Bốc thăm Asiad: U23 Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn, cùng nhóm với Nhật Bản và Trung Quốc

Đội tuyển U23 Việt Nam có lợi thế lớn tại môn bóng đá nam Asiad 2026.

Trước thềm lễ bốc thăm (diễn ra ngày 23/7), các nhóm hạt giống môn bóng đá nam Asiad 2026 đã được ấn định. Giải đấu năm nay, ban tổ chức có sự thay đổi quan trọng trong cách thức phân định nhóm hạt giống. Thay vì dựa vào thành tích kỳ Asiad trước, các đội được phân nhóm dựa trên thành tích ở giải U23 châu Á.

Nhờ sự thay đổi này, U23 Việt Nam được hưởng lợi lớn. Đoàn quân áo đỏ với thành tích giành HCĐ giải U23 châu Á 2026 đã được xếp vào nhóm hạt giống cao nhất cùng 3 đội: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Với nhóm hạt giống này, U23 Việt Nam sẽ tránh được “bảng tử thần” và tăng đáng kể cơ hội tiến sâu tại giải đấu.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất

U23 Thái Lan dù bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2026 nhưng vẫn may mắn nằm trong nhóm hạt giống số 2. Bởi một loạt các đội có thành tích tốt hơn Voi chiến đã không đăng ký tham dự Asiad. Tương tự, U23 Philippines dù nhận “vé vớt” cũng đã có tên trong nhóm hạt giống số 3.

Môn bóng đá nam Asiad 2026 có tổng cộng 15 đội tham dự. Các đội được chia làm 4 bảng (3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu lọt vào tứ kết.

Các nhóm hạt giống môn bóng đá nam Asiad 2026 Nhóm 1: Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc Nhóm 2: Uzbekistan, UAE, Qatar, Philippines Nhóm 3: Iran, Kyrgyzstan, Qatar, Philippines Nhóm 4: Kuwait, Hong Kong (Trung Quốc), Triều Tiên

Theo quy định, các đội tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026 sử dụng đội hình U23 và được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ 15/9 đến 3/10 tại Osaka, Toyota, Nagoya và Kariya (Nhật Bản).

Về phần U23 Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam đã lên kế hoạch cử đội U21 dự giải. Tuy nhiên, sẽ có một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm góp mặt để hỗ trợ cho các đàn em.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại Asiad là vị trí thứ tư chung cuộc vào năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.