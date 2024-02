Câu trả lời gây bão của Bi Rain khi được hỏi về lý do không chịu đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn với Kim Tae Hee

Sáng 16/2, tờ Sports Chosun đưa tin Bi Rain vừa ghé thăm nhà 1 nhân viên trong ekip. Sau khi đi 1 vòng tham quan căn hộ, Bi Rain cùng nam ca sĩ KCM và nhân viên tề tựu trong phòng khách để trò chuyện về công việc, cuộc sống. Ông xã Kim Tae Hee bất ngờ đặt câu hỏi cho nhân viên: “Sao cậu không đeo nhẫn cưới?”. Nghe vậy, người nhân viên thành thật trả lời: “Em không đeo vì đang ở trong nhà mình ạ”.

Bi Rain liền chuyển hướng sang người đồng nghiệp KCM: “Còn cậu nữa, sao lại không đeo nhẫn cưới thế?”. Nam ca sĩ đình đám vừa dứt lời, KCM hồn nhiên tiết lộ chuyện không thể đeo nhẫn do ngón tay đang bị sưng. Đến lúc này, KCM và nhân viên nhận ra Bi Rain cũng không có nhẫn cưới, vội tò mò về lý do ông xã Kim Tae Hee không đeo tín vật tình yêu trên tay. Bi Rain liền có màn trả lời gây bão cõi mạng: “Cả Hàn Quốc đều biết tôi kết hôn rồi mà. Nên tôi chẳng có lý do gì để phải đeo nhẫn cả”.

Bi Rain có câu trả lời gây sốt khi được hỏi về lý do không còn đeo nhẫn cưới trên tay

“Nhất cử nhất động” của Bi Rain - Kim Tae Hee luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng

Trên thực tế, Bi Rain không hề nói quá bởi đám cưới của nam ca sĩ với nữ thần Kim Tae Hee từng là 1 trong những chủ đề nóng nhất ở Hàn Quốc hồi năm 2017. Cả 2 nghệ sĩ đều thuộc nhóm ngôi sao quyền lực bậc nhất làng giải trí Kbiz, có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở xứ sở kim chi.

Đối với nhiều nghệ sĩ, chuyện đeo nhẫn cưới được xem là chủ đề khá nhạy cảm. Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Lee Byung Hun - Lee Min Jung... từng dính ngay nghi vấn rạn nứt trong quá khứ chỉ vì lộ ảnh không còn đeo tín vật tình yêu trên tay. Thế nhưng, với Bi Rain, anh lại cởi mở chia sẻ chuyện không đeo nhẫn cưới sau hôn lễ mà chẳng sợ tin đồn bủa vây. Trước đó, khi xuất hiện trong show Ask Us Everything, nam ca sĩ sinh năm 1982 thoải mái thảo luận xung quanh chủ đề hiếm khi đeo nhẫn cưới sau hôn lễ: “Quan trọng là tôi vẫn luôn yêu vợ và tôn trọng cô ấy vô điều kiện”.

Bi Rain cởi mở chia sẻ về chuyện hiếm khi đeo nhẫn cưới ngay trên sóng truyền hình

Kim Tae Hee - Bi Rain lần đầu gặp nhau ở buổi quay quảng cáo cách đây 11 năm. Ngay từ những giây phút đầu tiên ấy, mỹ nhân họ Kim đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Bi Rain. Nam ca sĩ sinh năm 1982 chủ động theo đuổi đàng gái, thế nhưng anh bị mỹ nhân họ Kim từ chối lời tỏ tình tận 5 lần. Bi Rain quyết không bỏ cuộc và cuối cùng đã giành được trái tim Kim Tae Hee.

Năm 2017, sau 5 năm hẹn hò, Kim Tae Hee - Bi Rain tổ chức đám cưới giản dị và chính thức về chung 1 nhà. Đến nay, cặp đôi quyền lực đã có với nhau 2 cô con gái.

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân viên mãn, là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz

Nguồn: Koreaboo