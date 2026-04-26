Câu trả lời cho sự hết thời của 9 mỹ nhân bị BLACKPINK đánh bại, nhóm nữ toàn cầu cũng khó làm được điều này

Nhóm nhạc nữ Kpop có lượng người tham dự một concert riêng cao nhất lịch sử

Ngày 25/4, TWICE đánh dấu cột mốc lịch sử trong năm hoạt động thứ 11 khi nhóm chính thức biểu diễn tại MUFG Stadium, sân vận động quốc gia có sức chứa lớn nhất Nhật Bản. Nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 5 mang tên THIS FOR TOUR, chuỗi concert này bao gồm 3 đêm diễn kéo dài vào các ngày 25, 26 và 28/4, qua đó giúp TWICE xác lập kỷ lục là nhóm nhạc Kpop lẫn nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên biểu diễn tại địa điểm này.

TWICE chính thức biểu diễn tại MUFG Stadium, sân vận động quốc gia có sức chứa lớn nhất Nhật Bản

Đồng thời, các cô gái nhà JYP cũng thiết lập thêm một kỷ lục mới khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có lượng người tham dự một concert riêng cao nhất lịch sử, quy tụ sức chứa tối đa lên đến 80.000 khán giả mỗi đêm. Tại sân khấu hoành tráng này, TWICE đã chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn khi mang đến các ca khúc mới nhất trích từ hai album THIS IS FOR và ENEMY .

TWICE là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại MUFG Stadium

TWICE hiện là nhạc nữ Kpop có lượng người tham dự một concert riêng cao nhất lịch sử

Đêm nhạc càng thêm phần thăng hoa nhờ sự đan xen khéo léo cùng hàng loạt bản hit tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật quen thuộc, qua đó đẩy sức nóng của sân vận động lên mức đỉnh điểm. Sau ba đêm diễn tại MUFG Stadium, tổng lượng khán giả thu hút đến sân chạm mốc 240.000 người, minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng khổng lồ của nhóm tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới.

Chỉ vỏn vẹn 3 đêm diễn tại Nhật Bản đã mang về lượng người tham dự gần bằng một nửa so với 4 tháng ròng rã chạy tour tại khu vực Bắc Mỹ của TWICE

Sự ảnh hưởng và độ nổi tiếng khổng lồ tại Nhật Bản càng rõ ràng hơn khi so sánh với lịch trình chạy tour của chính TWICE tại Bắc Mỹ. Cụ thể, tính từ lúc khởi động vào tháng 1 cho đến điểm dừng chân Austin vào ngày 18/4, nhóm đã thực hiện tổng cộng 35 đêm diễn và huy động được 550.000 khán giả.

Doanh số nửa triệu vé này vốn dĩ đã bảo chứng cho vị thế top đầu của TWICE tại thị trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh hàng loạt nhóm nhạc Kpop khác đang liên tục phải hủy show hoặc đối mặt với tình trạng bán vé ảm đạm tại Mỹ. Thế nhưng, điều đáng kinh ngạc là chỉ vỏn vẹn 3 đêm diễn tại Nhật Bản đã mang về lượng người tham dự gần bằng một nửa so với 4 tháng ròng rã chạy tour tại khu vực Bắc Mỹ.

TWICE gần như không có đối thủ tại thị trường Nhật Bản

Thành tích vô tiền khoáng hậu này tái khẳng định vị thế gần như không có đối thủ của TWICE tại thị trường Nhật Bản, đặc biệt khi đặt lên bàn cân so sánh với BLACKPINK.

Nhóm nữ nhà YG và TWICE là kỳ phùng địch thủ gen 3. Trong khoảng 2019-2022, BLACKPINK đã bỏ xa các nhóm nữ Kpop về thành tích quốc tế. TWICE cũng không ngoại lệ. Dù từng có thời điểm đứng đầu các BXH nhưng nhiều năm trở lại đây, nhóm không có bản hit toàn cầu nào thoát vòng fandom, về sức mức độ nổi tiếng, TWICE lép vế so với BLACKPINK, thậm chí đối diện với nhiều lời chê bai là hết thời.

Nhưng, xét về sức bền fandom và khả năng tẩu tán vé concert ở Nhật Bản, TWICE là cái tên hàng đầu. Việc duy trì đội hình 9 thành viên ổn định giúp nhóm phát huy tối đa sức mạnh fandom, dù độ phủ đại chúng có giảm. Trong bối cảnh BLACKPINK đang tập trung đẩy mạnh các dự án cá nhân và không mấy mặn mà với hoạt động nhóm, việc tổ chức các đêm diễn chung với quy mô khổng lồ tương tự trong tương lai là điều hoàn toàn khó khả thi.

BLACKPINK khó có thể làm được điều tương tự khi đang đẩy mạnh hoạt động cá nhân

Dù xét trên phương diện cá nhân, sức ảnh hưởng của các thành viên BLACKPINK vẫn thuộc top đầu ngành giải trí, nhưng để một cá nhân tự lấp đầy đêm diễn lên đến 80.000 khán giả là một thử thách vô cùng lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, cột mốc này chỉ mới được chinh phục bởi những ngôi sao tỷ phú nhạc pop toàn cầu như Taylor Swift tại Melbourne hay Lady Gaga và Beyonce tại Pháp. Sắp tới đây, có thể BTS sẽ làm được với World Tour Arirang đi qua các stadium lớn nhất thế giới. Nhưng hiện tại, chỉ có TWICE là nhóm nhạc Kpop lấp đầy 3 đêm concert tại SVĐ quốc gia Nhật Bản, với trung bình 80 nghìn khán giả mỗi đêm.

Đế chế 9 năm không đối thủ tại Nhật Bản

TWICE chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản từ tháng 6 năm 2017 với album #Twice . Ngay lập tức, album này đã vươn lên vị trí #2 Oricon Albums Chart, đồng thời ghi nhận doanh số tuần đầu tiên cao nhất của một nghệ sĩ Kpop tại Nhật Bản trong vòng hai năm. Tiếp nối thành công đó, single tiếng Nhật đầu tiên mang tên One More Time ra mắt vào tháng 10 đã đưa TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên đạt chứng nhận bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) cho cả album lẫn đĩa đơn CD trong cùng một năm.

TWICE chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản từ tháng 6 năm 2017

Tính đến năm 2026, doanh số album vật lý của TWICE tại Nhật Bản đã chính thức vượt mốc 4,4 triệu bản bán ra. Nhờ sức mua bền bỉ từ người hâm mộ, TWICE đang nắm giữ kỷ lục là nhóm nhạc nữ Kpop bán chạy nhất hàng năm tại Nhật Bản trong 9 năm liên tiếp kể từ khi ra mắt (2017-2025) trên bảng xếp hạng hằng năm của Oricon.

TWICE liên tục lập nhiều kỷ lục tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới

Sự đầu tư bài bản của công ty chủ quản còn thể hiện qua việc xây dựng cho TWICE một kho tàng âm nhạc nguyên bản tiếng Nhật vô cùng đồ sộ. Nhóm liên tục khuynh đảo thị trường với các siêu hit như One More Time , Candy Pop , Wake Me Up , Breakthrough , Fake & True , Perfect World , Celebrate , Hare Hare ,... và gần đây nhất là DIVE và album ENEMY .

TWICE cũng đã lần lượt chinh phục tất cả các hệ thống dome và sân vận động quy mô nhất Nhật Bản. Bắt đầu với kỷ lục nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức Dome Tour vào năm 2019 qua 5 đêm diễn tại Kyocera Dome, Tokyo Dome và Nagoya Dome thu hút hơn 220.000 khán giả.

Tháng 7/2024, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tiến vào Nissan Stadium

Nhóm tiếp tục lập kỷ lục vào tháng 7/2024 khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tiến vào Nissan Stadium. Trước đó, chỉ có TVXQ và SEVENTEEN là nghệ sĩ K-pop làm được điều này. Tại sân vận động lớn thứ 2 Nhật Bản này, TWICE đã tổ chức thành công 2 đêm diễn với 68.933 vé bán ra mỗi đêm, đạt tỷ lệ sold out 100%, cùng với đó là 4 đêm cháy vé tại Sân vận động Ajinomoto và 4 đêm tại Sân vận động Yanmar Nagai.

Nhóm nhỏ MISAMO cũng có nhiều thành tích vô cùng nổi bật

Chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu này còn được củng cố vững chắc bởi hoạt động của nhóm nhỏ MISAMO bao gồm ba thành viên Sana, Mina và Momo. Chính thức ra mắt vào ngày 26/7/2023 với mini album Masterpiece cùng ca khúc chủ đề Do Not Touch, MISAMO đã nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng Oricon lẫn Billboard Japan. Tiếp đà bứt phá, nhóm phát hành mini album thứ 2 HAUTE COUTURE và tổ chức thành công chuyến lưu diễn Dome Tour đầu tiên trong sự nghiệp với 6 đêm diễn cháy vé tại Belluna Dome, Tokyo Dome và Kyocera Dome, khẳng định vị thế độc tôn của TWICE tại xứ sở hoa anh đào.

TWICE vẫn giữ được sức hút toàn cầu và hoạt động nghệ thuật bền bỉ sau hơn một thập kỷ cống hiến

Vào hai ngày 26 và 28/4 tới đây, TWICE sẽ hoàn thành 2 đêm diễn còn lại trong khuôn khổ THIS FOR TOUR tại MUFG Stadium. Ngay sau đó, nhóm tiếp tục mang chuyến lưu diễn đến châu Âu với 10 đêm diễn đi qua hàng loạt quốc gia như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Áo, Hà Lan và Đức, minh chứng rõ nét cho sức hút toàn cầu và hoạt động nghệ thuật bền bỉ sau hơn một thập kỷ cống hiến.

