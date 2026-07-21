Cầu thủ Việt kiều từng chơi cho U19 Bỉ gia nhập CLB V.League, mở ra cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam

Thêm một cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu.

Trang chủ CLB MVV Maastricht (Hà Lan) vừa đăng tải thông báo chính thức: “Lenn Minh Tran chuyển từ MVV Maastricht sang CLB CA TP.HCM. Sau một mùa giải tại Maastricht, anh sẽ tiếp tục sự nghiệp tại Việt Nam.

MVV đã cân nhắc kỹ lưỡng các điều kiện xung quanh thương vụ chuyển nhượng này và đi đến kết luận rằng đây là phương án tốt nhất cho cả câu lạc bộ và cầu thủ. Chúng tôi tự hào rằng Lenn Minh Tran, ngay sau bước đột phá trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, đã có thể có thêm bước tiến lớn này.

Lenn Minh Tran sẽ chuyển đến CLB CA TP.HCM theo thông báo từ MVV Maastricht

Thương vụ này thể hiện những gì MVV hướng đến: nhận diện tài năng, tạo cơ hội cho cầu thủ phát triển hơn và sau đó chuẩn bị cho họ bước tiếp theo trong sự nghiệp. Việc Lenn Minh có thể thực hiện bước tiến này đã khẳng định rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và có khả năng đạt được điều này.

Chúng tôi cảm ơn Lenn Minh Tran vì những nỗ lực của anh ấy tại MVV và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất tại CLB CA TP.HCM cũng như trong sự nghiệp tương lai”.

Như vậy, Lenn Minh Tran chính thức gia nhập CLB CA TP.HCM và thi đấu tại V.League mùa giải 2026/27. Sinh năm 2007 tại Bỉ, Lenn Minh Tran trưởng thành từ lò đào tạo CLB KRC Genk (Bỉ). Năm 2025, cầu thủ cao 1m69 gia nhập MVV Maastricht.

Mùa giải 2025/26 vừa qua, Lenn Minh Tran ra sân 32 trận tại Eerste Divisie (hạng 2 trong hệ thống bóng đá Hà Lan) trong màu áo MVV Maastricht. Vị trí sở trường của cầu thủ 19 tuổi là hậu vệ phải. Nhưng anh cũng có thể chơi tiền vệ hoặc hậu vệ trái nếu cần.

Lenn Minh Tran (áo đen) được đánh giá có lối chơi toàn diện, mạnh mẽ trong phòng ngự và hiệu quả khi hỗ trợ tấn công đồng thời sở hữu nền tảng thể lực dồi dào

Từng vô địch giải trẻ tại Bỉ, Lenn Minh Tran sớm “lọt mắt xanh” các cấp độ tuyển trẻ Bỉ. Anh đã khoác áo U16, U18 và U19 Bỉ. Tại vòng loại U19 Euro 2026, Lenn Minh Tran được đá chính 1 trận khi U19 Bỉ thắng 1-0 trước U19 Bắc Macedonia. Tiếc rằng U19 Bỉ cuối cùng đã không thể vượt qua được vòng loại.

Lenn Minh Tran có bố là người Việt Nam và mẹ là người Bỉ. Với việc về V.League thi đấu, cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam cũng rộng mở hơn đáng kể cho hậu vệ 19 tuổi.

CLB CA TP.HCM thời gian gần đây là “đất lành” với các cầu thủ Việt kiều. Những Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa hay Lee Williams vừa có mùa giải ấn tượng khi cùng CLB CA TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia và lọt top 5 V.League. Patrik Lê Giang cũng đã chơi trận ra mắt đội tuyển Việt Nam sau khi nhập quốc tịch vào đầu tháng 5/2026.

Patrik Lê Giang vừa chơi trận ra mắt đội tuyển Việt Nam

Theo trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt, mức định giá của Lenn Minh Tran hiện là 325.000 euro. Con số này cao ngang với một số tuyển thủ Việt Nam như Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh và hơn cả những Đỗ Hoàng Hên, Hai Long hay Nguyễn Tài Lộc.