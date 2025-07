Câu trả lời cho sự hết thời của mỹ nhân bị ghét nhất showbiz

Sau 30 năm theo đuổi nghệ thuật, Jennifer Lopez (JLo) vẫn giữ được sức hút giữa làng nhạc toàn những gương mặt trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Mới đây, người đẹp có màn trở lại với tour diễn Up All Night: Live In 2025 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Đặc biệt, chặng dừng chân tại sân vận động PGE Narodowy ở Warsaw, Ba Lan vào tối 24/7 đã trở thành tâm điểm truyền thông và viral khắp MXH.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, âm thanh ánh sáng mãn nhãn cùng một JLo "cháy" hết mình qua những bản nhạc hit, tất cả tạo nên một đêm nhạc khó quên. Khán giả được chiêu đãi set diễn thịnh soạn, từ những giai điệu sôi động của On The Floor, Let's Get Loud cho đến những giây phút giao lưu, khuấy động bầu không khí.

Được biết, toàn bộ 50 nghìn vé của đêm diễn nhanh chóng được tẩu tán sạch, thậm chí BTC đã phải mở bán thêm cả những khu vực bị che khuất tầm nhìn do nhu cầu của người hâm mộ tăng đột biến. Ước tính con số cụ thể lên đến 70 nghìn fan hâm mộ có mặt tại đêm hội chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc và giọng hát của người đẹp.

Màn sold-out ngoạn mục này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những anti-fan từng chê bai sự nghiệp của JLo đã đến hồi kết, sau nhiều tai tiếng cá nhân và việc phải hủy tour diễn This Is Me... Live vào năm 2024 vì lý do được cho là ế vé. Từ đó nhiều người đã vội vàng kết luận rằng thời kì hoàng kim của JLo thật sự đã qua.

Trước đó, JLo từng là một biểu tượng oanh tạc làng nhạc thế giới những năm 2000 với loạt hit đi vào huyền thoại như On The Floor, Dance Again, Ain’t Your Mama,... và ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, JLo. Thế nhưng, người đẹp cũng luôn đi kèm với hình ảnh một nữ ca sĩ không ngần ngại dùng mọi chiêu trò để được chú ý.

Người ta vừa ngưỡng mộ tài năng của cô lại vừa bàn tán về sự hám fame đến mức bất chấp. Và kể từ sau năm 2011, sự nghiệp âm nhạc của cô dường như chững lại. Những sản phẩm như Rebound, Can’t Get Enough... đều chìm nghỉm, không tạo được tiếng vang. Việc phải hủy tour diễn vì không bán được vé càng khiến công chúng tin rằng, thời hoàng kim của JLo đã thực sự lùi vào dĩ vãng.

Màn tái hợp rồi lại ly hôn với Ben Affleck chỉ sau một thời gian ngắn lại càng khiến hình ảnh của J.Lo trở nên "drama" hơn bao giờ hết

Khi âm nhạc không còn là tâm điểm, người ta lại quay sang soi mói đời tư ồn ào của cô. Và gần đây nhất, màn tái hợp rồi lại ly hôn với Ben Affleck chỉ sau một thời gian ngắn lại càng khiến hình ảnh của JLo trở nên "drama" hơn bao giờ hết.