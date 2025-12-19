Câu trả lời cho sự hết thời của nữ ca sĩ bảo hiểm đôi chân 26 nghìn tỷ

Ngày 28/11, Mariah Carey chính thức mở màn chuỗi show Christmastime in Las Vegas với một không gian ngập tràn sắc màu lễ hội. Đây tiếp tục là công thức quen thuộc mà Mariah duy trì mỗi dịp cuối năm, khi tên tuổi của cô gắn chặt với mùa Giáng Sinh hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

Thế nhưng, thực tế bán vé lại không mấy khả quan. Đêm diễn ngày 5/12 tại nhà hát Dolby Livkí- địa điểm có sức chứa khoảng 5.200 chỗ ngồi - dù vé được mở bán từ mức thấp nhất khoảng 89 đô (khoảng 2,3 triệu đồng), song theo seatmap, tỷ lệ lấp đầy khán phòng mới chỉ đạt xấp xỉ một nửa. Một nguồn tin lâu năm trong ngành an ninh biểu diễn tiết lộ rằng ekip của Mariah đã phải phân bổ thêm vé mời để khán phòng trông “đầy đặn” hơn, nhằm tạo cảm giác sôi động khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

Chương trình được chia thành ba phần, xoay quanh những bản hit Giáng sinh quen thuộc đã làm nên thương hiệu của Mariah Carey như All I Want for Christmas Is You, Oh Santa!, Santa Claus Is Comin’ to Town , xen kẽ các ca khúc trích từ album mới nhất Here For It All. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Mariah sau 7 năm vắng bóng, nhận được những đánh giá ở mức khá, nhưng lại gây thất vọng về mặt thương mại. Thực tế, Here For It All lại là album bán chậm nhất trong suốt 35 năm sự nghiệp của cô và nhanh chóng rời các bảng xếp hạng chỉ sau khoảng 3 tuần phát hành.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia truyền thông giải trí, Mariah không phải là trường hợp cá biệt. Las Vegas từng được xem là “bến đỗ vàng” cho các ngôi sao pop sau thời kỳ đỉnh cao, nhưng thị hiếu khán giả đã thay đổi rõ rệt. Thời kỳ hoàng kim của những thương hiệu show diễn lưu trú đình đám như Celine Dion hay Britney Spears ngày càng khó tái lập. Việc thu hẹp quy mô, chuyển sang những sân khấu nhỏ hơn được coi là hướng đi thực tế, song điều đó đồng nghĩa với việc phải tiết chế sự hào nhoáng: từ dàn dựng, pháo hoa đến hình ảnh - điều mà không phải diva nào cũng sẵn sàng chấp nhận.

Dẫu vậy, không phải mọi chương trình Giáng sinh tại Dolby Live đều rơi vào cảnh bán vé chật vật. Hai đêm diễn của Bruno Mars vào ngày 30 và 31/12 gần như đã bán sạch vé, cho thấy sức hút cá nhân của nghệ sĩ vẫn đóng vai trò quyết định. Theo một chuyên gia về thị trường giải trí, chủ đề Giáng Sinh vốn không đủ hấp dẫn đối với nhóm khán giả đánh bạc - lực lượng khách hàng cốt lõi của Las Vegas.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

So sánh giữa Mariah và Bruno, sự khác biệt nằm ở hình ảnh và năng lượng sân khấu. Bruno không bị đóng khung trong không khí lễ hội, mà vẫn mang đến màu sắc gợi cảm, sôi động quen thuộc. Ngược lại, Mariah gắn chặt với hình ảnh Giáng Sinh - một công thức đã quá quen thuộc với công chúng suốt nhiều năm.

Một số nhà phê bình âm nhạc cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở việc Mariah chưa thực sự làm mới mình. Việc không bán hết vé không phải điều quá bất ngờ, bởi phong cách biểu diễn của cô ngày càng an toàn và thiếu bứt phá. Danh xưng “nữ hoàng Giáng Sinh”, tuy phổ biến, phần nhiều mang tính biểu tượng hơn là sự bảo chứng cho sức hút hiện tại trên thị trường.

Ở góc nhìn khắc nghiệt hơn, một lãnh đạo lâu năm trong ngành giải trí tại New York cho rằng Mariah vẫn nhìn sự nghiệp của mình qua lăng kính của ba thập kỷ trước. Khi cái tôi nghệ sĩ lớn hơn thực tế thị trường, việc thích nghi trở nên khó khăn. Trong bối cảnh khán giả trẻ từ 20-30 tuổi không còn mặn mà với Mariah, những nghệ sĩ trẻ hơn như Bruno Mars - dù tuổi nghề lẫn tuổi thật kém cô vài thập - vẫn duy trì được sức nóng nhờ các bản hit mới và hình ảnh linh hoạt. Tại Las Vegas, câu chuyện của Mariah vì thế không chỉ dừng lại ở bài toán bán vé, mà còn phản ánh sự khắc nghiệt của thời gian với mọi biểu tượng nhạc pop, kể cả những diva từng đứng trên đỉnh cao suốt nhiều thập niên.

Trên mạng xã hội và trong giới chuyên môn, nhận định Mariah đã bước qua thời kỳ đỉnh cao xuất hiện với tần suất ngày một dày. Nhiều ý kiến cho rằng “thời prime” của nữ ca sĩ thực chất đã khép lại từ sau album E=MC² phát hành năm 2008 - dự án từng thống trị Billboard và đánh dấu giai đoạn cuối cùng Mariah còn giữ được cả sức hút thương mại lẫn phong độ âm nhạc ổn định.

Từ sau cột mốc này, sự nghiệp của Mariah được cho là dần chững lại. Các sản phẩm mới không còn tạo được hiệu ứng bùng nổ, trong khi hình ảnh và phong độ biểu diễn ngày càng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Giọng hát, từng là “vũ khí tối thượng” giúp cô chinh phục những quãng cao gần như bất khả thi, bị nhận xét là suy giảm rõ rệt theo thời gian, thiếu sự linh hoạt và ổn định như trước. Nhiều buổi diễn live của Mariah trong hơn một thập kỷ qua thường xuyên bị soi xét vì hát chệch tông, hụt hơi hoặc phụ thuộc quá nhiều vào bè nền.

Mới đây, nữ ca sĩ đón tin vui khi siêu hit All I Want For Christmas Is You đã lập kỷ lục khi trở thành ca khúc đứng hạng 1 Billboard Hot 100 lâu nhất với 20 tuần, đánh bại Old Town Road của Lil Nas X và A Bar Song của Shaboozey. Thành công này giúp Mariah lần thứ hai trong sự nghiệp thiết lập kỷ lục về thời gian trụ vững ở vị trí quán quân. Trước đó, bản hit song ca One Sweet Day cùng Boyz II Men từng thống trị Billboard Hot 100 suốt 16 tuần trong giai đoạn 1995–1996 và nắm giữ kỷ lục này hơn 23 năm.

Đồng thời, All I Want for Christmas Is You cũng trở thành ca khúc quán quân thứ 19 trong sự nghiệp của Mariah - con số cao nhất đối với một nghệ sĩ solo, chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của The Beatles đúng một bài hát. Không dừng lại ở đó, thành tích này còn đưa Mariah vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên từng đứng đầu Billboard Hot 100 trải dài qua bốn thập kỷ khác nhau: từ những năm 1990, 2000, 2010 cho đến 2020.

Tựu trung, việc Mariah có hết thời hay không phụ thuộc vào cách nhìn nhận của công chúng. Cô không còn ở giai đoạn đỉnh cao về sức hút thị trường hay khả năng bán vé như trước, nhưng cũng chưa hề biến mất khỏi đời sống âm nhạc đại chúng. Mariah ngày nay không còn là ngôi sao dẫn dắt xu hướng, song vẫn là một biểu tượng khó thay thế - đặc biệt mỗi khi mùa Giáng Sinh đến. Và chừng nào All I Want for Christmas Is You còn vang lên khắp nơi, câu chuyện hết thời với Mariah vẫn chưa thể khép lại một cách dứt khoát.