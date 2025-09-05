Câu trả lời cho sự hết thời của mỹ nhân làm màu nhất showbiz

Ở thời kỳ đỉnh cao, Katy Perry là cái tên có sức lan tỏa khổng lồ, thậm chí lấn lướt cả Taylor Swift và Lady Gaga. Cô từng san bằng kỷ lục lịch sử của Michael Jackson khi 5 ca khúc trong cùng một album đều giữ ngôi đầu bảng Billboard Hot 100 - một thành tích chưa nghệ sĩ nào lặp lại. Âm nhạc bắt tai, nghệ thuật thị giác độc lạ và phong cách biểu diễn “điên rồ” đưa Katy trở thành biểu tượng toàn cầu chỉ trong 2 năm.

Katy Perry từng là nghệ sĩ top đầu showbiz, lấn lướt cả Taylor Swift hay Lady Gaga

Thế nhưng, cú ngã mang tên Witness (2017) đã kéo tụt sự nghiệp của nữ ca sĩ xuống sườn dốc. Album bị chê khó nghe, nặng thông điệp xã hội, rời rạc với hình ảnh giải trí, màu mè vốn là thế mạnh của cô. Kết quả là doanh số ế ẩm, các ca khúc tụt hạng nhanh chóng, tour diễn 2018 lâm vào cảnh ế vé. Chính Katy cũng thú nhận “trái tim tan vỡ” và phải tìm đến bác sĩ trị liệu sau thất bại này.

Katy Perry - Witness

Bản thân của Katy đã từng suy sụp trước những biến cố mà Witness mang lại

Sau đó, khi khán giả còn hoài nghi, album 143 phát hành năm 2024 đã dập tắt hy vọng cuối cùng. Thay vì một cú lội ngược dòng, 143 bị giới phê bình gọi là “lỗi thời, thiếu sáng tạo, nhàm chán”. Nhiều ca khúc cố gắng “tái chế” theo công thức cũ của Teenage Dream nhưng không còn sự tươi mới, khiến người nghe cảm thấy Katy đang níu kéo quá khứ thay vì dẫn dắt xu hướng. Thành tích thương mại thê thảm càng củng cố nhận định: Katy không còn là cái tên có trọng lượng trong cuộc đua nhạc Pop đương đại, bị tụt lại phía sau trong lúc nhiều nhân tố khác đang ngày càng bành trướng thị phần.

Katy Perry - WOMANS WORLD

Giữa lúc sự nghiệp âm nhạc bị coi là “hết cứu”, Katy bất ngờ khiến cả showbiz phải ngỡ ngàng về thông tin mới nhất về tour diễn The Lifetimes . Chỉ sau 45 đêm diễn ở Mỹ, Canada và Úc, The Lifetimes đã bán sạch 1,1 triệu vé và thu về hơn 80 triệu USD (hơn 2000 tỷ đồng). Đáng nói là con số này chưa bao gồm loạt show sắp tới tại khu vực châu Âu, Mỹ Latin và Trung Quốc, hứa hẹn sẽ còn đưa tổng doanh thu lên mức chấn động hơn nữa. Thậm chí, không ít trang báo quốc tế nhận định The Lifetimes sẽ là tour diễn sinh lời nhất sự nghiệp Katy.

Công ty quản lý của Katy Perry cho biết cô đã bán được 1,1 triệu vé cho chuyến lưu diễn The Lifetimes và thu về hơn 2000 tỷ đồng.

Dù vậy, tour diễn cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Những bộ trang phục phi hành gia và vũ đạo cứng nhắc khiến cô bị mỉa mai là “già rồi vẫn cố làm màu”. Một số ý kiến còn châm biếm rằng khán giả “đang bỏ tiền để xem trò hề” hơn là một show nhạc chất lượng. Xuyên suốt khoảng thời gian chạy tour, Katy gặp không ít sự cố “chết người” khiến rất nhiều người lo lắng.

Tạo hình gây nhiều tranh cãi...

Bị cho là làm màu dù đã "quá tuổi"

2 lần suýt rơi khỏi mô hình trên không, ngã “sấp mặt” trên sân khấu, bị fan cuồng lao ngay trước mắt… và gần đây nhất là bị giật điện - MXH đồn đoán đây không chỉ đơn giản là những khoảnh khắc tình cờ. Một nhóm netizen cho rằng có một thế lực “tâm linh” nào đó đang đang nhắm đến Katy hay chính cái tên The Lifetimes là “lời nguyền”. Tựa đề chuyến hoà nhạc có thể hiểu là “những cột mốc trọn đời” hay “tour diễn vĩnh cửu”. Nếu nhìn vào mặt tiêu cực, người dùng mạng có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa hay kịch bản khác nhau - mà không ai muốn nghĩ tới.

Một khoảnh khắc thót tim khi mô hình bị rung giật trên không

Thậm chí là bị giật điện

Không chỉ dừng ở sân khấu, Perry còn từng bị “ném đá” hồi tháng 4 khi tham gia chuyến bay không gian toàn nữ giới của Blue Origin cùng Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen và Kerianne Flynn. Chuyến đi này bị cho là “xa rời thực tế, lãng phí tiền bạc”, đến mức nhiều sao Hollywood như Emily Ratajkowski, Olivia Munn, Olivia Wilde hay Jessica Chastain cũng công khai chỉ trích.

Bị ném đá khi tham gia chuyến bay không gian toàn nữ giới

Không thể phủ nhận: Katy đã không còn duy trì được vị thế thống trị nhạc Pop như ở thập niên trước. Album 143 cho thấy cô gặp khó khăn trong việc bắt kịp trào lưu tiêu thụ nhạc của giới trẻ, và sự nghiệp âm nhạc đang ở giai đoạn chững lại. Với một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh, đó là minh chứng rõ ràng cho “tre già măng mọc”.

Nhưng mặt khác, chính Lifetimes Tour lại là câu trả lời cho thấy Perry vẫn chưa biến mất khỏi showbiz. Cô có thể không còn là nữ hoàng nhạc số, nhưng vẫn là ngôi sao hạng A khi nói đến doanh thu sân khấu. Trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt, hiếm ai vừa hứng chịu hàng loạt chỉ trích, vừa đủ sức kéo về hàng chục triệu USD từ khán giả toàn cầu. Katy có thể đã qua thời rực rỡ, nhưng gọi cô là “hết thời” trong âm nhạc hiện tại thì không hoàn toàn đúng.