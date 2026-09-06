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Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dần lộ diện: Hoàn thành 420 cọc nhồi trên cạn, biển

Thanh Phong
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Đến nay, Binh đoàn 12 đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và 220 xe máy, thiết bị. Đơn vị đã thi công 263/2.408 cọc khoan nhồi trên cạn, 157/2.210 cọc khoan nhồi trên biển; đổ bê tông 17/413 bệ trụ và thi công 7/413 thân trụ.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dần lộ diện: Hoàn thành 420 cọc nhồi trên cạn, biển - Ảnh 1.

Ngày 4/9, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau cùng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư và công nhân đang thi công trên công trường thuộc Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một trong những dự án thành phần thuộc các công trình trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn, nhằm nối tuyến cao tốc ra cảng biển Hòn Khoai, phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Được khởi công vào tháng 8/2025, công trình có chiều dài trên 18 km, với tổng mức đầu tư trên 25.700 tỷ đồng, là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Dự án do Ban Quản lý Dự án 166 thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư; Binh đoàn 12 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn trực tiếp thi công.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dần lộ diện: Hoàn thành 420 cọc nhồi trên cạn, biển - Ảnh 2.

Đến nay, Binh đoàn 12 đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và 220 xe máy, thiết bị. Đơn vị đã thi công 263/2.408 cọc khoan nhồi trên cạn, 157/2.210 cọc khoan nhồi trên biển; đổ bê tông 17/413 bệ trụ và thi công 7/413 thân trụ.

Do điều kiện thi công trên biển, vùng đất đầm lầy, xa nguồn vật liệu nên dự án tuy đáp ứng tiến độ, song gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thời tiết khi đang vào mùa mưa bão, thiếu nguồn nhân lực…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau cam kết địa phương luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ông mong muốn các đơn vị, lực lượng tham gia dự án thể hiện quyết tâm cao trong thi công nhằm tăng tốc về tiến độ, bảo đảm về kỹ thuật, an toàn, thẩm mỹ công trình, bởi đây không chỉ là công trình thể hiện sự phát triển, mà còn là niềm tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hướng ra biển, làm giàu từ biển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

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Tags

cầu vượt biển

Hòn Khoai

cà mau

Binh đoàn 12

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

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