cuối cùng đã thúc đẩy tôi tậu chiếc iPhone đầu tiên trong đời. Ấn tượng ban đầu của tôi với chiếc iPhone 16e là rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, khi bắt đầu sử dụng nó như thiết bị chính, tôi lại thấy nhớ Android hơn bao giờ hết.

Điều lạ lùng là không phải những tính năng tùy biến hào nhoáng là thứ mà tôi tiếc nuối. Thay vào đó, có một tính năng vô cùng đơn giản và gần gũi của Android khiến tôi luôn muốn quay trở về.

Tôi chưa bao giờ kỳ vọng việc chuyển từ Android sang iPhone sẽ là một trải nghiệm liền mạch, và quả thực tôi đã đúng. Dù đôi lúc có chút bất tiện, tôi vẫn rất hào hứng khi tự tay thiết lập chiếc iPhone của mình và nghịch ngợm những tính năng "làm nên tên tuổi như iMessages và FaceTime.

Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi tôi bắt đầu dùng nó làm thiết bị chính cho các tác vụ hàng ngày. Có một sự thật thú vị là: chỉ sau khi chuyển sang iPhone, tôi mới nhận ra những điều mình từng cho là đơn giản và hiển nhiên lại chỉ có trên Android.

Thao tác "quay lại" trên iOS sao phức tạp đến thế?

Hệ thống cử chỉ của iOS phức tạp một cách không cần thiết và không mang tính toàn diện. Tôi cảm nhận rõ điều này khi di chuyển giữa các trang trong ứng dụng, đặc biệt là với thao tác quay lại màn hình trước đó.

Trên iPhone, cách duy nhất để quay lại trang trước là vuốt từ cạnh trái của màn hình. Điều này có nghĩa là, nếu bạn thuận tay phải, ngón cái của bạn sẽ phải vươn một quãng khá xa sang cạnh trái mỗi khi muốn "quay lại".

Tôi đã cố gắng khắc phục sự bất tiện này bằng cách thay đổi tư thế cầm máy, sao cho ngón cái bên phải dễ dàng chạm tới cạnh trái hơn. Nhưng cái giá phải trả là cảm giác cầm nắm không còn chắc chắn.

Đã không ít lần chiếc iPhone tuột tay và rơi thẳng vào mặt tôi khi đang nằm trên giường sử dụng, chỉ vì cách cầm không chắc chắn này.

Đây cũng là lúc tôi phải dùng đến cả hai tay nhiều nhất: một tay để giữ máy cho chắc, và tay còn lại để điều hướng. Nếu bạn dùng những mẫu iPhone có kích thước lớn, việc phải dùng hai tay sẽ còn thường xuyên hơn, đặc biệt là khi mở ứng dụng.

Nếu việc không thể vuốt từ cả hai cạnh màn hình vẫn chưa đủ tệ, thì đôi khi bạn còn phải phụ thuộc vào các nút "Back" ảo nằm trên màn hình.

Tôi cho rằng lỗi này thuộc về Apple khi không tích hợp cử chỉ "Back" ở cấp độ hệ điều hành, mà lại phó mặc cho các nhà phát triển ứng dụng. Kết quả là người dùng phải nhận lấy một trải nghiệm không hề đồng nhất. Vấn đề này thể hiện rõ nhất khi tôi dùng ứng dụng YouTube trên iPhone.

Ngược lại, nút “quay lại” của Android hoạt động trên toàn hệ thống. Bất kể bạn đang dùng ứng dụng nào, thao tác này gần như luôn hoạt động một cách nhất quán.

Hơn nữa, Android cũng không hề "thiên vị" bên trái hay phải. Bạn có thể vuốt từ cạnh phải khi cầm máy bằng tay phải, hoặc từ cạnh trái khi cầm bằng tay trái.

Tôi đã cố gắng làm quen trong suốt một tháng, nhưng vẫn không tài nào tìm ra cách để thao tác này trở nên dễ dàng như trên Android.

Vẫn vui vì đã cho iPhone một cơ hội

Việc không thể vuốt từ cả hai cạnh màn hình khiến tôi ngần ngại sử dụng iPhone trong thời gian dài. Dù vậy, tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ chiếc iPhone 16e của mình.

Tôi sẽ tiếp tục dùng nó như một chiếc máy phụ, chủ yếu là vì độ mượt mà và khả năng quay những thước phim tuyệt đẹp. Ngoài những lợi ích dễ thấy, tôi thích cái cảm giác khác biệt mà nó mang lại so với Android, theo những cách không thể nhận ra ngay lập tức.

Tất nhiên, chưa thể có chuyện một ngày nào đó Apple sửa lại hệ thống cử chỉ là sẽ khiến tôi chuyển hẳn sang iPhone. Gã khổng lồ công nghệ này sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn thế để thuyết phục được tôi.

Trải nghiệm này một lần nữa khiến tôi nhận ra, đôi khi chính những điều nhỏ nhặt lại có thể nâng tầm trải nghiệm người dùng. Tôi chưa từng nghĩ độ mượt mà lại là một yếu tố quan trọng đến vậy khiến tôi yêu thích iPhone, cũng như chưa từng ngờ rằng mình lại thích hệ thống cử chỉ của Android nhiều đến thế.