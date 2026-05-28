Cầu thủ Việt kiều nâng cúp tại châu Âu, được đá chính tại vòng loại Euro

Hậu vệ Việt kiều Nguyễn Quốc Khải vừa khép lại mùa giải 2025/26 với chức vô địch giải U18 Áo trong màu áo đội U18 Red Bull Salzburg. Tạo ra cách biệt lên tới 17 điểm với đội nhì bảng, U18 Red Bull Salzburg đăng quang một cách không thể thuyết phục hơn.

Sinh năm 2009, Nguyễn Quốc Khải khởi đầu mùa giải 2025/26 trong màu áo U16 RB Salzburg. Kể từ cuối tháng 2/2026, anh được đưa lên đội U18. Trong nửa cuối mùa giải, Nguyễn Quốc Khải đã kịp ra sân 7 trận ở giải U18 Áo.

Nguyễn Quốc Khải trong màu áo U18 Red Bull Salzburg

Có bố là người Việt Nam, mẹ là người Áo, Nguyễn Quốc Khải gia nhập học viện ASV Salzburg từ khi còn rất nhỏ. Nhưng bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cầu thủ Việt kiều “lọt mắt xanh” các tuyển trạch viên và được đưa vào hệ thống đào tạo trẻ lừng danh của RB Salzburg.

Cần biết, học viện RB Salzburg từng đào tạo nên những ngôi sao như Konrad Laimer hay Dominik Szoboszlai. Đội một RB Salzburg cũng đóng vai trò như một “bệ phóng” cho những tên tuổi như Erling Haaland, Sadio Mane, Marcel Sabitzer hay Takumi Minamino.

Trở lại với Nguyễn Quốc Khải, hậu vệ Việt kiều đã có những trận đấu cho đội U15 và U17 Áo. Đặc biệt tại vòng loại U17 Euro 2026 vừa qua, Nguyễn Quốc Khải đá chính trong trận đấu giữa U17 Áo và U17 Đan Mạch. Vị trí sở trường của cầu thủ 17 tuổi là hậu vệ cánh trái. Nhưng anh cũng có thể thi đấu như một hậu vệ phải hoặc tiền vệ nếu cần.

Mùa giải 2026/27, U19 Red Bull Salzburg tham dự Cúp C1 trẻ châu Âu (UEFA Youth League). Nguyễn Quốc Khải sẽ có cơ hội so tài với những tài năng trẻ đến từ các lò đào tạo danh tiếng khắp châu lục.

Những năm gần đây, LĐBĐ Việt Nam đã mở rộng cánh cửa cho nhiều cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu tại V.League và góp mặt tại các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Hàng loạt cầu thủ Việt kiều đạt được thành công đáng kể như Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh hay Viktor Lê. Nguyễn Quốc Khải có thể sẽ là một ứng viên trong tương lai.